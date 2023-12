Tras anunciar el protocolo anti-piquetes, el Gobierno levantó la reunión con los movimientos sociales de izquierda

(Franco Fafasuli)

Esta mañana, bien temprano, los delegados de la Unidad Piquetera que ayer habían sido citados para reunirse a las 14.30 en el piso 16 del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, donde funcionaba el ministerio de Desarrollo Social, hoy de Capital Humanos, recibieron una llamada urgente: era para avisar que se levantaba la convocatoria porque el cónclave se había filtrado a la prensa. El hecho tensó aún más la relación de los dirigentes de izquierda con el gobierno de Javier Milei. La información la publico Infobae. El interlocutor iba a ser el mismo que estaba del otro lado de la línea telefónica, el secretario de Seguridad de San Miguel, Héctor “Bebe” Calvente un hombre de confianza de Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia. Ambos fueron funcionarios de Joaquín de la Torre, el ex intendente de ese municipio bonaerense. El primero como Secretario general y el segundo como Secretario de Salud de su hermano. La razón, que habían esgrimido para suspender la cita parece insólita: no quedar en posición débil ante la sociedad por acceder al diálogo después de haber resuelto una movilización a Plaza de Mayo en protesta por los anuncios que el martes realizó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Los piqueteros de izquierda reaccionaron enviando un pedido firmal de audiencia, pero con Pablo de la Torre para expresarle ya no solo la disconformidad de las medidas, como congelar el importe que perciben los beneficiarios del Potenciar Trabajo; sino porque no llegan alimentos a los comedores y merenderos. “Nos dicen que los depósitos están vacíos. Si Victoria Tolosa Paz no les dejó ni un kilo de harina, que compren comida ya porque así, se les va a podrir todo”, opinaron desde la dirigencia piquetera.

Esta tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciará los detalles del protocolo anti-piquetes (Adrián Escándar)

Casi en simultaneo, el vocero presidencial, Manuel Adormi, anunciaba desde la Casa Rosada la implementación de un plan “antipiquetes” que denominó “Protocolo de Orden Público”, que apuntará a controlar los posibles cortes y movilizaciones en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Los detalles de la medida serán anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich e “Incluye sanciones severas a los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, preciso Adorni.

El vocero presidencial hizo una breve reseña de lo que Bullrich detallará “estar tarde a las 16.45, por instrucción del presidente (Javier) Milei”.

Los dirigentes sociales tanto de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, alineados en Unión por la Patria, como los de izquierda decidieron esperar los detalles del plan “antipiquetes”, que ya se aplica en otras provincias, como Mendoza, para opinar.

El anuncio oficial se vislumbra como una advertencia ante la serie de protestas que impulsan algunos gremios y organizaciones sociales -y que aún no lo hicieron público-, y la anunciada marcha del 20 de los piqueteros de izquierda.

La Unidad Piquetera tensa su relación con el gobierno de Javier Milei. Marcharán a Plaza de Mayo el 20 de diciembre Maximiliano Luna

Pedido de audiencia piquetera

La de hoy iba a ser el primer encuentro entre delegados del Gobierno y los dirigentes de izquierda. Se había decidido que el encargado de “semblantear” a los piqueteros duros fuese Calvente, un hombre acostumbrado a lidiar con pesos pesados, como los sindicalistas de ATE del Astillero Río Santiago, cuando fue designado por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, como presidente de la empresa naval estatal. Era una manera de “preservar” a De la Torre en este primer encuentro. El funcionario de San Miguel sería una especie de asesor ad honorem para la ocasión.

Por esa razón, cuando Calvente llamo a la Unidad Piquetera para anunciarles que se levantaba la reunión, y expresó su malestar porque trascendió el encuentro a través de este medio, decidieron presentar un pedido de audiencia formal. La relación entre unos y otros está más tensa que nunca. El texto que ingresó por mesa de entradas es el siguiente:

“Al Secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De La Torre:

Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, solicitamos por la presente, una reunió en carácter urgente con usted, para tratar temas sociales que se han agravado en los últimos días con la disparada de los precios de primera necesidad, lo que se agrava, ya que no hemos recibido los alimentos en los comedores populares comprometidos por la gestión anterior y que según el ex secretario Javier García había sido parte de la transición con su actual gestión y que debía haberse empezado a ejecutar esta semana y que sin embargo no se ha cumplido”.

La misiva al De la Torre finaliza: “Además nos preocupa el anuncio de que se congelaran en su monto actual los programas potenciar trabajo, ya que en unas semanas se pulverizarían y dejarían a más de un millón de personas sin un ingreso fundamental para el alimento diario. A la espera de una pronta respuesta”.

Los piqueteros no solo confirman la movilización a Plaza de Mayo para el 20 de diciembre y la conferencia de prensa un día antes en el Obelisco Porteño, sino que llamaron a un “paro activo” y prometen “resistir” cualquier intento del Gobierno de frenar la marcha con la fuerza pública en la calle.