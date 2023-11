Fernández Meijide: “Massa quiere dejar atrás al kirchnerismo”

Graciela Fernández Meijide en Radio Mitre sobre Massa y Milei

A pocos días de la segunda vuelta electoral entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, líder de Libertad Avanza, Graciela Fernández Meijide, referente en el ámbito de los derechos humanos, analizó la coyuntura política actual. Aseguró que en caso de una eventual victoria del postulante libertario en el balotaje, a quien caracterizó como poseedor de una “personalidad débil”, el país “perdería de vista el centro”.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Roberto Lavagna anunció que votará a Sergio Massa

El viernes pasado, el Club Político Argentino, el cual preside Fernández Meijide, en conjunto con las instituciones Poder Ciudadano y la Fundación Libertad, así como otras organizaciones, emitieron un comunicado en el que hicieron un llamado a la “cooperación política democrática”. En dicho documento, delinearon nueve compromisos gubernamentales para el próximo presidente. Entre las propuestas, se destacan el respeto al funcionamiento del Poder Judicial, la administración transparente e idónea del Estado, la garantía del equilibrio de las cuentas públicas, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos de personas con necesidades básicas insatisfechas, el fortalecimiento de las relaciones internacionales del país, entre otras iniciativas.

En relación a esto, la exdiputada nacional brindó una entrevista a Radio Mitre, en la que compartió su perspectiva de cara a la segunda vuelta electoral y habló sobre la propuesta impulsada por la institución a la que pertenece. “Sentimos que nos estaban faltando estructuras válidas, serias, respetables y respetadas de las instituciones democráticas, que es lo que cualquier país democrático razonable tiene”, afirmó.

Te puede interesar: Balotaje elecciones 2023, en vivo: las noticias hacia la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa

“En este momento los argentinos estamos ante una disyuntiva difícil, porque ambos candidatos a presidente tienen apenas diferencias, según se dice, y porque uno está gobernando el mismo país al que aspira seguir gobernando, y es un desastre. Y el otro ha demostrado un autoritarismo que después aprendió a esconder de a poco, una negación de lo que fue un pasado que nos introdujo de nuevo a la democracia”, expresó Fernández Meijide al opinar sobre los dos postulantes que buscan suceder a Alberto Fernández en la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre.

“Sacando aparte las dictaduras, ¿te acordás algún momento electoral parecido siquiera a este? Cuesta mucho pensar en todo lo que hay que enderezar”, le preguntó la exsecretaria de recepción de denuncias de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) al periodista Jorge Lanata.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Daniel Scioli aseguró que cualquier tipo de espionaje le parece “deplorable y anti democrático”

Asimismo, en otro tramo del reportaje, Fernández Meijide se refirió a la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, compuesta por Milei y Victoria Villarruel. “Ahora se están cuidando, pero cuando habló su candidata a vice, lo primero que planteó fue el desconocimiento de lo que fue la violación a los derechos humanos”, indicó.

“Milei mismo habló de excesos, desconoce cuestiones que ya pasaron que son parte de la historia. Por ejemplo, Villarruel desconoce que Alfonsín, cuando firmó el decreto de enjuiciamiento a los militares, también firmó el decreto de enjuiciamiento a los jefes de los grupos montoneros. Y que Firmenich, entre otros, estuvo preso 7 años, y fue condenado a 30. Y lo inductó Menem, junto con los militares que estaban presos y procesados”, agregó la exdiputada, tras destacar las políticas de derechos humanos de Argentina y el rol de la CONADEP.

“Si este señor piensa esto y si esta señora dice que va a suprimir la ley que prohíbe el accionar de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, vamos a tener de nuevo a los militares listos para tener poder”, sostuvo.

En este marco, añadió: “Yo pienso que no lo respetan el orden democrático, no les interesa. Y viendo después en el debate a Milei, sentí que era una personalidad muy débil y que por eso recurre a las motosierras, a que todo el mundo pueda comprar armas. Creo que es su debilidad que lo lleva a esas expresiones de fortaleza, o más que de fortaleza, de violencia”.

Fernández Meijide apuntó contra los dirigentes de La Libertad Avanza.

A principios de este mes, Fernández Meijide, junto a intelectuales, referentes de la cultura, el arte y la comunidad académica, firmaron un documento titulado “Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado”, en respaldo a Massa y en rechazo a Milei.

Al ser consultada sobre su apoyo en favor del candidato de UxP, la exdiputada dijo: “Massa todo el tiempo habla hasta de tener funcionarios, gente de otros partidos o lo que fuere. No sé qué terminaría haciendo si llega a ganar, no tengo idea. Pero Milei al final terminó apoyándose en aquellas personas a quienes denunció como montoneras que tiraba bombas en las escuelas”.

“Tenemos un presidente, ¿Quién se acuerda? Tenemos una vicepresidente, ni saca la cabeza. Yo creo que, como quiera que sea, Massa quiere dejar atrás al kirchnerismo, quiere que se disuelva ese kirchnerismo. Es esta incongruencia que estamos viviendo. Vos tenés que elegir, o por lo menos yo tuve que hacerlo, y no crean que no me costó. O es este hombre, que es un gran profesional de saltar de un lado a otro, y no lo voy a negar, a otro que puede hacer un desastre desde el punto de vista de las libertades”, señaló.

En este punto, la dirigente política expresó que “si Milei ganara, perderíamos de vista lo que se llama el centro”, y agregó: “Normalmente, los países buscan el centro para equilibrar las cuestiones, y todos los partidos tienden a buscar el centro. De hecho, el propio Milei y Villarruel cambiaron un poco su lenguaje; ya no utilizan el mismo lenguaje, pero de las propuestas que están haciendo, son propuestas muy autoritarias”.

Para concluir, la ex legisladora cerró: “Estamos en una situación en la que mucha gente va a votar en blanco y es muy posible que sí, pero yo tengo una actitud donde tomo compromiso, sería más fácil no decir nada o no firmar”.