Fátima Florez visitó el comedor Los Piletones: “Me había dicho que lo quería conocer”, dijo Margarita Barrientos

Fátima Florez visitó el comedor Los PIletones de Margarita Barrientos

En lo que fue su primera actividad pública desde los actos de cambio de Gobierno, la novia de Javier Milei, Fátima Florez, visitó este domingo el comedor Los Piletones en el barrio porteño de Villa Soldati.

La fundadora del lugar, Margarita Barrientos, contó que la actriz le había prometido que conocería el lugar durante la última cena de la fundación que lleva el nombre de la dirigente social, que se realizó en agosto pasado, días después de las PASO y antes de las elecciones generales.

“Ella había quedado conmigo en la cena de la fundación que iba a venir. Quería cumplirlo antes de ir a Mar del Plata, pudo hacerlo”, contó hoy Barrientos, quien además negó que se haya tratado de una visita protocolar. “Nosotros habíamos hablado antes, me prometió que iba a venir, que le gustaría conocer Los Piletones. Vino antes de ir a Mar del Plata”, dijo.

Florez, pese a ser la novia de Milei, hará temporada en Mar del Plata, tal como lo tenía previsto con anterioridad al triunfo electoral del líder de la Libertad Avanza.

Margarita Barrientos, quien antes de los comicios había adelantado que votaría a Milei, dijo en radio La Red que está preocupada por el aumento en los precios de los alimentos y que nunca tuvo tanta gente en su comedor, aunque aclaró que no le hizo ningún pedido al presidente.

“Ella había quedado conmigo en la cena de la fundación que iba a venir. Quería cumplirlo antes de ir a Mar del Plata, pudo hacerlo. Hablamos de todo, de la necesidad, de todas las cosas que nos preocupan en el día a día, de la desocupación, de la gente viviendo en la calle, las familias que no pueden pagar los alquileres. Hablamos de todo. Hablamos de todo, le mandé muchos saludos al presidente. Yo había dicho que lo iba a votar. Pero no mandé ningún mensaje”, resaltó.

Milei y Fátima Florez están juntos desde julio de 2023, poco antes de las elecciones primarias.

Fátima Florez durante su visita al comedor Los Piletones de Margarita Barrientos

Antes del balotaje, Barrientos había anticipado su apoyo al candidato libertario: “Lo voy a votar. La gente tiene que tener un cambio”, dijo en aquel momento, aunque remarcó algunas diferencias con las ideas que plantean desde el partido de La Libertad Avanza, como el sistema de vouchers. “Creo que ya tenemos demasiadas trabas como para que nos pongan otra”, sostuvo. Además, analizó el panorama económico y social que atraviesa el país y aseguró que se está atravesando “una situación muy difícil”.

“Voy a votar a (Javier) Milei porque ya tenemos algo que nos está haciendo sufrir terriblemente. Ya estamos, ya vivimos. Y yo creo que la gente tiene que, como dije una vez cuando estaba Mauricio (Macri) para postularse para Presidente. (La gente) tiene que tener un cambio. En este caso, conocerlo a Milei va a ser otra experiencia porque le vaya bien o le vaya mal, dentro de cuatro años no lo vamos a votar. Pero queremos conocer algo nuevo. Y yo a (Sergio) Massa yo lo conozco y conozco toda su comitiva desgraciadamente, ¿no? Pero yo no necesito ayuda para mí. Yo necesito para la gente, que la gente tenga para comer todos los días. No estar cambiándole de menú porque la carne aumentó y no puedo comprar esa carne que quería que la gente comiera”, sostuvo.

En ese marco, contó lo que le tocó vivir durante la presidencia de Alberto Fernández.

“Cada vez que mandaba una nota al ministerio de Desarrollo Social me decían “no, que se arregle con Macri”. Muchas veces se lo dije al secretario de Tolosa (Paz, la exministra de Desarrollo Social). No me querían, tanto la ministra como Alberto. Me decían que se lo pida a Macri. Pero yo les hacía saber que ella no era el Gobierno”, reveló.