Legisladores de La Libertad Avanza cuestionaron el pacto entre Macri y Milei

Javier Milei (REUTERS)

El parlamentario del Mercosur electo por la provincia de Neuquén, Fabián Cascino, manifestó sus dudas con respecto al pacto que firmaron Javier Milei (La Libertad Avanza) y Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich (PRO) para ser más competitivos contra Sergio Massa (Unión por la Patria), en el próximo balotaje, previsto para el 19 de noviembre. Sostuvo que aún no sabe si asumirá el cargo por el que se presentó y aclaró que su decisión no tiene que ver con ayudar al peronismo.

“Soy un empresario de Neuquén. Hace muchos años, fui concejal, pero me desilusioné profundamente con la política y renuncié al Consejo. Sin embargo, mi esperanza renació cuando surgió un cambio que parecía representar la fuerza libertaria encabezada por Javier Milei. Me volví a enamorar de la política y pensé que finalmente teníamos un país que luchaba contra la corrupción. Sin embargo, en las últimas horas, lo que sucedió con el acuerdo con Macri y los mismos de siempre me desencantó y desilusionó”, explicó Cascino en diálogo con radio Rivadavia.

El empresario confirmó que suscribió al comunicado que circuló esta mañana en redes sociales con varios firmantes, aunque algunos de los diputados que figuran al pie del texto aclararon públicamente, o bien a través de terceros, que sus nombres fueron anotados falsamente y que no acuerdan con el contenido.

La misiva también tenía las firmas de la senadora nacional por San Luis, Ivana Arrascaeta, y los diputados nacionales Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni y Gerardo González. De estos, solo Ansaloni confirmó que avala el texto.

También estabas las firmas de Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros, diputados provinciales de Entre Ríos, aunque ellos ya habían comunicado su salida del espacio libertario.

Cascino intentó despegarse de las suspicacias en su propio espacio sobre los motivos por los que decidió alejarse, ya que en LLA muchos apuntan que es una maniobra del oficialismo para quitarle peso al espacio desde adentro. “Quiero aclarar que estoy muy lejos del kirchnerismo y de Massa. También estoy en desacuerdo con estos acuerdos oportunistas a sólo 24 horas de una elección, donde se cierra con el macrismo. Es gente que nunca ha trabajado en el sector privado, son la casta pura. Fuimos a buscar el voto de la gente para votar por un cambio real”, justificó.

Los tres diputados por Entre Ríos que dejaron el espacio tras el pacto con Bullrich. En La Libertad Avanza los acusaron de jugar para el peronismo

Y agregó: “Algunos (en LLA) se han enojado conmigo, pero quiero que comprendan que estas decisiones son difíciles de aceptar. No quiero ser parte de este tipo de políticas. Fui a pedir el voto por un cambio real”. A continuación, deslizó: “Soy un simple parlamentario del Mercosur. Tengo muchas dudas sobre asumir el cargo. Gané en Neuquén, aunque fuimos en la boleta de Milei, pero con otro partido, que es liderado por López, quien solía ser diputado del PRO. Él es una buena persona”.

El parlamentario electo dijo que su compromiso con el cargo por el que fue electo no era total desde el inicio: “Mi cargo no debería consumir el 100% de mi energía, ya que también tengo que seguir con mi empresa y pagar a mis empleados. Asumí el cargo porque vi la posibilidad de un cambio, pero en su momento me retiré”, sostuvo.

De todas formas, sobre el final de la entrevista dejó entrever que aún duda de qué hacer: “Ahora estoy evaluando la situación, esto es algo reciente. Quiero ver qué sucede hasta el 19. Estoy lejos de Massa, pero quiero que mi partido, LLA, deje de vender cargos para llegar al poder. Ese no era nuestro discurso original”, expresó.

El parlamentario del Mercosur se suma a los abandonos de tres diputados nacionales de los cinco que obtuvo LLA en Entre Ríos el 22 de octubre. Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros comunicaran su salida del espacio la semana pasada, según dijeron, porque estaban decepcionados por las decisiones del líder del espacio a nivel nacional. Sí permanecieron los diputados provinciales Roque Fleitas y Débora Todoni en el bloque libertario provincial.

“Creímos en Javier Milei. ‘Que con los mismos de siempre NO’. Somos parte de este espacio desde antes que sea el ‘boom’ que arrasó en las PASO. de agosto, y que se creía que se impondría como presidente el domingo 22/10″, manifestó la dirigente en el escrito.

Desde La Libertad Avanza Entre Ríos (LLAER) compartieron un comunicado con fuertes críticas a Salinas donde remarcaron su vínculo con Unión por la Patria. “Lo que dijo sobre este espacio y sus integrantes, constituyen falacias inadmisibles”, expresaron. Y la asociaron con el oficialismo de Unión por la Patria: “Quedan expuestas, de esta manera, sus verdaderas apetencias personales y no su consustanciación con el proyecto liberal de Javier Milei y de todos los candidatos de la provincia. Salinas, intrínsecamente peronista, se vistió de liberal para obtener una banca en la Cámara de Diputados”, dijeron.