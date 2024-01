Miguel Pichetto señaló que “no son traidores” los gobernadores que acuerdan con el Poder Ejecutivo y aseguró que mañana “se podrá sesionar”

Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional

El diputado nacional y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, se pronunció a favor de los gobernadores peronistas que buscan acuerdos con el Gobierno nacional, y consideró que mañana se podrá llevar adelante la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la “ley Bases”.

“Me parece lógico que los gobernadores tengan con Nación una relación razonable e inteligente, que les permita llevar adelante la gestión sin sobresaltos, sin cuasimonedas y sin cosas que alteren la paz social. Me parece que eso es válido. Yo no lo veo para nada negativo, de hecho me parece algo virtuoso. He hablado con gobernadores y los veo con una gran razonabilidad frente al nuevo gobierno”, evaluó el experimentado legislador nacional.

Sobre esto, sostuvo: “Los gobernadores tienen que defender los intereses de sus provincias y a mí me parece totalmente legítimo. Hacer un acuerdo con Nación no me parece una traición, es un absurdo calificarlo de esa manera. La política se nutre de la defensa de intereses locales”, manifestó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, Pichetto hizo referencia puntualmente al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien en las últimas horas movió a sus legisladores del bloque Unión por la Patria. “El gobernador Jaldo resolvió el tema del azúcar y del maíz, y tuvo también un planteo favorable con el tema del bioetanol. La provincia se mueve con la actividad privada y con los recursos fiscales que la Nación puede ayudar o no. Todas las provincias tienen este tema, y hay un campo fértil para que el presidente y el Gobierno nacional, y sus actores preferentes, realicen un diálogo democrático e inteligente”, dijo.

Pichetto defendió a los gobernadores peronistas que llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional(Foto: Ariel Torres)

“Un consenso fiscal nuevo donde puedan establecerse reglas de previsibilidad, para que la Nación pueda hacer el ajuste desde el orden fiscal que necesita y que también les sirva a las provincias”, agregó el diputado nacional.

Además, Pichetto hizo referencia a la posibilidad de llevar adelante mañana la sesión en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. “Yo creo que sí puede sesionar mañana el Congreso, la capacidad de la Cámara de Diputados es de sesionar, de sostener las diferencias y que la votación decida el contenido de la norma”, aseguró.

Asimismo, sobre el resultado de la votación del proyecto de ley que impulsa el oficialismo, aseguró: “Yo nunca conté, yo era presidente de bloque, no contaba, siempre tenía alguien que lo hacía, y nosotros tenemos que tener un secretario parlamentario para eso. El oficialismo es el que tiene que contar para sacar la ley”.

En ese marco, Pichetto recordó algo que le enseñó Jorge Matzkin a principios de los 90: “Era un gran jefe de bloque cuando yo llegué a la cámara en el año 1993 y siempre decía que ‘el oficialismo se lleva la ley y la oposición el discurso; cuanto más rápido, mejor’”.

Para Pichetto, el ministro de economía, Luis Caputo, debería explicar algunas medidas del Gobierno nacional (EFE/David Fernández)

Por último, Pichetto evitó criticar a funcionarios del gobierno, pero sí aconsejó que el ministro de Economía, Luis Caputo, levante el perfil y explique las medidas que lleva adelante, para que los ciudadanos puedan entender.

“Los hechos en la Argentina es mejor dejarlos prescribir. Todos tienen una cuota de responsabilidad sobre la deuda que tiene el país. Yo creo que en la economía y en la política siempre hay que explicar, y un ministro de economía siempre tiene que hablar. A veces hay que hacer esfuerzos y hay que explicarle a la gente por qué hay que hacer esos esfuerzos, y cuáles van a ser los logros que van a venir. Y también hay que construir un mensaje de más ilusión y que hay una salida más luminosa”, recomendó.

Finalmente aclaró que no tiene inconvenientes con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. “No tengo problemas personales, creo que hay que reconstruir el diálogo en la Argentina, que es algo que se ha perdido. Son estilos, no lo conozco, no he estado con él y quiero ser prudente. Va a tener que mostrarse, inevitablemente. A partir del 1° de marzo va a tener que venir a la Cámara de Diputados y al Senado (a dar su informe de gestión). Tiene que cumplir con las obligaciones que demanda la Constitución”.