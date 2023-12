Se demora la conformación de las comisiones en Diputados por las internas entre los libertarios

Bloque de La libertad Avanza

La Cámara de Diputados está en una tensa espera. Mientras el Senado esta tarde designará a sus autoridades y comenzará con la conformación de las comisiones, el grupo de legisladores de La Libertad Avanza en la Cámara Baja aún tratan de resolver el conflicto que les generó el acuerdo que llevó a Martín Menem a la presidencia del recinto, para poder avanzar en la conformación de las comisiones.

Te puede interesar: Milei enfrentará el primer test en el Congreso con la misteriosa “ley ómnibus” que marcará su relación con la oposición

En Diputados persisten los tironeos para poder armar las comisiones porque el bloque libertario aún está tratando de digerir el acuerdo entre el PRO y UP que perjudicó a LLA en lo que se refiere a la representatividad.

En la sesión preparatoria que presidió Martín Menem los bloques comandados por Cristian Ritondo y Germán Martínez acordaron que la cantidad de representantes y comisiones se iba a repartir por el sistema D’Hont, pero que para poder hacerlo sólo se iba a tomar el número por bloque y no por interbloque, lo que relegó a los libertarios con tan solo 34 diputados propios pero con 39 si se tomaran los interbloques.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Con este esquema, Unión por la Patria tiene 105 diputados, , 40 el PRO, 35 la UCR y 34 libertarios; por lo que el ex Frente de Todos se queda con, como mínimo, el 40% de las comisiones y un porcentaje similar como piso de representatividad en todas las comisiones.

Te puede interesar: Unión por la Patria buscará quedarse con el 40% de las comisiones en la Cámara de Diputados

Con este esquema de elección, lejos quedaron los de LLA de poder lograr un acuerdo con el resto de los bloques para imponerse como sucedió en el Senado en donde sumó 39 legisladores -aunque el bloque es sólo de 7- frente a los 33 de UP.

Quien intenta destrabar esta situación es Menem, pero hasta ahora no logró avanzar demasiado porque las internas propias del bloque de LLA, junto a la ausencia de una agenda parlamentaria, le impiden avanzar en un sistema que pueda generar algún tipo de intercambio con el resto de los bloques.

Te puede interesar: Hoy juran los nuevos diputados y se inaugura un nuevo equilibrio de poder en el Congreso

“Hasta anoche nadie de La Libertad Avanza llamó a Martínez ni a Ritondo. No hay diálogo. No sabemos qué van a hacer, qué quieren hacer, dónde quieren ir. No sabemos nada”, explicó a Infobae una calificada fuente del Palacio Legislativo.

Cristian Ritondo del PRO con Javier Milei

“Son muy raros, no sabemos nada, no dicen nada, es imposible avanzar en cualquier tipo de conversación con Menem porque no sabemos absolutamente nada. Están atendiendo los problemas de su propio bloque, las internas de La Libertad Avanza no permite avanzar en ningún acuerdo en el Congreso la verdad”, agregó la misma fuente.

Uno de los problemas fue el de Carolina Píparo que, molesta con las definiciones de Javier Milei respecto de su rol, definió mantener un bloque propio trabajando dentro de un interbloque con LLA. Además, los salteños Julio Moreno-Ovalle y Emilia Orosco se fueron al bloque Ahora Patria junto a Carlos Zapata, quien hasta el 9 de diciembre formó parte de Juntos por el Cambio (JxC), para formar un bloque dentro del interbloque

A esto se le suma que, al no tener una agenda parlamentaria establecida, los diputados de LLA desconocen las comisiones que se deberán conformar y no quieren entrar en una negociación en dónde no saben qué tienen para negociar.

El Ejecutivo no filtró en sus representantes en el Congreso el texto de los proyectos -descartan que sea un único proyecto de ley ómnibus- por lo que entre el desconocimiento y la inexperiencia de los vericuetos que tienen las negociaciones en el Palacio Legislativo que muestran los diputados de La Libertad Avanza, crece el temor de que el peronismo representado en Unión por la Patria se quede con el poder en las comisiones.