En el peronismo advierten que el pacto Macri-Milei debilitó al libertario porque perdió valor su discurso de campaña

Sergio Massa (EFE)

En el peronismo hay estabilidad emocional. Es una diferencia sustancial en este momento de la campaña electoral. La situación es diferente en Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, donde todavía resuenan los reproches por el pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei. Resquemores que en el ala libertaria deben curarse rápido si quieren ser competitivos hasta el final, y que en la coalición opositora solo sirven para dibujar una nueva dirección política después de la ruptura.

Te puede interesar: Tras la reunión inicial, Milei y Macri definirán los alcances del pacto electoral y un eventual co-gobierno

En el equipo de campaña oficialista todavía no logran tener demasiada claridad sobre cómo impactará ese acuerdo en el momento de la elección. ¿Macri le suma votos a Milei? ¿Cuántos por encima de los que el propio libertario ya obtuvo? ¿En qué lugar del país? Algunos primeros datos que manejan en el massismo advierten que el líder libertario empezó a perder votos fieles. Y que el votante moderado de Juntos por el Cambio tiene como preferencia la neutralidad, aunque reconocen que existe una migración hacia Massa.

La fortaleza del ex presidente está en algunas provincias del centro del país. Sobre todo en Córdoba y Mendoza, donde podría aportar votos que amplíen la diferencia a favor de Milei. En esas provincias, el triunfo del libertario está asegurado, lo que queda por saber es por cuánto. Al peronismo, claro está, le conviene que haya una menor movilización de votantes opositores que vean en el líder de La Libertad Avanza un límite que no están dispuestos a cruzar. En ese escenario se juega una parte de la elección.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: todas las noticias rumbo al balotaje, minuto a minuto

“En la capital nacional del antikirchnerismo, como es Córdoba, Milei va a ganar 70 a 30. Macri puede ayudar, pero no hace falta que empuje demasiada gente para que gane Milei”, sostuvo un histórico dirigente del peronismo cordobés. El perfil anti K del electorado cordobés tendrá una gran influencia en el balotaje. Aún así, en el entorno de Massa creen que puede mejorar su performance de las elecciones generales y aseguran que ya hay varios intendentes trabajando para que eso suceda.

La decisión de Patricia Bullrich de aliarse con Javier Milei dinamitó Juntos por el Cambio y abrió un escenario de incertidumbre

En el massismo tienen en claro que la discusión política y electoral es con el libertario y no con el ex jefe de Estado o la presidenta del PRO. “No hay que subir al ring a Macri. El candidato es Milei, no Macri”, sostuvo un dirigente de peso de estrecha relación con el ministro de Economía. Hay coincidencia entre varios integrantes del oficialismo de que Macri y Bullrich buscan moderar las propuestas de Milei, pero que ese ejercicio no está surtiendo efecto.

Te puede interesar: Milei cuestionó a los dirigentes de JxC que no apoyan el pacto electoral con Bullrich y Macri: “Probablemente siempre quisieron estar con Massa”

Cerca de Massa admiten que la decisión de responderle a Bullrich, que el lunes dijo que “ojala que la economía explote antes del 19″, fue puntual, pero que no será en forma permanente. “Si explota la economía la pobreza va a escalar a niveles desastrosos”, le respondió Darío Epstein, uno de los economistas que asesora a Milei. Contradicciones. La ex candidata presidencial le regaló a Massa un tema para que la critique.

“La gente odia la idea de que explote todo. No va más esa idea de ‘mientras peor, mejor’. Eso la gente no se lo banca”, aseguraron en el massismo, que leen con atención las encuestas y los focus group para percibir el humor social y pulir el mensaje de campaña en base a ese contenido. “La gente le tiene miedo a Milei y a que pueda romper todo el tejido social”, fue la sentencia de un importante funcionario nacional. En esos carriles está estructurada la línea discursiva de la campaña peronista.

Lo cierto es que una parte importante del electorado compró antes de las PASO la candidatura de Milei como un conducto para romper el sistema político y económico actual. Esa misma idea no ganó adeptos en las elecciones generales, donde el líder de LLA sacó exactamente el mismo caudal de votos. En el oficialismo entienden que en el segundo tramo de la campaña la sociedad empezó a mirar con más atención las ideas de Milei y dejó atrás la atracción por votar algo nuevo. Surtió efecto la campaña del miedo, esa es otra realidad.

Mauricio Macri le dio un apoyo explícito a Javier Milei y sus equipos técnicos ya están trabajando juntos

Massa, en un movimiento estratégico determinante en su campaña, se mantiene lejos de ese tipo de expresiones grandilocuentes. Casi todo lo que dice es propositivo y moderado. Con un tono que marque el equilibrio. Incluso, evitó confrontar con Macri, que le apuntó con dureza durante dos entrevistas que dio el fin de semana. “A los ex presidentes hay que respetarlos”, sentenció. Juega su juego con astucia.

“¿Te imaginas a Milei presidente? Esa es la pregunta que la gente se tiene que hacer en estos días. Visualizar cómo sería su gobierno”, indicaron en el búnker de campaña de Unión por la Patria (UP). El planteo de esa idea va de la mano de la estrategia del peronismo para exponer las polémicas propuestas de Milei como la dolarización, la libre portación de armas, la ruptura comercial con Brasil y China, la eliminación de la gratuidad del sistema educativo.

En el peronismo están convencidos de que la adhesión de Macri a la candidatura de Milei terminará perjudicando su discurso electoral. “Ese pacto lo debilita. Antes era lo nuevo y ahora es la casta”, sintetizó un funcionario nacional cercano al candidato presidencial de UP. La idea de romper con el pasado se derrumbó el mismo día que el libertario blanqueó su sociedad con Macri y Bullrich. Perdió valor el discurso de lo nuevo frente a lo viejo, del cambio respecto al pasado.

Con ese eje discursivo desmembrado, Massa quiere pisar fuerte sobre la idea de que su posible gobierno es sinónimo de estabilidad y que tendrá la marca indeleble de la búsqueda de consenso. Eso promete. En cambio, advierten que la llegada del libertario al poder podría ser “el comienzo de una nueva grieta”, además de una expresión concreta del “caos y el desorden”. Polarización a la máxima expresión.

En el peronismo están convencidos de que la trayectoria de Massa y sus relaciones internacionales le dan un valor extra a su candidatura

Desde hace tiempo que en el equipo de campaña de Massa sostienen que la gente está buscando un liderazgo fuerte y que baje el nivel de tensión que hay en la sociedad y la clase política. Esa idea es reafirmada en estas horas de campaña rumbo al balotaje. “Ahora se vota la personalidad de un presidente y sus atributos. Y ahí Sergio tiene un diferencia positiva por su trayectoria y sus relaciones”, indicaron en su entorno.

El entusiasmo que hay en el peronismo, fundado en varias encuestas que lo dan ganador a Massa, es matizado en el círculo chico del ministro de Economía, que bajó una línea de moderación frente a lo que generan los sondeos. “Nosotros no ganamos nada. Hay que seguir trabajando. Estamos en el balotaje. Esa es la única certeza”, les dijo, palabras más, palabras menos, a los dirigentes más cercanos. La pelota todavía está rodando por la cancha y falta demasiado tiempo para el pitazo final.