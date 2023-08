Lanzaron una prueba para cargar saldo en la SUBE desde el colectivo en medio de los reclamos al sistema

Apoyando la SUBE sobre la terminal dentro de los colectivos se podrá acreditar la carga virtual

Tras las propuestas de campaña de Jorge Macri para prescindir de la tarjeta SUBE para el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el ministerio de Transporte de la Nación avanzó con una prueba piloto facilitar la carga virtual del saldo para los viajes en colectivos a partir de las billeteras electrónicas o el homebanking.

El Gobierno oficializó hace unos días el lanzamiento de una etapa de prueba del sistema “Carga a Bordo”, una tecnología que permitirá acreditar las cargas virtuales directamente en las validadoras de los colectivos. En lo concreto, el cambio consiste en la instalación de los artefactos totémicos que acreditan el saldo en las unidades y que ya están disponibles en algunas estaciones de trenes y centros de transbordo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta etapa de implementación comenzó en la ciudad de Reconquista, donde los usuarios ya quedaron habilitados a acreditar las cargas de sus tarjetas SUBE directamente en las validadoras instaladas en los 29 colectivos que circulan por la localidad.

Para cargar la tarjeta SUBE deben realizarse cuatro pasos. Primero, el usuario deberá realizar una carga virtual a su tarjeta SUBE mediante billeteras virtuales o homebanking. Luego, al ingresar al colectivo, el usuario tendrá que indicar al chofer que necesita acreditar una carga. Posteriormente, deberá apoyar su tarjeta SUBE en la validadora para la acreditación del monto cargado virtualmente y, finalmente, el usuario indicará cuál es su destino y abonará el boleto de manera habitual.

“Mientras vemos candidatos que tiran la SUBE a un costado y plantean que el sistema se privatice a través de los bancos, nosotros desde el Ministerio de Transporte y Nación Servicios, estamos modernizando el sistema SUBE y empezamos en Reconquista con este proyecto que continúa la modernización del sistema. Este modelo tiene un objetivo fundamental, que es ahorrarle tiempo al pasajero y a la pasajera, darle mayor comodidad y accesibilidad al sistem”, sostuvo el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Cinco días antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el candidato del PRO a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propuso que para el transporte de la Ciudad de Buenos Aires se agreguen otros medios de pago, además de la SUBE, como el teléfono celular o una tarjeta de crédito. “Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?”, reclamó el intendente de Vicente López en uso de licencia, quien le ganó la interna a Martín Lousteau (UCR-Evolución) el pasado 13 de agosto.

La propuesta de Macri estaba en sintonía con el reclamo de la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), que solicitó como cámara empresaria la inclusión de las tarjetas de débito, crédito y mecanismos digitales dentro de los métodos de pago que acepta el transporte público que, actualmente, está concentrado en el uso del sistema SUBE.

“Ha quedado algo obsoleto a pesar de las constantes actualizaciones”, apuntaron desde la agrupación que representa a entidades financieras privadas. Según este sector, el sistema “complica la experiencia de usuario” por la imposibilidad de cargarlas de forma 100% online y la falta de repuestos en caso de perder o romperse el plástico original.

En este marco, el Gobierno respondió a las quejas del sector privado y del dirigente del PRO con modificaciones a la carga virtual. Durante la presentación del sistema “Carga a Bordo”, defendió la vigencia de la tarjeta porque ya dejó de estar encapsulada en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, si no que “se trasladó a más de 52 localidades en el interior de la Argentina”, con la posibilidad de llevar también los “beneficios sociales” que se canalizan a través de esta tecnología.

Reconquista es una de las 52 ciudades que cuenta con el sistema SUBE, que adoptó el sistema luego de las gestiones realizadas por el Ministerio de Transporte de la Nación. “Quiero expresar mi agradecimiento al ministro de Transporte y su equipo por haber seleccionado Reconquista como el lugar para el lanzamiento oficial de esta innovadora herramienta que beneficiará a los ciudadanos y empresas de transporte en todo el país, incluyendo nuestra región. Esta tecnología permitirá mejorar el acceso y la conectividad en los servicios que ofrecemos, marcando un avance significativo en nuestra comunidad”, expresó el intendente de la localidad, Amadeo Enrique Vallejos, acompañado del jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Facundo Benegas; la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano; el presidente de Nación Servicios S.A, Pablo Pernicone; el gerente de Transporte de Nación Servicios S.A, Pablo Alonso; y la directora nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único Electrónico (SUBE), María Agustina Gantuz; entre otros funcionarios.

¿Cómo funciona la “carga a bordo” de la SUBE?

1- El usuario deberá realizar una carga virtual a su tarjeta SUBE mediante billeteras virtuales o homebanking.

2- Al ingresar al colectivo, el usuario deberá indicar al chofer que necesita acreditar una carga.

3- Luego, deberá apoyar su tarjeta SUBE en la validadora para la acreditación del monto cargado virtualmente.

4- Finalmente, el usuario indicará cuál es su destino y abonará el boleto de manera habitual.

