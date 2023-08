Patricia Bullrich se reúne hoy con los economistas de JxC con el objetivo de poner a la discusión económica en el centro de la campaña

Patricia Bullrich se reúne hoy con los economistas de JxC (REUTERS/Matias Baglietto)

Patricia Bullrich encabezará esta mañana una reunión de trabajo con un grupo de economistas que de Juntos por el Cambio (JxC), con el objetivo de poner a la discusión económica en el centro del debate electoral. Estarán los asesores que integran su equipo, así como también economistas que formaron parte del staff técnico de Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su adversario en la interna presidencial de Bullrich el 13 de agosto. También habrá representantes económicos del radicalismo, la Coalición Cívica y del resto de los espacios de la coalición.

El evento tendrá como objetivos centrales exhibir un staff de profesionales reconocidos en la economía, el tema de mayor urgencia con el que deberá lidiar el próximo Presidente electo. Por otro lado, el motivo político de escenificar una imagen de liderazgo de un eventual equipo de gobierno o de cuadros técnicos técnicos con experiencia en gestión económica. Y algo clave: unificar criterios para dar la discusión económica en el plano comunicacional con Javier Milei, candidato a Presidente de La Libertad Avanza que se impuso en las PASO.

La reunión tendrá lugar esta mañana, cerca del mediodía. Está previsto que se desarrolle en el búnker de Bullrich en el centro porteño o en un hotel cercano a la Plaza de Mayo. Será una actividad reservada, cerrada a la prensa. A lo largo del evento, se desarrollará una jornada de trabajo, donde los economistas disertarán e intercambiarán miradas respecto a los principales problemas macroeconómicos que debe afrontar Argentina. Tras la exposición, Bullrich hará una conclusión política del encuentro y se espera que difundan un comunicado.

La ex ministra de Seguridad viene trabajando con dos economistas de referencia. Luciano Laspina, diputado nacional y dirigente de JxC, es quien lidera sus equipos económicos y la asesora diariamente en aspectos técnicos vinculados a esa área. Algo similar sucede con Carlos Melconian, quien es de consulta habitual para Bullrich. No obstante, el ex presidente del Banco Nación se mueve aún en el esquema de la Fundación Mediterránea, de las que es uno de los principales referentes, y desde allí interactúa con la candidata de JxC. Enrique Szewach, director de Ieral, también es uno de los economistas que orbita el equipo de Melconian y que interacúa con Bullrich.

Laspina y Melconian son los dos nombres que Bullrich tiene en su cabeza para ocupar roles centrales en caso de llegar a la Casa Rosada: uno se haría cargo del Ministerio de Economía y, eventualmente, otro estaría al frente del Banco Central.

En la reunión de esta mañana está previsto que estén Laspina como uno de los principales exponentes, al ser de íntima confianza para Bullrich. Melconian se encuentra afuera del país y no está asistirá. Ambos vienen de mantener, cada uno por su lado, contacto con representantes técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo de crédito estaba interesado en interactuar con asesores económicos de la presidenciable opositora, así como también lo hicieron con Javier Milei, para conocer su mirada de la situación macroeconómica y financiera de los aspirantes a llegar a la Casa Rosada. Se espera que en los próximos días Bullrich de indicios de los nombres que integrarían la gestión económica de un eventual gobierno de JxC, y Laspina y Melconian suenan en esa nómina.

Además de Laspina, Bullrich convocó a otros economistas que integran o asesoran a los distintos partidos de JxC. Según pudo saber Infobae, se espera que asistan dirigentes y economistas como los ex ministros de Hacienda Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza (ambos por Zoom porque no estarán en Argentina); Eduardo Levy Yeyati (cercano a la UCR); Martín Tetaz (diputado nacional de Evolución Radical); Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central; Matías Surt, director de Invecq Consulting (de la Coalición Cívica); Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad de la UdeSA. En tanto que también estarían los economistas que integran el equipo de Laspina, como Guillermo Ortiz Batalla, Gabriel Lopetegui y Pablo Guidotti.

Bullrich conoce que la economía es el tema central de la campaña -y del país-. Su mensaje proselitista también hace especial énfasis en seguridad y educación. No obstante, la discusión económica es clave, por eso buscará mostrar una foto rodeada de cuadros económicos reconocidos, que le den fortaleza a su propuesta de cara a la elección general de octubre. Luego, apuesta a que de esos economistas surjan los voceros que expliquen ante la opinión pública las medidas que JxC pretende implementar en caso de llegar al Gobierno.

Especialmente porque identifica que la economía es el tema en el que Milei se mueve con mayor comodidad. Bullrich trabaja por estas horas en el relanzamiento de su campaña. Apuesta a recuperar votos con los casi 11 millones de argentinos que se ausentaron a votar en las PASO. Po eso, comprende que es relevante para ese objetivo dar el debate económico con efectividad desde el punto de vista comunicacional. Apuesta a hacer un diferencial exhibiendo un equipo amplio de profesionales con experiencia en el estudio y le ejecución de políticas públicas dentro de la economía. De hecho, ayer estuvo en el Council of Americas y centró su discurso en la economía, la producción y el trabajo. Lo mismo hará el jueves que viene, cuando exponga como invitada en ExpoEFI (Economía, Finanzas e Inversiones).

