La advertencia de la CGT a Milei: “Si avanzan sobre los derechos sindicales, vamos a tomar medidas”

Andrés Rodríguez, Héctor Daer, Gerardo Martínez, Pablo Moyano, José Luis Lingeri, Abel Furlán y Mario Manrique, en la reunión de la CGT en la sede de la UOCRA

“Ni un paso atrás”. Esa consigna presidió, exhibida desde una pantalla gigante, la primera reunión de la CGT luego del triunfo electoral de Javier Milei, donde una veintena de dirigentes compartió su preocupación por algunos anuncios del presidente electo, como la paralización de la obra pública y la privatización de las empresas públicas, y efectuó su primera advertencia al gobierno que viene: “Si avanzan sobre los derechos sindicales, vamos a tomar medidas”, dijo el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad) cuando terminó el encuentro, que se extendió por más de tres horas.

De todas formas, se decidió esperar a la asunción del nuevo gobierno e iniciar un seguimiento de las medidas que se apliquen para evitar que afecten el empleo y los salarios. “Nadie se va a pintar la cara antes de tiempo, pero vamos a mantener la guardia alta y hacer el monitoreo de las medidas que el nuevo gobierno pueda adoptar en perjuicio de los puestos de trabajo, los salarios y los derechos sociolaborales”, advirtió uno de los sindicalistas que participó del debate de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, que deliberó en la sede de la UOCRA.

Allí, luego de más de tres horas, se coincidió en “sostener más que nunca la unidad” de la central obrera ante el nuevo escenario político y en ratificar “el sostenimiento de la vigencia de la negociación paritaria como bandera para sostener el poder adquisitivo de los salarios”.

Gerardo Martínez habla durante la reunión de la CGT en la UOCRA

Los que ya están en pie de guerra son los sindicalistas que representan a los trabajadores del Estado por el fuerte ajuste fiscal que proyecta el próximo gobierno y, además, porque Milei no confirmó el pago del medio aguinaldo de diciembre al sector público, aunque enseguida aclaró que “ajustará otros gastos” y que “a la gente no se la toca”. Otro frente de conflicto se abrió cuando el presidente electo confirmó que quiere privatizar empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública y Radio Nacional, en algunos casos entregándoselas a sus empleados.

De la misma forma, causó impacto que Milei haya advertido que el 11 de diciembre “se termina la obra pública porque no tendremos plata”, decisión que pondrá en crisis al sector de la construcción: el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las empresas del sector por los dichos de Milei. “Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, aseguró.

Antes de entrar a la reunión, Héctor Daer advirtió que la CGT no aceptará la pérdida de derechos laborales. “A unos (las urnas) le dieron la potestad de gobernar y a otros, de representar a un sector de la sociedad que apostó por otro camino. Estamos decididos a no aceptar bajo ningún punto de vista la pérdida de derechos laborales y que no le paguen los salarios a la gente”, afirmó.

La mesa chica de la CGT, en su versión ampliada, compartió su preocupación por los anuncios de Javier Milei

El sindicalista también replicó las afirmaciones de Mauricio Macri de que Milei tendrá tanto apoyo popular que “los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes en la calle”. Para Daer, el ex presidente siente “frustración” y busca “venganza”. “Lo de Macri es un criterio de venganza que hay que borrarlo absolutamente de la sociedad. Macri se frustró porque en los cuatro años vino a demoler todo y no pudo demoler nada. Tiene una frustración congénita de ese período. Bajo ningún punto de vista ni nosotros ni los jóvenes estamos dispuestos a una batalla campal para debatir ideas. Las ideas se debaten frente a los ojos del pueblo argentino”, sostuvo.

En diálogo con Radio 10, Daer sostuvo que los dichos de Macri “hay que repudiarlos”, aunque dijo que lo sorprendió que no haya habido un repudio masivo. “No importa si somos orcos o no somos orcos, se vanalizó el hecho de pedirle a los jóvenes que vayan a enfrentar a otro sector de la sociedad. No hay sociedad moderna que se esté planteando un futuro de esa manera”, dijo.

La CGT advirtió que no aceptará la pérdida de derechos laborales en el gobierno de Javier Milei

Acerca del papel que tendrá Macri en el gobierno de La Libertad Avanza, señaló que “Milei está convencido de lo que dice, no lo veo (como instrumento). Ahora, no me cabe duda de que Macri lo quiere como instrumento. Espero que Milei no sea el instrumento de Macri”.

Participaron del encuentro los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro), Julio Piumato (judiciales), Abel Furlán (UOM), Mario Manrique (SMATA), Rodolfo Daer (alimentación), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Omar Plaini (canillitas), Víctor Santamaría (encargados de edificios), Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y Hugo Benítez (textiles), entre otros.