La historia detrás de La Gran Dulce, una mega feria dentro del Mercado Central denunciada por “ocultar” a los verdaderos dueños

La incógnita sobre La Gran Dulce

Detrás de la simpática figura de una abejita con corona y bandera argentina, se oculta una historia que contiene todos los condimentos del conurbano bonaerense: una enorme feria de 57.000 metros cuadrados que le competirá a La Salada y que se llama La Gran Dulce; punteros; sospechas de coimas; disputa entre funcionarios; denuncias por irregularidades; una sociedad de ínfimo capital inicial; y sospechas por el origen de una multimillonaria inversión que se materializó en el predio de la Corporación del Mercado Central, una entidad pública, ubicada en La Matanza y conducida por los directores que representan los intereses del gobierno nacional, el bonaerense y el porteño. Allí nada se aprueba sin el visto bueno del triunvirato que responde a las máximas autoridades políticas.

Te puede interesar: Kicillof le afianza los votos a Massa en la provincia de Buenos Aires: la estrategia para el tramo final de la campaña

La Gran Dulce es una sociedades por acciones simplificadas ( SAS ) conformada Ad hoc, el 13 de mayo de 2019. Según el Boletín Oficial de la República Argentina la ignota empresa inició con un capital inicial de $25.000, sin embargo, como mínimo, ya realizó inversiones por unos 700 millones de pesos, aunque hay quienes estiman que ya superan los 10 millones de dólares.

El domicilio legal de La Gran Dulce S.A.S es Tucumán 633, en CABA, pero cuando los inspectores de la Inspección General de Justicia fueron a corroborar los datos, se encontraron que ni el encargado del edificio había escuchado de la sociedad y en el lugar funcionaba una oficina de pagos de impuestos.

Te puede interesar: La diferencia de votos en el conurbano que buscan Kicillof y los intendentes para apalancar el triunfo de Sergio Massa

La titular de La Gran Dulce es Patricia Alejandra Fernández una “comerciante” socia de Rubén Eduardo Gómez en la empresa Holilandia S.A.S. La dirección legal de empresa también es Tucumán 633 y, obviamente, allí tampoco responden cuando se pregunta por el complejo de juegos para niños ubicado en Nordelta. Otros de sus negocios es Autocine Holilandia.

Las instalaciones de la mega feria ubicada en el predio del Mercado Central de Buenos Aires denunciado por irregularidades

Gómez suele sacar chapa en la reuniones de negocios como un allegado a los más importantes políticos de la provincia de Buenos Aires, al kirchnerismo, y a la justicia federal de Morón. Ante sus posibles proveedores asegura ser “el dueño” de La Gran Dulce. Está vinculado a “movida bailantera” del conurbano y el mismo fue surtidor en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar: Axel Kicillof acelera el operativo “Massa presidente” desde un distrito clave de la provincia de Buenos Aires

Es Gómez y no Fernández, quien se sienta a “negociar” las condiciones con los proveedores de servicios e inquilinos de la “feria más grande de América Latina”. Al menos tres gerentes de empresas de nivel internacional y constructores locales le afirmaron a este medio que Gómez les habría solicitado un “retorno” a cambio de firmar las órdenes de compras por servicios esenciales para el funcionamiento de la mega feria que pretende competir con La Salada ubicada en Lomas de Zamora.

Ese hecho les hace especular que Gómez, en realidad es un “hombre de paja” detrás del misterioso emprendimiento. “Los dueños piden descuentos, no coimas del veinte por ciento”, argumentan ante Infobae, un hecho que, de ser cierto, no fue denunciado ante la justicia.

Las objeciones de la Inspección General de Justicia a La Gran Dulce SAS

La feria, que aún no abrió, ocupa una superficie de 57.000 metros cuadrados cubiertos. Según su página web “más de 10.000 metros cuadrados serán dirigidos a gastronomía y parque infantil” otros “50.000 metros cuadrados de estacionamiento” y brinda “la posibilidad de acceder a diferentes productos a muy buen precio, en un espacio seguro, confortable, espacioso, con patio gastronómico, parque infantil, estacionamiento gratuito, banco de primera línea, wifi gratis para 150.000 personas, seguridad electrónica y física”.

El proyecto tomó impulso poco antes de la pandemia. Se detuvo por las restricción impuestas a causa del COVID-19. Se reinició en 2021. Estaba previsto inaugurar a mediados de este año, pero se volvió a postergar para principio de diciembre. Infobae corroboró que hay sectores aún si suministro de energía eléctrica. El suministro de depende de EDENOR. Gómez, o quienes tomen las decisiones finales, decidieron comprar dos grupos electrónicos conectados a la red de gas. A la noche se los suele apagar, por eso la zona está en penumbras.

La Gran Dulce, se promociona en la mayoría de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Allí representantes de emprendedores y otras áreas afirman que la feria será “el centro comercial más grande de la zona, se está preparando para su inauguración! Este nuevo complejo comercial, ubicado en el Mercado Central contará con más de 2000 locales comerciales disponibles para los compradores, lo que significa una gran oportunidad para que los vendedores adquieran su propio espacio comercial y potencien sus ventas”.

También difunden que dentro del predio funcionará: “Bancos de primera línea, estación de servicio de última generación, servicio de cajas de seguridad, hipermercado, agencia de autos, la mejor seguridad de alto riesgo, cámaras de seguridad en todo el predio, Patio de comidas con múltiples opciones, Cines, Parque infantil y mucho más, lo que atraerá a un público diverso y permitirá que los vendedores lleguen a un mayor número de clientes”.

En la mega feria funcionarán bancos, una financiera y una casa de cambio

Según se difunde en su página web, “la inmobiliaria International Brokers a cargo de la martillera Solange Gomez Garcia comercializa exclusivamente el proyecto LA GRAN DULCE, un nuevo Centro Comercial compuesto por más de 2000 locales que apunta a que los comerciantes aumenten sus ventas ya que abrirá todos los días, con un amplio horario de atención”. Y recuerda que: “La planificación y construcción del proyecto comenzó hace tres años con el objetivo de darle a las personas un nuevo espacio de trabajo, entretenimiento, paseo y compras con los mejores precios y calidad”.

A pesar de los anuncios, la impactante obra no está autorizada por la Municipalidad de La Matanza, municipios bonaerense donde está enclavado el Mercado Central. También recibió un fuertísimo cuestionamiento por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ). Un dictamen fechado el 1° de agosto de 2023 al que accedió este medio cuestiona en duros términos la monumental construcción del predio ferial ubicado en los terrenos federales de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. “LA GRAN DULCE S.A.S. carece de recursos genuinos ya que (…) con tan solo $25.000 de capital declarado en su conformación se ha embarcado en la construcción de un complejo dentro de las tierras asignadas a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), con un valor aproximado de setecientos millones de pesos”, sostiene la “resolución particular” y sostiene que la firma

- “Hasta la fecha no ha no presentado ningún balance, ni tiene contabilidad ni libros sociales”.

-Que “no da cuenta del origen y el destino del dinero que emplea en el giro”.

- Que “esta sociedad tiene todo el aspecto de ser una ‘sociedad vehículo’, creada para ser utilizada para el ocultamiento del verdadero dueño del negocio, como negocio indirecto, en el margen de la legalidad o lisa y llanamente, para su violación”.

- Que “la Jefatura del DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES, de fecha 3 de Febrero de 2023, en el cual se dejó expresa constancia que de los sistemas informáticos de este Organismo surge la inexistencia de presentación de estados contables por parte de LA GRAN DULCE S.A.S.”

La imágen de La Gran Dulce que promociona la inmobiliaria International Brokers

La IGJ también describe en su dictamen que los apoderados legales de la Municipalidad de La Matanza, a cargo del peronista Fernando Espinoza, radicó una denuncia en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, Secretaría Nº 2, Partido de San Martín en la que se afirmó que: “la Municipalidad de La Matanza (…) labró tres infracciones por la obra que se encuentra llevando adelante La Gran Dulce S.A.S. en un predio cuya administración le corresponde a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA) y que es el resultado de un convenio de concesión entre dicha firma y la CMCBA”, siendo que mediante las referidas infracciones, la Municipalidad de La Matanza ‘decidió paralizar la obra en construcción por la supuesta falta de presentación de los planos de obra, adelantando que tales inspecciones llevadas a cabo por el Municipio han sido ilegítimas e ilegales, por estar ejerciendo un poder de policía en un territorio que es ajeno a su jurisdicción”.

La investigación de la IGJ llegó a la conclusión de que se deben promover acciones de “nulidad por simulación” en los términos de los artículos del 333 al 337 del Código Civil y Comercial de la Nación. Allí se sostiene que: “La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten”.

La inscripción de La Gran Dulce SAS en el Boletín Oficial

En términos llanos, que detrás de los representantes y presuntos dueños de La Gran Dulce S.A.S hay otras personas. Y que el capital con el que se construyo la obra no tiene un origen claro, más bien todo lo contrario. Detrás de las riñas por la fastuosa obra levantada en terrenos del Mercado Central, y que nada tiene que ver con la venta de alimentos, parece estar presente la política, y es muy posible los negocios. Los blancos y los negros, como en La Salada, donde no todo se factura.

La IGJ está a cargo de Ricardo Augusto Nissen, un abogado que figura como apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en documentos de la firma Hotesur SA.

La Matanza está a cargo del peronista y cercano a la ex Jefa de Estado, Fernando Espinoza. El municipio no recibe un solo peso de lo que se recauda en impuestos ni en el Mercado Central, ni en la misteriosa feria de compras, si se termina inaugurando. Los terrenos son federales y los directores el peronista Aníbal Jesús Stella, su presidente, (por la provincia); el massista Raúl Díaz (por Nación) y Ezequiel Matías Capelli (por CABA). Cada uno de ellos responden a Axel Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, respectivamente.

En 30 de marzo pasado, cuando el mega emprendimiento ya estaba por levantar vuelo, el entonces presidente del del Mercado Central Nahuel Levaggi, alineado con Máximo Kirchner, fue reemplazado “por rotación”, por Stella, un histórico dirigente peronista de La Matanza más vinculado a la vicegobernadora Verónica Magario -a través de su padre el ex montonero Raúl Magario- que a Espinoza.

Una de las pocas fotos que se conocen de Rubén Gómez, el hombre que dice ser "el dueño" de La Gran Dulce

La iniciativa de la “feria vip”, comenzó a diagramarse a fines de 2018, fecha en que en el Mercado Central había otro triunvirato que respondía al Presidente Mauricio Macri; a la gobernadora María Eugenia Vidal y al alcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Hay quienes sostienen que la derrota electoral en 2019 de Juntos por el Cambio (salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) habría hecho que el proyecto original cambiara en algunos aspectos, como el de no solicitar las autorizaciones correspondientes al municipio de La Matanza para levantar la mega obra, lo que generó intercambios telefónicos entre la intendencia y la gobernación; y según se especula, una mayor incidencia en las “venta no controlada” es decir las que se realizan sin una facturación electrónica que termine en la AFIP.