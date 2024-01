Caputo y Georgieva se reunirán hoy en Davos para tratar la situación política y económica de la Argentina

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (EFE/David Fernández)

(Enviado especial a Davos) Cuando el sol caiga en Davos y la temperatura baje a menos de cero, Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontrarán hoy para analizar la situación política y económica de la Argentina.

La reunión entre el titular del Palacio de Hacienda y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) será la primera que compartan cara a cara, tras una larga y compleja negociación que protagonizaron via zoom, chat y correo electrónico.

Este cónclave, que también incluye al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al vice directora del FMI, Gita Gopinath, servirá además como prólogo a la cita oficial que mañana mantendrán Javier Milei y Georgieva. Será la primera vez que ambos se encuentren de manera personal. Ocurrirá a la hora del te en Davos, cuatro horas menos en la Argentina.

El presidente quiere agradecer a la directora gerente por su predisposición a cerrar el acuerdo con Argentina. Georgieva encontró cierta resistencia en Suiza, Canadá y Japón, pero se recostó en la Casa Blanca y logró cerrar una negociación que oxigena a la administración de La Libertad Avanza.

Milei habla sobre el Foro de Davos antes de aterrizar en Frankfurt

Durante el viaje de Buenos Aires a Frankfurt (Alemania), Milei explicó a Infobae cuál es el objetivo de su encuentro con la directora gerente. Sucedió minutos antes de aterrizar:

-¿Cuál es el sentido de la reunión con Kristalina Georgieva?

-Seguir hablando y dejando en claro de la convicción que tenemos en este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo Gobierno.

Caputo y Posse lograron rescatar el acuerdo con el FMI a través del actual programa económico. Los negociadores argentinos explicaron a Georgieva y Gopinath que el plan de ajuste superaba las metas fijadas por el Board para preservar el crédito de Facilidades Extendidas.

La directora del FMI aceptó las explicaciones del tándem Caputo-Posse, pero ya sufrió la experiencia del gobierno argentino anterior y no quiere repetir la experiencia política.

Cuando defendió los argumentos de Alberto Fernández y Sergio Massa, Georgieva fue muy cuestionada por los directores de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza y Japón, y en esta coyuntura optó por llegar a la próxima reunión del board- que aún no tiene fecha- con mayores certezas políticas y económicas.

Luis Caputo y Nicolás Posse en una reunión anterior con Gita Gopinath, subdirectora gerente del FMI (@GitaGopinath)

En este contexto, Caputo y Posse serán preguntados acerca de la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que están en jaque en la Cámara de Diputados y en la justicia federal.

En Washington ya se sabe que sin esas iniciativas, el programa económico se debilita, y ese efecto colateral puede impactar en la promesa de cumplir las metas vinculadas al déficit fiscal y las reservas del Banco Central.

Hasta que el directorio no apruebe el Staff Level Agreement (SLA) no es posible conocer todos los detalles del acuerdo entre la Argentina y el FMI. Pero hay un dato que es inobjetable hacia adelante: si no hay DNU o la ley Ommibus pierde su volumen por las objeciones de la oposición, el board del FMI ajustará las clavijas en el futuro inmediato.

El tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados (Franco Fafasuli)

La Casa Blanca, Francia, Canadá y Alemania aceptaron exhumar el acuerdo con Argentina para sostener las primeras medidas económicas lanzadas por Milei, que cayeron muy bien en los mercados financieros globales.

Sin embargo, ese crédito del G7 agonizará si la Ley Ómmibus y el DNU no salen en la dimensión económica que permita asegurar al gobierno que se cumplirán las metas comprometidas con Georgieva y el staff del FMI.

El cónclave entre Caputo, Posse, Georgieva y Gopinath tiene como escenario un impactante hotel en Davos.

Cuando concluya la reunión, Caputo y Posse se encontrarán con el Presidente para hacer un balance en vista a la cita de mañana que protagonizarán Milei y Georgieva en el Foro Económico Mundial.