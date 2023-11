Patricia Bullrich aseguró que no cambiará el plan económico de Milei: “Son derechos adquiridos del que gana”

Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)

Luego de que Javier Milei advirtiera que no se negocia ningún punto de su plan económico pese al pacto alcanzado con un sector de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich reconoció que “es un derecho adquirido” del candidato de La Libertad Avanza por haber sido el referente opositor mas votado.

Pese a los cortocircuitos internos que generó en JxC, la expostulante a la presidencia aseguró que “existe una voluntad absolutamente mayoritaria a votar por el cambio”. “Cuándo le pido a la gente que vote por el cambio la intento convencer de por qué es la mejor opción. No quiero ser neutral”, manifestó de cara al balotaje del 19 de noviembre.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), Bullrich dijo que la coalición no puede imponer su programa al dirigente libertario: “¿Le vamos a cambiar el plan económico al que ganó? No. Hay derechos que son derechos adquiridos del que gana”.

Más allá del pacto alcanzado con La Libertad Avanza, señaló que “no se ha hablado el tema” de los cargos en un eventual gobierno de Milei: “Sería muy negativo hablar de eso ahora porque le sacaría la realidad de un apoyo sin condicionamientos”.

Tras contar que mantuvo conversaciones telefónicas con el economista durante la semana, destacó que desde JxC “estamos haciendo apoyatura en la fiscalización”. “Estamos ayudando en lo que nos piden pero no protagonizamos”, agregó.

“El país no puede seguir en manos del peronismo. No puede seguir en manos de un modelo corporativo corrupto y mafioso”, sentenció.

A menos de dos semanas de la segunda vuelta, Bullrich comparó a ambos candidatos. De Milei dijo que “tiene una forma de ser fuerte y dice lo que piensa”, mientras que “Massa es autoritario, totalmente capaz de mentirte en todo momento, no tener un milímetro de ética y verdad”.

“No lo dudo, de un lado tengo un mentiroso serial, ventajita, y de este lado tengo una persona con características fuertes, del grito, del león, pero te habla con sus ideas y con la verdad”, agregó.

“Como votamos en comparación, es la personalidad corrupta versus una personalidad extraña para el mundo político”, resaltó.

Milei y Bullrich luego del acuerdo alcanzado (EFE/ Stringer)

En la entrevista que dio este martes, la ex ministra de Seguridad aprovechó la oportunidad para criticar a sus ex socios en JxCy reprochó haber ido a una interna con Horacio Rodríguez Larreta: “Lo dije 20 veces, cuando la oposición va dividida pierde. Choqué contra una pared que piensa totalmente distinto. La ruptura de Juntos por el Cambio, esa mirada tan distinta, se notó mucho”. En este marco, apuntó contra el jefe de gobierno porteño, contra el senador nacional Martín Lousteau y contra el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, a quien acusó de no ser neutral y de apoyar “al candidato del kirchnerismo”.

Mientras que en contraposición, destacó “siempre Macri va a tener una posición dominante” en la coalición por haber sido presidente de la Nación. No obstante, dijo que fue ella quien planificó “la decisión unilateral” de acercarse a Milei tras perder los comicios el pasado 22 de octubre.

“Yo llegué a mi casa la noche de las elecciones y no me podía dormir. Me fui a buscar a mi biblioteca mi tesis doctoral sobre la articulación y desarticulación del sistema político argentino y como este se convierte, a través en general del peronismo, en partidos hegemónicos que dominan y desestabilizan el sistema”, explicó. Para Bullrich, Massa puede convertirse en una suerte de Néstor Kirchner que “en el 2003 rompió y se llevó gran parte de los partidos políticos dejando una oposición insignificante” los siguientes 12 años.

En este marco, contó que el día siguiente, el lunes 23, se reunió con su equipo y luego fue junto con Federico Pinedo y Hernán Lombardi a la casa del exmandatario en Acassuso: “Le dije (a Macri) cuál era mi teoría y por qué había que tomar una decisión inmediata”. “Así tomamos la decisión”, concluyó.