Medialunas, filosofía y expectativas moderadas: el búnker de Solano y Ripoll espera el escrutinio con cautela

Solano votó este mediodía en la Facultad de Psicología de la UBA. De chico no soñaba con ser Presidente, sino 9 de River. (Equipo de prensa Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad)

Unas 350 medialunas de manteca, café, leche y un detalle de esos que dejan la sensación de que el mundo está hecho de las cosas chiquitas: la pulsera para entrar y salir del búnker que la fórmula que integran Gabriel Solano y Vilma Ripoll es roja, el color que identifica al Frente de Izquierda y los Trabajajadores (FIT). En el Teatro Torquato Tasso, frente al Parque Lezama, al sur de la Ciudad, Solano hace lo mismo que el resto del país: espera los resultado de las PASO.

Afuera, sobre la calle Defensa, algunos militantes de buzo rojo y años de experiencia en manifestaciones callejeras montaron el escenario que el pre-candidato que este domingo compite en la interna con Myriam Bregman usará para hablar al final de esta noche que, a esta hora, es imposible saber hasta cuándo durará. Hay cuatro banderas detrás del escenario: dicen “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”, “MST”, “Partido Obrero” y “Polo Obrero”.

En el parque, mientras este búnker con capacidad para unas doscientas personas se llena lentamente, hay parejas y grupos de amigos que toman mate, nenes y nenas que aprovechan las subidas y bajadas de la topografía de este rincón de la ciudad para exigir los pulmones de sus padres, y dos cartoneros que deciden cuáles de todos los cartones que juntaron este domingo electoral son los mejores para acostarse a pasar la noche.

Dentro del búnker, hay trabajadores de prensa y de redes del espacio que lidera Solano, el pre-candidato presidencial y otros referentes del espacio: Néstor Pitrola, pre-candidato a diputado nacional, está sentado en la mesa central del Tasso. Solo, en otra mesa, Eduardo Belliboni, referente piquetero del Polo Obrero. Cuatro televisores sintonizan algunos de los principales canales de noticias ante los que habrá esperar horas hasta tener información concreta.

Solano comparte fórmula con Vilma Ripoll en la interna del FIT.

“Yo quería ser 9 de River”, le dice Solano a Infobae, y se ríe, y completa: “No era de esos nenes que fantasean con ser presidentes”. Pero acá está, esperando los resultados de estas primarias que definirán si se impone o no como candidato del FIT. Su hijo mayor, Nicolás, está fiscalizando para la lista que encabeza. Su compañera también. Los menores, de 3 y de 7, se quedaron con su abuela paterna.

“Está contenta mi vieja con lo de la candidatura, aunque a veces me pregunta si vale la pena tanto esfuerzo, tanto trabajo, porque el apoyo que uno recoge no es proporcional al esfuerzo que uno hace”, dice Solano sobre Beatriz, su mamá. Y dice también que mejor no hablar mucho con ella de política, y se ríe de nuevo, como cuando se acuerda de que quería ser 9 de River.

“Veo una tendencia del voto más a la derecha. No como una ideología afianzada sino como un síntoma de la crisis del gobierno kirchnerista. Mucha gente piensa que el kirchnerismo es la izquierda y nuestra estrategia de campaña, que fue muy larga y con muy pocos recursos, fue desmarcarnos de esa idea. Mostrar que no es así”, describe Solano en conversación con Infobae.

“Creo que nuestra base estructural es mayor a la de Myriam pero que tenemos menos instalación mediática, y aunque no necesariamente ganemos, sí creemos importante dar el debate dentro de la izquierda. No partimos de una gran expectativa respecto de los resultados, pero sí creemos que debemos prepararnos para lo que venga, que no será algo tranquilo para los trabajadores”, sigue el pre-candidato.

Su expectativa de máxima en medio de la interna del FIT es, claro, ganarla. “Si no, ganar en el conurbano bonaerense o en la Ciudad”, suma. “Tenemos expectativas modestas, en las últimas PASO presidenciales no llegamos al 3%, las expectativas son moderadas”, reflexiona en el búnker al que, de a poco, llegan los demás candidatos principales: Vilma Ripoll (vicepresidenta) y Romina Del Plá (senadora nacional por la Provincia). Faltan Vanina Biasi (jefa de Gobierno) y Alejandro Bodart (gobernador bonaerense).

Vanina Biasi es candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad en el espacio que lidera Solano. (Gentileza FIT)

“No vamos a ser muchos acá. Tenemos que estar fiscalizando, cuidando cada voto, sobre todo en Provincia. Estamos todos concentrados en eso”, explica Solano, que este domingo votó hacia el mediodía en una de las sedes de la Facultad de Psicología de la UBA y pasó buena parte de la tarde leyendo una novela sobre Grecia y su salida de la Segunda Guerra Mundial.

“En el corto plazo va a haber una crisis muy fuerte. Lo saben todos los que se encargan de la política. En el fin de la campaña emergió al Argentina real: se aceleró de nuevo la inflación, hubo hechos de inseguridad, de presión, saltó el dólar. Muchos dicen que ojalá no haya conflicto, y yo pienso lo contrario, que ojalá haya más protesta social porque es un signo de vitalidad del pueblo”, remata Solano mientras la Argentina está en vilo a la espera de los primeros resultados oficiales.

En el Torquato Tasso, alguien en una mesa cita al filósofo Baruch Spinoza, otros reciben datos todavía muy preliminares de algunos fiscales de mesa, y dos nenas de las que aprendieron a leer hace poco repiten con lentitud y entusiasmo los nombres de los pre-candidatos que ven en la tele: “Massa”, “Grabois”, “Rodríguez Larreta”, “Bullrich”, “Milei”. “¿Y nosotros?”, se pregunta una.

