A una semana de las PASO continúa el desfile de precandidatos por Córdoba

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Sergio Massa

En menos de una semana Rodríguez Larreta viaja dos veces a Córdoba para recorrer y cerrar la campaña, Patricia Bullrich hará también su acto de cierre en el mismo lugar, el miércoles. Massa estuvo de gira el jueves y Schiaretti, jugando de local con lo propio asegurado, sale del distrito a buscar puntos en otras provincias.

Córdoba recibe a todos, pero la torta se divide entre pocos. A días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos que tienen esperanzas de sumar en la provincia, hicieron su paso por el interior y esta semana vienen por más.

El peronismo de Córdoba quiere alcanzar la tercera estrella del campeón ante una seguidilla de victorias. Ganar no significa solamente ocupar el Sillón de Rivadavia, es también hacer una buena elección local con la intención de colarse en la discusión del próximo Gobierno Nacional, que sin dudas será de coalición, y despedir a un gobernador con un triunfo local.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los candidatos de la oposición

Por otro lado, como parte de un proceso natural de recambio generacional no forzado, ingresó Martín Llaryora al tablero de juego de la plana mayor, quien se impuso por mérito propio después de las elecciones provinciales y la municipal en capital. Así, en Córdoba vuelve el doble comando de conducción del peronismo que buscará refundar el Justicialismo Republicano Nacional, ganándose un lugar, desde el interior.

Integrantes del espacio que acompañan al gobernador actual, coinciden en que más allá de quien termine asumiendo el 10 de diciembre, será contundente el fin de un ciclo puramente kirchnerista que abandonó a las provincias que no comulgaron con ese proyecto.

En la semana que pasó Schiaretti recorrió Mendoza, San Juan y retornó al origen visitando la zona del Valle de Traslasierra, en Villa Cura Brochero. Este lunes continuará por Santa Fé, donde los acompaña el Socialismo, y luego seguirá el rumbo hacia Paraná. Antes del inicio de la veda retornará a CABA para hacer su última gira por medios nacionales y regresará a Córdoba para cerrar la campaña en el Quality Arena de capital.

Juan Schiaretti se reunió con las autoridades del ACA

La visita de Massa y la interna del PJ

El jueves pasado Sergio Massa estuvo en Córdoba Capital, Montecristo y la Capital Alterna, en Río Cuarto para juntar lo suyo. Si bien Córdoba continúa demostrando rechazo a lo que se le parezca al kirchnerismo, el Ministro de Economía cuenta con apoyo de una pequeña franja del PJ local integrada por dirigentes alejados del Schiarettismo y otros afines al aún vigente Delasotismo, quienes promueven el corte de boleta en apoyo a Massa, rechazando a los diputados que encabezan la lista de este, provenientes del núcleo duro del kirchnerismo, y apoyando a los precandidatos a Diputados de Hacemos Unidos por Nuestro País.

Aunque la atmosfera de las PASO genera otro ambiente, el último antecedente electoral del kirchnerismo fue en las elecciones a gobernador, hace un mes y medio atrás. Los candidatos del frente “Creo en Córdoba de Todos” obtuvieron 43.186 votos en todo el territorio provincial, ocupando el sexto lugar con el 2,25%.

El vaticinio se asemeja a la historia del 2015

En este territorio se empieza a pronosticar un escenario similar al que se vivió en el año 2015, cuando el ex gobernador José Manuel De La Sota compitió con Sergio Massa en la alianza UNA (Unidos por una Nueva Argentina). En aquel entonces las encuestas para las PASO daban a Mauricio Macri por sobre el candidato local. El resultado final en la provincia fue el triunfo de “El Gallego” De La Sota con un 38,79% a favor, ganándole a Macri quien obtuvo un 35,38% de los votos. La pulseada nacional fue victoriosa para Massa, y De La Sota se alineó a su proyecto para las generales. En esa instancia, en Córdoba, los votos del ex gobernador local no acompañaron al peronismo nacional y se trasladaron a Juntos por el Cambio.

Las elecciones entran en su tramo final

Pese a esto, hay dos variables que podrían alterar el resultado. En primer lugar, en esta instancia, Juan Schiaretti no participa de alianzas y lo que sume será propio para poder negociar en las generales. Con el cordobesismo a flor de piel, y el doble triunfo de Hacemos Unidos por Córdoba, el gobernador y su equipo confían en que el electorado acompañara su proyecto nacional.

La segunda diferencia es que esta vez Juntos por el Cambio va dividido, y lleva a dos precandidatos que tienen buena aceptación en la provincia. Patricia Bullrich encabeza las encuestas, pero Horacio Rodríguez Larreta logró acoplar a a su esquema un buen número de referentes locales con peso político, como demostración de fuerza. Larreta visitó la provincia el viernes pasado y todo indica que retornaría este próximo martes. Por su parte, Patricia Bullrich eligió hacer su cierre de campaña el miércoles en la misma provincia.

Larreta sale de la meseta en la interna con Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales estuvieron el fin de semana en la provincia haciendo recorridos en simultaneo, y volverán este martes 8 de agosto para hacer un cierre de campaña en Córdoba. El Jefe de Gobierno porteño sumó a la gira de los últimos días al nuevo aliado del frente, Rodrigo De Loredo, quien pasadas las elecciones municipales se definió por uno de los bandos de Juntos por el Cambio. El eje de la conversación estuvo en alejarse del Schiarettismo para retornar a la esencia del electorado PRO, UCR y CC-ARI. Fuentes allegadas confirman que la dupla hará dos cierres de campaña, el primero será en el interior tomando a Córdoba Capital como la elegida.

La agenda de actos continuará con el de Patricia Bullrich, quien dio cita para este miércoles en la Plaza de la Música, también en Córdoba ciudad.

