El PJ espera con cautela las nuevas medidas, pero cree que Milei distorsionó la herencia para impulsar un ajuste

En el peronismo esperan con cautela la aplicación de las primeras medidas de Milei (Franco Fafasuli)

“Nosotros no tenemos que salir a la calle. Ese es el escenario que quiere Milei. Hay que dejarlo que haga andar el gobierno y se golpee solo. No hay que victimizarlo”. Las oraciones las construyó un legislador nacional que ya pasó por varios cargos y tiene la piel curtida de las batallas políticas. Un dirigente peronista que ve, como tantos otros, que el ajuste que plantea el nuevo presidente está descontextualizado del efecto social.

En el peronismo piden “cautela” y “prudencia” para el tiempo político que acaba de arrancar. No incitan los desmadres ni lanzan críticas furiosas al aire. Es momento de “dejar hacer” aunque la anticipación de un ajuste fuerte por parte del Presidente genere un fuerte rechazo en las diferentes terminales. De todas formas, en esa marea de cuestionamientos hay algunas voces disonantes que entienden que el ajuste es inevitable y que lo importante es cómo hacerlo.

“La situación económica es muy endeble. Hay que esperar y acompañar. La gente ya decidió y el ajuste es necesario”, se sinceró un gobernador peronista, que pone el foco en la forma en que se debe hacer el ajuste y que el shock que plantea Milei no termine generando un estallido social por ser más duro de lo que la gente está dispuesto a tolerar. En el peronismo, como en La Libertad Avanza (LLA), hay miradas distintas sobre cómo de debe avanzar en este momento tan crítico.

La oposición vive en un tiempo de reacomodamiento donde prevalece la idea de ordenar la unidad legislativa antes de que llegue la “ley ómnibus”. Los gobernadores, por ejemplo, de enorme pragmatismo, son los más cautos de todos y advierten que el respaldo popular que Milei tuvo en las urnas le da margen de acción y obliga al peronismo a esperar que las medidas económicas se efectivicen. Leer y escuchar antes de hablar.

Javier Milei prometió un ajuste fuerte en el comienzo de su gestión (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El discurso de asunción de Axel Kicillof estuvo en esa línea. Fue respetuoso de la decisión popular, pero marcó sus diferencias. “Las propuestas de Milei no conducen a una mejor economía, pero deseo que las cosas salgan bien. La sociedad eligió un nuevo presidente cuyas ideas no compartimos. Pero el pueblo y sólo el pueblo gobierna. Corresponde respetar la esperanza”, indicó. Un retrato de la cautela de estos primeros días libertarios.

No es un detalle menor que sea el gobernador bonaerense quien lo exprese de esa forma. Es uno de los nombres propios que empujan varios dirigentes del peronismo para que se ponga al frente de la oposición y para que discuta el liderazgo de la fuerza política en la etapa que acaba de iniciarse.

Esa posición no implica que no haya voces sueltas que busquen marcar la cancha de entrada. El caso más relevante de las últimas horas es el del presidente del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, que criticó la decisión del Presidente de eliminar la restricción impuesta por Mauricio Macri para que los familiares no sean designados en el Estado.

“Macri en el 2018 limitó la designación de familiares del Estado. Milei eliminó esa restricción para una sola persona: Milei. Y nombró a su hermana en la secretaría general de la Presidencia. Para la mayoría ajuste, para los suyos privilegios”, sostuvo en sus redes sociales. Para varios dirigentes del peronismo el respaldo electoral que el libertario obtuvo en el balotaje no le abre las puertas para avanzar sin cuestionamientos.

En el bloque opositor nadie quiere quedar en off side. El Gobierno acaba de arrancar y la legitimidad es un poder que está concentrado en el puño de Milei. Pese al panorama negro que pintó en su discurso de asunción donde advirtió que la inflación de los próximos tres meses estará entre el 20 y el 40% y que el gobierno saliente dejó una “inflación plantada” que podría llegar al “15.000% anual”. Números de alto impacto que no recibieron credibilidad en el peronismo.

“Las expectativas que puede sembrar son riesgosas. Nadie tiene manejo fino de lo que pasa con la sociedad. Milei es del mundo de las redes. Hay una exageración marcada o datos que son erróneos. Hay una tendencia a la autocracia y falta de transparencia”, sentenció un histórico legislador bonaerense. La idea de que la sociedad se aguantará todo el ajuste porque sabe que es el principio del fin de la crisis no tiene asidero en las filas opositoras. Les parece una interpretación peligrosa.

En el Congreso esperan la ley ómnibus para saber dónde estarán parados para discutirla (Senado Argentina)

En el peronismo entienden la necesidad del ajuste pero advierten que la forma en que lo quiere hacer es imprudente y dejará a miles de personas debajo de la línea de pobreza. Por eso no creen en las medidas de shock ni el escenario de ajuste brutal que definió el Presidente.

Otro gobernador opositor marcó su disconformidad con el discurso de asunción. “Más allá de la difícil situación que hay, fue un discurso extremista para justificar el ajuste que quiere hacer. Solo habló del ajuste como salida, pero no habló de desarrollo económico ni de economías regionales. Espero que sea prudente”, afirmó. Los gobernadores hablan entre ellos en forma permanente pero tienen diferentes posturas sobre el límite del ajuste.

Durante este martes se conocerán las primeras medidas económicas del Gobierno, que serán anunciadas por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. A partir de ese momento el peronismo estará obligado a tomar posición y dejar saber cómo actuará una vez que se pongan en funcionamiento. Por ahora la postura es dejar que los anuncios se concreten y evitar generar rencillas previas a conocer la reacción de la sociedad.

“Ahora la pelota la tienen los otros”, dicen en el kirchnerismo, donde cultivan el silencio prudente de las primeras horas de gestión. Hay tiempo para las críticas y los reclamos en la calle que, tarde o temprano, llegarán. Es acción y respuesta pero para eso falta que el gobierno nacional empiece a aplicar la batería de medidas para reducir el déficit fiscal. Primero lo primero y después será el momento de análisis.