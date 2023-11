Siguen los cruces en Juntos por el Cambio por el pacto de Mauricio Macri con Javier Milei

El ex ministro de Cultura Pablo Avelluto y el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo

La interna que se desató en Juntos por el Cambio suma capítulos todos los días. Este domingo el ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, cruzó en las redes sociales al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, uno de los dirigentes que respaldó el acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei.

“Nuestro apoyo a Javier Milei es sin condicionamientos; si es elegido vamos a aportar a la gobernabilidad”, había señalado Ritondo. “En el país debe haber un cambio después de 20 años en los cuales, sacando el gobierno de Macri, la Argentina viene de un retroceso violento con aumento constante de la inflación, de la pobreza, de la inseguridad, de caída en la educación”, indicó.

El ex ministro de Seguridad bonaerense dijo que “en estas elecciones hubo tres actores que propusieron un cambio de rumbo: Bullrich, Schiaretti y Milei”, pero que como Milei será el que compita en la segunda vuelta, por eso una parte del PRO decidió acompañarlo. “¿Qué cambios podría impulsar Massa si la mayoría de los legisladores de Unión por la Patria en el Congreso son del kirchnerismo?”, se preguntó.

Cristian Ritondo junto a Mauricio Macri y Hernán Lombardi

Avelluto, que en la semana ya había criticado a Patricia Bullrich y le había pedido que renuncie a la presidencia del PRO, salió al cruce del legislador. “‘Nuestro apoyo es sin condicionamientos’. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión. La rendición es total. #NoEnMiNombre”, escribió en la red social X.

“La opción de Patricia está muy cerca de lo poco democrático. No fue una gran candidata para captar nuevos votos ni retener los que ya había. No comparto la decisión de apoyar a Javier Milei”, expresó el ex ministro algunos días atrás en una entrevista con Radio con Vos.

En esa oportunidad también dejó en claro cuál iba a ser su decisión en el balotaje. “Voy a votar en blanco. Ojalá la mayoría vote en blanco para que el próximo gobierno no tenga la legitimidad necesaria”, manifestó. Y agregó: “Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones. Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña”.

El cortocircuito entre Avelluto y Ritondo expone el fuego cruzado que existe hoy en Juntos por el Cambio, coalición que aún no tiene un futuro claro. El radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo y el ala blanda del PRO siguen formando parte del esquema, mientras que Patricia Bullrich y los dirigentes del ala dura como Fernando Iglesia, Waldo Wolf y Laura Alonso, militan la adhesión del partido fundado por Macri a la propuesta libertaria.

El acuerdo entre Macri, Milei y Bullrich hizo estallar a Juntos por el Cambio (Buenos Aires (Argentina). EFE/ Stringer)

Fue justamente Macri quien durante la semana que pasó apuntó contra el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el senador nacional radical Martín Lousteau, y aseguró que “no tienen autoridad” para hablar en nombre de Juntos por el Cambio. “No tienen autoridad para decir está roto Juntos por el Cambio o que hay que expulsar a (Luis) Petri por pronunciarse en contra de una continuidad del kirchnerismo”, expresó.

Morales y Lousteau, de estrecha relación con Horacio Rodríguez Larreta, habían acusado al ex presidente de romper la coalición y, en un acto de irresponsabilidad, como lo definieron, sellar un acuerdo con Milei de cata al balotaje. El vínculo entre Macri y los dos radicales nunca fue el mejor, pero ahora está completamente roto.

Otro de los cruces fuertes fue el que protagonizaron Hernán Lombardi, dirigente muy cercano a Macri y Bullrich, y Lousteau, que criticó al ex jefe de Estado en las redes sociales “Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina”, sentenció.

“Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie”, escribió en su momento el líder de Evolución.

Aún nadie en la oposición puede determinar con claridad cómo quedará como quedará compuesto Juntos por el Cambio si Milei gana la elección y llega al poder de la mano de Macri (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Lombardi fue terminante. “Hasta acá llegaste individualista soberbio, autor de la 125. Votá a Massa si eso es lo que pensaste siempre, funcionario del kirchnerismo. Pero ensuciar a Macri, que fundó el PRO, que ayudó a fundar una alternativa a estos mafiosos, que fue 2 veces jefe de gobierno y luego Presidente, pasa todos los límites. Tergiversás la historia. Abandonaste irresponsablente tu puesto de Embajador en USA. ¿Desde que lugar hablás, cuando alguien te eligió para algo? Y falso sabelotodo, aprendélo bien: ni los radicales te quieren”, le respondió.

La interna sigue latente y el final es incierto. Dependerá, en gran medida, del resultado del balotaje el próximo 19 de noviembre.