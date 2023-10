Espert manifestó su apoyo a Javier Milei en el balotaje, pero le pidió ampliar el pacto que hizo con Macri y Bullrich

El diputado se expresó a favor del libertario, pero aclaró que el candidato debe "convertirse en un estatista"

Luego del pacto político sellado entre Javier Milei y un sector de Juntos por el Cambio, el diputado nacional José Luis Espert expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza de cara al balotaje, aunque le pidió que se convierta “en un estatista” y deje “de hacer propuestas que no existen en el planeta Tierra”.

“Eso de la libertad de elección ya me resulta feo, porque significa que alguna vez uno le quitó la libertad de elección. Claro, por definición, la gente puede votar a quien quiera. Esa es la primera reflexión, la segunda, es que la gente ya eligió el 22 de octubre por quién elegir el 19 de noviembre y, en ese sentido, yo tengo que marcar claramente mi decisión, mi afirmación de que yo nunca votaría a un kirchnerista”, remarcó.

De esta manera, el economista, que se sumó a JxC poco antes de las elecciones primarias, se convirtió en uno de los primeros dirigentes de esa coalición en apoyar al referente de la oposición, quien llegó recientemente a un acuerdo con el ala más dura del PRO, encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Durante una entrevista que le concedió al periodista Luis Novaresio para LN+, Espert aclaró que piensa que el libertario “se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político, porque ya es un hombre de la casta y a esta altura se debería sacar el nombre de casta, porque ya todos lo son”.

José Luis Espert junto a Javier Milei

“Tiene que ir a hacer acuerdos con todo el mundo para que su programa sea aceptado por todos, con Macri y con Bullrich no alcanza. Milei tiene que, si es liberal, primero, y me parece muy importante esto, una primera cosa que los liberales hacemos, es decir que el liberalismo es un continente, uno no puede agarrar solamente la libertad económica y tirar todo el resto a la basura, esto lo digo porque la libertad implica, primero, respetar a las minorías, y hablo de las minorías sexuales, de la comunidad gay y de la trans, no hay que degradarla, como a veces se hace desde su espacio”, opinó.

En este sentido, le señaló al candidato presidencial que “hay que respetar la libertad de expresión, porque cada persona que no opina como él, el mileísmo la considera como un valijero, un chanta, un atorrante, un viejo meado, y no es así”.

“Me parece un disparate, y aparte extemporáneo, lo que ha dicho Alberto Benegas Lynch de suspender relaciones con el Vaticano. Afortunadamente, no se dan las condiciones hoy que sí se daban cuando Julio Argentina Roca, el mejor presidente de la historia, decidió esto a fin del siglo 19. Entonces, yo digo, mire, la libertad no es una sola, es un continente. Hay que respetar todo”, comentó.

Por último, Espert sostuvo que, además, “Milei tiene que dejar de hacer propuestas que no existen en el planeta Tierra”, como “la dolarización sin dólares”, al considerar que la sociedad ha “estado seis meses perdiendo el tiempo en cosas que no se pueden hacer”.

“También tiene que salir de esta cosa endogámica que es Macri y Bullrich. Avanza Libertad no fue consultada (sobre el pacto) y yo estoy dispuesto a sentarme a conversar con él, pero quiero ser partícipe de estas discusiones y, por qué no, hablar y convencer también a la Coalición Cívica, que ha hecho una defensa enorme de República versus Venezuela, y a los radicales también”, cerró.