Estados Unidos afirmó que busca seguir cooperando con la Argentina: “Queremos escuchar las ideas de Milei”

Javier Milei en Nueva York. Luego irá a Washington (Ronen Suarc)

El gobierno de Estados Unidos ratificó este lunes que Javier Milei no se reunirá con Joe Biden, pero informó que sí habrá un cónclave con Jake Sullivan, principal asesor de Exteriores y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Te puede interesar: Joe Biden llamó a Milei para felicitarlo por el triunfo y le dijo que no podrá venir a la asunción el 10 de diciembre

Uno de los voceros del mandatario norteamericano, John Kirby, habló en rueda de prensa sobre la llegada del presidente electo a Washington y de la relación entre EEUU y la Argentina.

“Tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Desafortunadamente, el presidente no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina”, afirmó.

Te puede interesar: Mauricio Macri comparó el triunfo de Javier Milei con el Mundial de Argentina: “Se terminó la época de Maradona”

Y agregó: “Argentina es un socio vibrante en este continente en muchos temas. Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política económica, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación”.

El encuentro entre el próximo jefe de Estado argentino y el funcionario norteamericano se da en el marco del viaje relámpago que realiza el primero de ellos y que lo llevará por Nueva York y por Washington, donde cumplirá una agenda personal, pero también con actividades vinculadas a lo político.

En su primer día en los Estados Unidos, el mandatario electo visitó la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch (REUTERS/Brendan McDermid)

De hecho, el líder de La Libertad Avanza está acompañado por su hermana y principal asesora, Karina Milei, por el consultor Santiago Caputo, que estuvo al frente de su campaña presidencial, por Nicolás Posse, que fue designado su jefe de Gabinete, y por el ex director del Banco Central Luis “Toto” Caputo, que se posiciona como su posible ministro de Economía.

Te puede interesar: Repudiable: un comisario festejó el triunfo de Javier Milei con un posteo de un Falcon verde

En su primer día en los Estados Unidos, el mandatario electo visitó la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch, a quien le agradeció por la victoria en las elecciones, y luego se instaló en el mítico Hotel Plaza.

Por su parte, en diálogo con la prensa local, Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, explicó que Biden no podrá verse con el Milei porque justo tiene previsto viajar este martes a Georgia para el funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter, esposa del ex presidente Jimmy Carter (1977-1981).

Después de esa ceremonia, el jefe de Estado norteamericano se trasladará al estado de Colorado, donde tiene previstos varios actos, entre el martes y miércoles, por lo que no tiene lugar en la agenda para regresar a Washington y recibir al libertario.

No obstante, el funcionario remarcó que Milei será atendido por Sullivan y que también podría “potencialmente” reunirse con otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aunque no especificó si una de esas reuniones será con el principal asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González.

Nicolás Posse, Luis Caputo y Javier Milei

Según anticipó un comunicado de la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina, el nuevo canal de comunicación oficial del próximo gobierno, el ex mandatario estadounidense Donald Trump sí planea verse con Milei, pero en Buenos Aires.

En tanto, el economista mantuvo el viernes pasado una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se comprometió en este primer contacto formal a “apoyar los esfuerzos” para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos de Argentina.

A su vez, Luis “Toto” Caputo, Posse y Santiago Caputo se quedaron en el Hotel Plaza, donde encabezaron una agenda propia para tomar contacto con inversores y banqueros de Wall Street que tienen inversiones en el país.

Las actividades que llevarán adelante “Toto” Caputo, Posse y Santiago Caputo aún no trascendieron, pero se explicó a Infobae desde New York que “sólo será una aproximación” para explicar las bases del futuro programa económico de Milei.

“Las reuniones son para explicar hacia adónde va el futuro gobierno y que pretende el futuro presidente. Es una aproximación. Nada más que eso”, explicó uno de los integrantes de la comitiva.