Karina Banfi se sumó a la pelea por presidir el bloque de la UCR en Diputados: “Es el tiempo de las mujeres”

Entrevista a Karina Banfi por Diamela Rodríguez

Karina Banfi es la única mujer que renovará por tercera vez consecutiva la banca de diputada nacional por la UCR. Un dato que revela la deuda del partido centenario con el feminismo. Con ese panorama, la correligionaria busca reemplazar a Mario Negri - actual presidente del bloque radical en la Cámara baja- quien terminará su ciclo parlamentario en diciembre próximo.

Durante una entrevista con Infobae, Banfi se autodefinió como una “radical liberal” y adelantó que el año que viene Juntos por el Cambio deberá “buscar acuerdos” con los dirigentes que se sumen al Congreso y respondan a espacios como el de Javier Milei. “Sin duda aquellos que sean violentos e intransigentes respeto de las instituciones, con ellos no vamos a dialogar. Con ellos, vamos a imponer la ley”, aclaró.

— ¿Qué diferencia hay entre la lista de Patricia Bullrich y la de Horacio Rodríguez Larreta?

— Lo que vamos a elegir el 13 de agosto principalmente es el equipo titular que vamos a ofrecerle a toda la gente para esta elección de octubre, que va a ser definitoria principalmente sobre el cambio que necesita la Argentina. Este reseteo que hay que hacer sobre la Argentina en materia de institucionalidad, de políticas públicas, de políticas económicas y cuál es el país que realmente nosotros soñamos. Para nosotros la definición de este 13 de agosto es más sobre qué es lo que hay que hacer, cómo es lo que hay que hacer. En donde puede haber algún matiz con nuestros adversarios ocasionales de la otra lista de Juntos por el Cambio es sobre quién tiene realmente el carácter, la valentía y el coraje que hace falta para llevar esas reformas que venimos estirando en estos 40 años de la democracia año.

Karina Banfi se autodefinió como una "radical liberal"

— ¿Después del 13 de agosto crees que el radicalismo puede saldar su interna?

— Somos un partido centenario en donde convivimos con las internas. Hay hasta humoradas al respecto de cómo sabemos atravesar estas diferencias que las resolvemos en las urnas. El radicalismo hoy en esta contienda electoral que tiene Juntos por el Cambio está bastante tranquilo con respecto a algunos chispazos que se producen más dentro del PRO, porque también los candidatos hoy más competitivos lo lleva el PRO en los lugares más estratégicos y en eso creo que también influye. Sin embargo, yo estoy convencida que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos trabajando, poniendo todo el esfuerzo.

— ¿Crees que están dadas las condiciones para que la UCR y el PRO logren un gobierno de coalición?

— Nosotros estamos trabajando con Patricia, junto a Maximiliano Abad que es nuestro precandidato a senador nacional, y una de las cosas que nos convenció a hacer un acuerdo con el sector de Patricia es que entendemos y sabemos de la vocación de tener un gobierno de coalición. Y eso sin duda le va a dar un lugar protagónico al radicalismo. Ya lo tiene hoy en su lista, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Si ves en diferentes secciones, en legisladores provinciales, hemos podido tener un entramado muy equitativo en la presencia y en el liderazgo que tiene el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Encontramos en Patricia una militante que entiende la necesidad de que hoy ya no hay más gobiernos mesiánicos, no puede una sola persona hacerlo, más allá de la legitimidad que pueda tener con el voto popular. Necesita ofrecer ese abanico de oportunidades de amplio liderazgo para que esta legitimidad se pueda sostener en una gobernabilidad.

— ¿Cómo crees que va a quedar configurado el Congreso para el año que viene?

— Veo un Congreso sin descanso, eso es importante porque hoy tenemos un Congreso totalmente inactivo y eso hace mal a la democracia. Acá hay una decisión política de parte del gobierno actual. En el caso de Patricia nosotros venimos conversando con ella mucho de cuál es ese trabajo principalmente de reformas estructurales que tiene que llevar adelante la Argentina. Incluso muchas leyes que merecen ser derogadas porque son obstáculos para el crecimiento de la Argentina para el enfoque que nosotros queremos darle desarrollo de productividad, de facilitarle la vida todos los días a los argentinos. No tengo dudas que la próxima Presidenta de los argentinos va a trabajar en concordancia con un Congreso en donde vamos a ver cómo quedan los números. Ojalá haya un acompañamiento sustantivo, no sé si vamos a lograr una mayoría propia pero sí una mayoría suficiente para poder dar estas peleas definitivas y estas reformas sustantivas que necesita la Argentina.

Ceclia Moreau junto a Carla Carrizo y Karina Banfi

— ¿Ves un liberalismo fuerte tanto para la elección en la provincia de Buenos Aires, como para lo que va a ser el Congreso?

— Bueno, yo me considero una radical liberal. Es el tiempo de los liberales. Creo que van a tener un margen como para tener un grupo de diputados que va a ser interesante y va a ser parte de la conversación, de la concertación y los consensos que efectivamente el Congreso va a trabajar. El diálogo tiene que estar en el Congreso porque es donde está el marco de juego de la democracia con todos los sectores representativos de lo que ustedes con su voto eligieron. Si quieren que haya una mayoría de izquierda más fuerte, unos liberales más potentes dentro del Congreso, con ellos vamos a buscar esos acuerdos. Sin duda aquellos que sean violentos e intransigentes respeto de las instituciones, con ellos no vamos a dialogar. Con ellos, vamos a imponer la ley.

— Pero sí crees que va a haber una posibilidad de acordar con ellos

— Con todos. Con todos lo que haga falta y que estén de acuerdo con esto que venimos repitiendo desde Juntos por el Cambio desde el principio. Aquellos que comparten valores de libertad, valores de democracia, valores de transparencia y de fortalecimiento de las instituciones.

— El peronismo pudo poner en la Cámara de Diputados la primera mujer que hoy preside la Cámara, que es Cecilia Moureau, ¿Crees que el radicalismo podría lograr eso con su bloque? ¿Te ves liderando en la Cámara de Diputados el año que viene? Si es que sale todo bien para ustedes

— Yo creo que sí. Estoy convencida que es el tiempo de las mujeres en la política y lo veo en Patricia. Es una mujer que aunque no hace bandera de su condición de mujer - esto lo digo yo- a mí me gusta ver una mujer con coraje, una mujer definida, bien parada, una mujer que no llega por sus vínculos parentales al poder, si no que efectivamente llega por su vocación y su amor por la política de toda la vida y eso genera para uno, que ha trabajado y que ama la política como vocación, genera un respeto y entiende, entiendo que es el momento de las mujeres en la política en Argentina.

