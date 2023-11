Diana Mondino le respondió a Pablo Biró: “La campaña del miedo no funcionó ni va a funcionar”

Diana Mondino respondió los dichos de Pablo Biró. (Foto:Nicolás Stulberg)

Las declaraciones de Pablo Biró, secretario general del gremio de los pilotos, sobre el rechazo a una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas, repercutieron rápidamente. El sindicalista advirtió hoy que si el próximo gobierno avanzaba contra la compañía aérea de bandera, iban a tener que enfrentarse a los trabajadores. “Nos van a tener que matar”, dijo el titular de APLA.

Y desde La Libertad Avanza salieron a responder los dichos del gremialista. La diputada electa y posible canciller de Javier Milei, Diana Mondino, dejó un claro mensaje en su cuenta de X. “La campaña del miedo no funcionó ni va a funcionar”, escribió la dirigente.

Biró dio una extensa entrevista este miércoles a radio Nacional Rock en la que se refirió a la idea que esbozó el diputado electo libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch (h), quien dijo que la idea de Milei respecto de Aerolíneas Argentinas era “dársela a los empleados”, aunque enseguida afirmó que “básicamente es privatizarla”.

“Si me hablan de números, tengo números para defender a Aerolíneas. Ahora, si se quieren cargar a Aerolíneas, ya lo dije y no le voy a restar ningún peso a lo que dije. Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anoten primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos, gobernar por decreto, será Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana”, afirmó Biró respecto a la eventual decisión de Milei.

Pablo Biró, titular del gremio de pilotos, rechazó una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas

El titular de APLA continuó diciendo que “todo el mundo sabe que tenemos la capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos”, y más allá de la defensa propia de Aerolíneas, también dejó en claro que actuarán “si le pegan a la radio pública, a la TV pública, a Télam”.

“Nosotros creemos en una sociedad integrada que no da lo mismo que a ti te vaya mal con tal de que a mí me vaya bien. En algún punto, cuando terminen los fuegos de artificio, vamos a ver qué viene a hacer este gobierno”, subrayó. El sindicalista insistió en varios segmentos de la entrevista en que “Aerolíneas es sustentable y eficiente en números” y que la compañía “está sana”.

Sin embargo, y tras las repercusiones de sus dichos, el titular de APLA intento suavizar esa idea y admitió que no fue una frase “feliz”.

“Capaz no es la frase más feliz porque necesitamos armonía, no necesitamos ni palos ni mucho menos muertos. Quiero decir con total claridad que hay un Gobierno electo, te guste o no, y tiene que tener la posibilidad de gestionar. No podemos tener un escenario de conflicto cuando el conflicto no está”, sostuvo Biró en declaraciones a radio Continental.

Biró intentó explicar sus dichos a que fue “una nota larga donde, con las ansiedades de los compañeros preocupados, me preguntaron qué opinión teníamos del proyecto de Milei de que sería una cooperativa Aerolíneas”. Allí admitió que Milei “no dijo privatizar Aerolíneas, dijo hacer una cooperativa y dársela a los trabajadores. Y eso es tarea del Congreso”.

“Lo único que pido es bajar un cambio, porque en el afán de titular todo sacan de contexto”, apuntó Biró.

Otra dirigente que salió a rechazar públicamente los dichos de Biró fue Patricia Bullrich, quien publicó un duro mensaje en su cuenta de X.

“BASTA DE MAFIAS SINDICALES. Las mafias sindicales estuvieron cuatro años en silencio y son cómplices del peor gobierno de la historia. No les importa la democracia, no les importan los argentinos. Y ahora se sacaron todas las caretas: solo les preocupa no perder sus privilegios, destruyendo aún más las posibilidades de los trabajadores. El pueblo eligió un cambio que será profundo. A ver si lo entienden de una buena vez”, escribió la ex candidata presidencial.