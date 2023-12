El Gobierno aseguró que el país está atravesando una hiperinflación en torno al 3.678% anual

El vocero presidencial afirmó que Argentina ya atraviesa una hiperinflación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el país está atravesando una hiperinflación, con un aumento de precios en el orden del 3.678% si se anualiza el 1% diario registrado en las últimas jornadas. Además, adelantó nuevos recortes en el gasto político del Estado nacional y ratificó que los aumentos salariales del sector privada será en las paritarias.

“Estamos absolutamente conformes de cómo viene evolucionando el mercado, la brecha cambiaria se redujo hasta el 25%, incluso si uno toma el dólar importador, esa brecha prácticamente desaparece”, dijo Adorni respecto a la evaluación que hace el Gobierno de las primeras medidas económicas.

En ese marco, dijo que ayer el Banco Central compró cerca de US$270 millones y aseguró que “todo esto está en línea en virtud del resultado que queremos obtener de este paquete de medidas urgentes que apuntan a la estabilización de cortísimo plazo para evitar esta hiperinflación que todos tememos y la que estamos transitando”.

“Hablar de 15.000% de inflación es aterrador para todos y es sobre lo que estamos trabajando. Es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3678% anual, este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación que estamos tratando de evitar y estamos haciendo un esfuerzo para que la catástrofe no termine ocurriendo”, advirtió durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

En línea con los pronósticos del nuevo Gobierno, los expertos afirmaron que la inflación de este mes superará con comodidad el 20% y que el año terminará en torno del 200%, por la liberación de los precios reprimidos, sobre todo el tipo de cambio oficial.

Manuel Adorni dio una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada

Es la mayor suba anual desde la hiperinflación de 1990 y por esta razón muchos economistas lo comparan con el Rodrigazo, el ajuste producido en 1975 tras la represión de los precios registrada en la gestión del ministro José Ber Gelbard desde 1973.

En ese sentido, el vocero aseguró que la prioridad del presidente Javier Milei son “los más vulnerables y, dentro de ese grupo, los más chicos” y que todas las medidas anunciadas hasta ahora le dan “prioridad a los más vulnerables”. De todas formas, no descartó algún tipo de ayuda extra para esos sectores, más allá del incremento en las partidas para la AUH.

“Permanentemente monitoreamos la situación de la Argentina en todos sus aspectos. Si existen medidas, serán anunciadas. Siempre en la prioridad de los más vulnerables, y consideramos que quienes más sufren y quienes menos deben hacerlo, son los que menos tienen. De hecho, cuando analizás el paquete de medidas urgentes del ministro Caputo, esa es la línea que se respeta, darle prioridad al más vulnerable. En la Argentina, 60 de cada 100 chicos son pobres, no hay que perder dimensión de este drama social”, afirmó Adorni.

Sin embargo, advirtió que “quedan congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios”, medida que no incluye las que otorga directamente el Estado nacional, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Queremos terminar con el negocio de la pobreza, y esa es una decisión del presidente”, sostuvo.

Al respecto, Adorni fue consultado sobre el tema salarial en medio de los incesantes aumentos de precios, y ratificó que la decisión oficial es que los incrementos sean discutidos entre sindicatos y empresas: “Los objetivos del presidente Milei es que las discusiones salariales sean libres entre partes. Habrá que esperar la evolución en cada uno de los casos”.

Más recortes en el gasto público: venden dos aviones de YPF

Adorni también adelantó nuevos recortes que el Gobierno hizo sobre el gasto político, más allá de la reducción en la cantidad de funcionarios respecto a la última gestión. En ese sentido, adelantó que venderá dos aviones que pertenecen a la petrolera estatal YPF y que, según afirmó, “eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados que no queremos que estén más”.

“Uno de los grandes objetivos que tenemos como Gobierno es el de terminar con los privilegios. El ajuste que pretendemos realizar sobre los gastos de la política, sólo en gasto de funcionamiento, gira en torno a los US$3.000 millones anuales”, resaltó Adorni.

En ese marco, detalló que se reducirá al 50% la cantidad de choferes para el traslado de funcionarios y que también habrá una reducción de la flota de vehículos oficiales. Los vehículos que estén en condiciones pasarán a las fuerzas de seguridad mientras que el resto, serán vendidos, según dijo.

Además, reveló un hecho que, dijo, muestra “el privilegio de la política”. “La Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros que tienen un seguro por el que todos los argentinos pagamos US$2,6 millones. La verdad es que con una Argentina pobre, con 1,3 millones de niños indigentes, resulta absolutamente irracional”, enfatizó. Si bien el funcionario dio esa cifra en la conferencia de prensa, fuentes oficiales aclararon posteriormente a Infobae que, en realidad, ese monto corresponde a pesos y anual.

Respaldo al protocolo antipiquetes y pedido a las provincias

Adorni también resaltó que durante la reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei dio un fuerte respaldo al protocolo antipiquetes que ayer presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese marco, durante la conferencia de prensa, dejó una advertencia a las provincias.

“Insistimos con el protocolo que presentó la ministra Bullrich. Vamos a hacer cumplir la ley. Por supuesto que el Gobierno nacional tiene jurisdicción en ámbitos federales, pero entendemos que no hay ninguna razón para que las jurisdicciones no adhieran a este protocolo o no esté dentro de sus prioridades el respeto de la ley. No queremos que se vulnere el derecho de quienes todos los días se levantan para ir a trabajar y se topan con cortes que los hacen llegar tarde a sus trabajos. No solo no es justo sino que es ilegal”, sostuvo.

Ayer, Bullrich presentó un plan “antipiquetes” que denominó “Protocolo de Orden Público”, que apuntará a controlar los posibles cortes y movilizaciones en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno busca trasladar la protesta a las veredas, eliminar la quema de gomas, que no haya niños en las marchas y que el costo de los operativos -en caso de que se requieran- no lo pague el Estado, sino los manifestantes. “El anuncio ya está hecho. Las calles no se toman. Si se toma la calle habrá consecuencias”, avisó la funcionaria.