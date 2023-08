Néstor Grindetti: “Somos el único espacio que puede ganarle al kirchnerismo, tenemos equipo e ideas terrenales”

Grindetti se prepara junto al equipo de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 22 de octubre

Luego de confirmarse como ganador en la interna bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti apunta la campaña hacia las elecciones del 22 de octubre. “Somos el único espacio que puede ganarle al kirchnerismo, tenemos equipo e ideas terrenales”, manifestó contrastando con La Libertad Avanza que en provincia de Buenos Aires lleva como candidata a Carolina Píparo.

Grindetti confía en que JxC podrá revertir el resultado de las PASO, tanto a nivel nacional como provincial, ya que, según argumentó, dicho partido cuenta con “ideas terrenales que se pueden llevar a cabo, y el liderazgo de Patricia Bullrich que asegura la fuerza, ganas, voluntad y el coraje para determinadas medidas que van a implicar una pelea con determinados intereses”.

Dicha afirmación fue hecha en referencia al poder que aún conserva el kirchnerismo en la provincia, donde el pasado 13 de agosto se impuso Axel Kicillof.

“La provincia es el lugar donde el kirchnerismo quiere abroquelarse en caso de perder la Nación. Se quedan allí escondidos, agazapados para volver a dar el zarpazo político, por eso queremos sacarlos”, afirmó anoche en diálogo con TN.

Incluso dijo que no contempla de forma viable la idea de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio con Kicillof siendo reelecto gobernador: “Una presidencia con Axel Kicillof sería muy compleja porque nosotros con Patricia queremos hacer transformaciones de verdad, poner orden, cumplir la ley. Eso sería muy difícil para un gobierno nacional con un gobierno como el de Kicillof, que está alejado de la gente, que no le importa, que no quiere resolver problemas y que se mira el ombligo”.

En este sentido, afirmó, “vamos a hacer el intento de que a partir del año que viene no esté más en la conducción política, ni de la nación ni de la provincia”.

Néstor Grindetti, Diego Santilli, junto a los jefes comunales de los municipios que gobierna el PRO en la provincia de Buenos Aires

De la misma forma se refirió al partido que encabeza el libertario Javier Milei, quien dentro de su plan político propone la dolarización como una salida a los problemas económicos que atraviesa el país hoy en día.

“Para mí, esta propuesta tiene una contradicción, porque dicen ser liberales y nos pretenden imponer a los argentinos una moneda cuya política monetaria se fija en el extranjero”, expresó y explicó que la forma correcta sería la bimonetización, lo que permitiría al ciudadano elegir qué moneda usar, pudiendo optar por dólares o pesos argentinos.

“Hay muchas ideas que parecen fantásticas y que terminan siendo muy difíciles de aplicar y que además van a ocasionar muchos más problemas”, comentó al respecto de las propuestas que se debaten en La Libertad Avanza como la libre portación de armas.

“Fomentar que todos tengamos armas para defendernos, para suplir lo que el estado no hace, no lo vamos a resolver a los tiros… eso es la ley de la selva”, afirmó y además explicó que su partido se muestra en contra de los “extremos” que plantea La Libertad Avanza.

Este lunes Grindetti mantuvo una reunión con Santilli, quien lo reconoció como el vencedor de la interna de la coalición opositora: “Estuvimos charlando con Diego, integrando los equipos, tanto los de campaña como los técnicos”.

La comida entre ambos, que tuvo lugar en Lanús, se realizó tras dos semanas de recuento del escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia Electoral. La elección entre ambos fue muy reñida, con una diferencia menor a 1%. El diputado nacional larretista había pedido esperar a que finalice el conteo oficial para incorporarse formalmente a la campaña de Grindetti.

Según pudo saber este medio, con el 95% del escrutinio definitivo, Grindetti se impuso ante Santilli por una diferencia de alrededor de 3000 votos. Desde ambos sectores discuten el número exacto, pero concuerda en que se trató de una elección muy pareja, considerando que en Buenos Aires el padrón electoral es de 14 millones de electores.

