Alejandro Catterberg: “¿Se dan cuenta en Juntos por el Cambio que se acaban de comer una paliza electoral?”

El politologo critico la postura adoptada por la coalicion de cara al balotaje y responsabilizo a sus dirigentes por los resultados de octubre

Minutos después de que Patricia Bullrich anunciara su respaldo a Javier Milei en el balotaje del próximo 19 de noviembre -la instancia en la que el libertario competirá contra Sergio Massa por la presidencia del país- el analista político Alejandro Catterberg realizó una dura crítica contra Juntos por el Cambio y cuestionó su postura adoptada tras las elecciones del domingo.

El análisis sobre el escenario que dejaron los últimos comicios fue realizado en LN+, donde el politólogo comenzó utilizando la célebre frase del periodista Diego Latorre sobre Boca Juniors, pero para definir la actualidad de la coalición liderada por Mauricio Macri. ″Un cabaret. La imagen que está transmitiendo JXC es algo parecido a eso”, dijo al iniciar de su intervención en el programa de María Laura Santillán.

“Ahora, la pregunta es: ¿se dan cuenta los dirigentes de Juntos por el Cambio que se acaban de comer una paliza electoral? ¿Se dan cuenta los dirigentes de Juntos por el Cambio que por más que salgan a hacer grandes declaraciones de que tienen que ir a votar, el efecto que tiene sobre la gente es mínimo?”, disparó Catterberg sobre la decisión de los dirigentes de apoyar al libertario en la segunda vuelta.

A su vez, dejó entrever que subestiman a su electorado y que no logran comprenderlo: “La gente es autónoma y saca sus conclusiones. Gran parte de sus votantes están angustiados porque no saben cuál de los dos males peores es elegir”, subrayó en representación al sentimiento expresado por la mayoría de quienes fueron por Patricia Bullrich en la última votación.

Patricia Bullrich respaldará a Javier Milei en el balotaje: “La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales”

En este sentido, señaló que el extenso proceso de internas que sufrió JXC en la primera mitad del año -el cual desencadenó en varias crisis- marcó el principio de la derrota electoral. De acuerdo a su visión, se trató de una responsabilidad de toda la dirigencia.

Al ser consultado por si consideraba justo meter a todos en la misma bolsa, el politólogo fue claro: “Obviamente, cuanto más alto en la jerarquía de cada uno de los partidos mayor es la responsabilidad. Hay pocos dirigentes que alzaron la voz cuando Juntos por el Cambio fue a todo un proceso de internas desgastante y fenomenal”, recordó.

Y destacó el rol de uno de los referentes que se diferenció del resto en ese aspecto: “El gobernador Valdés, por ejemplo, fue uno de los pocos que vino y le dijo al PRO ‘hagan un acuerdo entre ustedes que sea Bullrich-Larreta o Larreta-Bullrich. El radicalismo no puede entrar en esto’. Pero parte del radicalismo entró en esa lógica, en ese internismo”.

Catterberg también cuestionó el equipo elegido para competir en la Provincia de Buenos Aires -donde finalmente fue reelecto el gobernador oficialista, Axel Kicillof- y acusó a JXC de no haber querido terminar con el kirchnerismo.

“¿Por qué terminaron eligiendo el candidato menos competitivo en la Provincia de Buenos Aires si tanto antikirchnerismo hay como coalición? ¿Por qué no hubo un trabajo para que el candidato Kicillof no ganara la selección de provincia? Porque si se suman los votos de Píparo más los votos de Grindetti, se imponían a Kicillof”, analizó sobre la que fue otra de las grandes derrotas de la coalición el pasado domingo.

Y concluyó: “Este nuevo antikirchnerismo de Milei ¿no estaba hace dos o tres semanas o un par de meses cuando podían haber frenado el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires?”.

El apoyo de Bullrich a Milei

La postura del Catterberg fue expuesta luego de que Patricia Bullrich y Luis Petri encabezaran una conferencia de prensa en la que anunciaron su respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza en la segunda vuelta.

En el primer tramo de su discurso, la ex candidata a la presidencia ratificó su rechazo al oficialismo: “La Argentina no puede iniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa (...) Hace 20 años que nos hunden en la decadencia”.

“Nos encontramos ante el dilema de cambio o de continuidad mafiosa. La mayoría eligió un cambio, nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita”, enfatizó Bullrich. “Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Como dijo San Martín, ‘cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’”, remató, luego de enumerar una serie de puntos que deberían formar parte del programa de un eventual próximo gobierno encabezado por Milei.