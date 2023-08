Javier Milei: “A los que tiren piedras los voy a meter presos y si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto”

El candidato presidencial ratificó su plan de reducir la cantidad de Ministerios.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a mostrarse desafiante este martes al asegurar que si llega al Gobierno “se acabaron los intermediarios” en el proceso de entrega de planes sociales para los sectores más vulnerables y sostuvo que si hay protestas por esa decisión, lo van “a tener que sacar muerto de la Casa Rosada”.

Unos días después de haber salido primero en las elecciones primarias, el economista liberal brindó una entrevista en la que ratificó su intención de reducir la cantidad de Ministerios a ocho, eliminando, por ejemplo, el de Obras Públicas, el de Salud, el de Transporte, el de las Mujeres y el de Desarrollo Social, entre otros.

Al ser consultado por el conductor del programa, Jonatan Viale, sobre qué ocurrirá con la asistencia estatal, el actual diputado nacional explicó que en su eventual gestión va a quedar en manos de una nueva cartera que se llamará Capital Humano, que encabezaría Sandra Pettovello y también concentrará las áreas de educación, salud y trabajo.

Asimismo, sostuvo que también dejarían de existir varias de las secretarías que hoy están lideradas por referentes de los movimientos sociales, como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, por lo que el periodista señaló que esa decisión podría derivar en protestas.

"Me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada", advirtió Milei (REUTERS)

“La pregunta es qué hago. Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí, a mí no me van a sacar”, advirtió, en diálogo con LN+.

Al hablar sobre cómo manejará la seguridad si alcanza la Presidencia, Milei remarcó que “si hay una persona que comete un delito, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso”, aunque aclaró que no está de acuerdo con la pena de muerte, “porque eso va contra el derecho a la vida”.

Por otra parte, el candidato de La Libertad Avanza rechazó cualquier tipo de acuerdo con su rival de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, porque no va a negociar “con alguien que clava un puñal por la espalda”, ya que consideró que varias de las “operaciones” en su contra surgieron “de ese sector”.

En este sentido, acusó a la ex ministra de Cambiemos de copiarle “ideas, que además las copia mal, porque cuando habla de economía dice cosas bastante equivocadas”.

Javier Milei también cuestionó a Patricia Bullrich

“¿Ustedes vieron lo que dijo cuando se refirió a los salarios? Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar los salarios. Parece que volvió a su época de montonera. Eso es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita. Soy yo el que va a derrotar al kirchnerismo, porque ellos tuvieron la oportunidad y los trajeron de vuelta”, agregó.

Por último, analizó su reciente victoria en las PASO y, aunque reconoció que el resultado “sobrepasó las expectativas” que tenía, negó que se tratara solamente de un voto bronca y opinó que “la gente entendió que la libertad es la salida y así lo manifestó”.

“Cuando aparece algo que no te gusta o que es distinto, hay algunos que lo llaman error. Ahora, si continuamente cada vez hay menos gente que te va a votar y si paralelamente aparece una expresión que cuestiona el statu quo y sacó un número del 30%, es algo demasiado grande como para llamarlo error. Hay que ser muy soberbio como para creer que 7 millones de personas están equivocados y la realidad es la tuya”, cuestionó.

Seguir leyendo: