Los tres ejes que evalúan en La Libertad Avanza para que Javier Milei gane en primera vuelta

La euforia es tal en La Libertad Avanza luego del resultado en las PASO que entre sus estrategas comienzan a proyectar una campaña con el objetivo que Javier Milei sea electo el próximo 22 de octubre.

Quienes están detrás del armado liberal en la Provincia de Buenos Aires mantuvieron conversaciones en las últimas jornadas en las que analizaron el escenario post Primarias y cómo seguir de cara a las elecciones generales.

“Hay muchos votantes de Juntos que están migrando para nosotros y empezamos a evaluar la posibilidad de que Javier gane en primera vuelta”, sintetizó ante Infobae uno de los protagonistas de la mesa provincial del economista libertario.

De cara a la reanudación de la campaña, comenzaron a trabajar sobre tres ejes. El primero contempla que haya una “cercanía” entre Milei y los referentes locales de los municipios donde La Libertad Avanza fue competitiva. Ya sea con recorridas encabezadas por el economista o mensajes grabados que luego puedan ser viralizados en redes, el objetivo es que haya un apoyo explícito hacia los candidatos.

El segundo de los puntos a trabajar es la “línea discursiva” de cara a octubre. Así como luego de las PASO se vio un Milei mas moderado y centrado en “dar certeza” a través de sus propuestas, los candidatos a intendente y cargos legislativos deberán adaptar el discurso para las nuevas recorridas con los vecinos.

“Estuvimos evaluando lo que necesitamos para ganar en primera vuelta porque el objetivo es ese”, remarcó un candidato de un importante distrito de la provincia de Buenos Aires que formó parte de las conversaciones.

El último de los ejes consiste en “mejorar cuestiones operativas” de las PASO como la fiscalización el día de la elección. “Tenemos que ir pensando en cómo estructurar un período de transición que puede ser más largo haya o no haya balotaje”, resumieron en LLA previendo un resultado contundente en octubre.

La tracción de votos desde los municipios pretende a la vez “empujar a Carolina para que llegue a la gobernación”. Píparo fue la segunda candidata más votada detrás de Axel Kicillof; mientras que Juntos por el Cambio como fuerza fue la segunda más elegida, sin embargo entre la suma de los votos del ganador de la interna Néstor Grindetti y del perdedor, Diego Santilli, no logran superar al actual gobernador. Por ello desde La Libertad Avanza comenzaron a apuntar sus cañones hacia JxC.

Primero fue la propia Carolina Píparo quien durante una entrevista en TN propuso un acuerdo con Bullrich y Grindetti para “ganarle al kirchnerismo” pero los condicionó a “dejar Juntos por el Cambio”. Algo impracticable pero que abrió la puerta a una serie de declaraciones en la misma línea de parte de integrantes de La Libertad Avanza.

Alejandro Carrancio, candidato a diputado bonaerense por la Quinta sección electoral, declaró al portal Diputados Bonaerenses que Patricia Bullrich debe “bajarse y apoyar a Milei” porque sino “termina siendo funcional al kirchnerismo”. En la misma sintonía, Sebastián Pareja, candidato a senador por la Tercera sección electoral y armador provincial de LLA dijo a El Termómetro Web que “votar a Bullrich es ser funcional” al gobierno.

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, candidatos a legisladores de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza

En diálogo con Infobae, Carrancio justificó su polémica declaración y reclamó que también decline su participación Grindetti “para ganar Provincia y Nación”. “Cuando salimos terceros en provincias donde ganó el kirchnerismo nos decían que éramos funcionales y que si no estábamos nosotros ganaba Juntos por el Cambio; ahora que si no están ellos ganamos nosotros... ya que tanto nos reclamaron, ¿por qué no se bajan?”

Pareja y Carrancio son referentes del espacio en la provincia y un resultado como el de las PASO los convertirán en protagonistas de la Legislatura bonaerense a partir del 10 de diciembre. Serían 2 de los 16 liberales que ingresarían a las Cámaras.

El Congreso provincial renueva la mitad de las bancas: 23 en el Senado y 46 en Diputados. En la Cámara Baja está repartido entre el Frente de Todos y Juntos, más dos bancas de la Izquierda, una del vecinalismo y tres de los libertarios que a su vez están divididos en tres monobloques. Mientras que en la Cámara Alta tanto el kirchnerismo y JxC cuentan con 23 representantes.

Con un resultado como el del domingo pasado, La Libertad Avanza rompería la paridad, pasaría a tener por primera vez representación en el Senado y sumaría 11 diputados.

