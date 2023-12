El video de Lilia Lemoine cantando en la bañera tras los anuncios de Caputo que despertó críticas en las redes

La diputada Lilia Lemoine se grabó cantando "No llores por mí Argentina" frente al espejo de su baño

Este miércoles, a menos de 24 horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara las nuevas medidas de ajuste, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a captar la atención de las redes sociales al compartir un polémico video en su cuenta de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. En el video, grabado en el baño y cubierta con una toalla, Lemoine entonó la versión en inglés de “No llores por mí Argentina”, la reconocida canción del musical “Evita”.

Todo comenzó como respuesta a una publicación del medio Diario Data, que compartió un video del 10 de diciembre pasado, recordando un momento a la salida del Teatro Colón, donde se llevó a cabo el cierre de la asunción presidencial de Javier Milei. En ese instante, la legisladora aparece cantando junto a una mujer que se acercó a saludarla, y juntas interpretaron el tema popularizado por la cantante estadounidense Madonna en la adaptación cinematográfica de la historia de Eva Perón, ex primera dama de Argentina, impulsora de la ley de sufragio femenino y símbolo del movimiento peronista.

La diputada a la salida del teatro colón

“¿Nace una nueva Evita?”, se cuestionaron de manera irónica desde el citado diario.

La pregunta no fue del agrado de Lemoine, quien la rechazó argumentando que fue la otra persona quien le pidió entonar la canción. Además, defendió la elección de la pieza musical: “Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además, es una canción preciosa. La letra en inglés es aún mejor”, expresó.

Junto a sus comentarios, adjuntó un nuevo video, cantando el mismo tema, pero grabado desde su baño y tapada con un toallón. En su respuesta, la influencer, cosplayer y exasesora de imagen de Milei también hizo una aclaración sobre la percepción de Evita en su entorno familiar y político: “En mi casa, la opinión era dividida; mi abuela la odiaba y mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella lloraba, créase o no”.

El video de la legisladora de La Libertad Avanza.

Tras la publicación, las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. Un usuario cuestionó su postura frente a la referente peronista, a lo que Lemoine contestó: “¿Qué gano con odiar a una mujer que muchos aman? De figuras como esa se aprende, para saber qué errores no cometer y cómo lograr las cosas que logran”.

Luego, citó su propio video y agregó: “Tuve que redoblar la apuesta”.

En el mismo comentario, la diputada electa, quien fue una de las primeras en jurar en la Cámara Baja el pasado 7 de diciembre en nombre de “la libertad y la paz de todos los pueblos”, se refirió a la oficina que recibió en los últimos días frente al Congreso: “Había pulgas o no sé qué, estoy bañada en Caladryl, las pulgas de mis gatos tienen miedo”.

Lilia Lemoine en su jura en el Congreso.

Por otra parte, el pasado domingo Lemoine volvió a ser viral en redes sociales al ser protagonista de un insólito video en el que se la ve discutiendo sobre economía con un hombre disfrazado de Spiderman que estaba parado en las barandas de una esquina del centro porteño.

La conversación también tuvo lugar en plena avenida 9 de Julio, al finalizar el evento de cierre de asunción del nuevo jefe de Estado en el Teatro Colón.