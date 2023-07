Malena Galmarini: “Todos los sectores del peronismo van a terminar enamorados de Sergio Massa”

Diego Iglesias entrevista a la precandidata a la Intendencia de Tigre

-Ya que tu territorio es Tigre, arranquemos con el “Cuestionario político náutico”. ¿El peronismo está tocado, averiado o hundido en esta elección?

-(Risas) Tocado. Pero no nos subestimen, no nos subestimen.

-¿Quién tiene el timón de la Argentina: el FMI o Sergio Tomás Massa?

-En principio, lo tiene Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación.

-¿Va a llegar a buen puerto la negociación con el Fondo?

-Sí, yo creo que sí.

-El peronismo, ¿necesita del salvavidas del fondo para llegar a la elección?

-El fondo es un collar de sandías en cualquier situación, no puede ser salvavidas de nadie.

-Dentro de Unión por la Patria, ¿Cristina es la almirante, Sergio, el capitán y Alberto, el marinero?

-(Risas) Esa pregunta es con mucha maldad. En todo caso, los tres son almirantes y los tres son marineros, porque los tres son parte de quienes conducen la coalición y los tres son militantes.

-¿Cómo ves este vínculo entre Cristina y Sergio, donde Cristina le tira todo el tiempo centros con pierna cambiada para que Sergio cabeceé y haga el gol?

-Me parece que no es este momento. Fue parte del acuerdo cuando se armó la coalición. Sergio volvió y le dijo a Cristina: “yo soy mi propio jefe” y Cristina lo entendió. Todos aprendimos de estos años y todos crecimos, todos maduramos.

-Multiple choice. Si Sergio llega a la presidencia, ustedes se van a pelear con el kirchnerismo:

A) Más rápido que Alberto rifando su capital político conseguido durante la pandemia.

B) A la velocidad en la que Mauricio endeudó al país.

C) Con la celeridad con la que le limpiaron a Scioli la candidatura. ¿A, B, o C?

-Ninguna. No nos vamos a pelear. Va a estar todo bien con todos los que son parte de la coalición, entre otras cosas porque creo que el cambio generacional que se está dando hace que tengamos más parecidos los mecanismos para tomar decisiones y para gobernar.

-¿Por qué crees que hay un sector del kirchnerismo que se resiste a la candidatura de Massa?

-Porque en todos los espacios hay sectores duros, así como nosotros teníamos sectores muy duros cuando teníamos que volver a acordar con el kirchnerismo. Creo que van a terminar todos enamorados de Sergio.

-Es lo mismo que dijo Mauricio Macri de Christine Lagarde, la anterior titular del Fondo Monetario Internacional…

-No sucedió. En todo caso, con Massa va a pasar.

-A partir de cómo es tu carácter en Twitter te propongo “Trolleando en Twitter con Malena”. Patricia Bullrich:

-Tanto que habla del orden, me parece que se tiene que ordenar.

En todos los espacios hay sectores duros, así como nosotros teníamos sectores muy duros cuando teníamos que volver a acordar con el kirchnerismo, explicó la candidata a intendenta de Tigre

-María Eugenia Vidal.

-Que vuelva a ser la que era. Mucho más genuina, menos coaching.

-Gerardo Morales.

-Que deje la violencia de lado.

-José Luis Espert

-Que deje de moverse, no lo puedo ubicar.

-Horacio Rodríguez Larreta.

-Que cuando pase la elección espero que volvamos a ser amigos. Me enteré por la tele que no éramos más amigos.

-¿Son amigos o no son amigos?

-Fuimos juntos a Disney cuando su hija mayor era muy chiquitita. Fuimos amigos durante 25, 30 años. Creo que es lo que a él le conviene ahora en esta elección. Por lo tanto, supongo que después volveremos a ser amigos. Yo lo quiero mucho, aunque pensemos muy distinto en política.

-Hablando de Twitter, el sábado pasado Moria Casán, la pareja de tu papá Fernando Galmarini, te respondió un tuit que dice lo siguiente:

-Ay, ¡qué miedo!

-“Qué buen semen el de tu viejo #Gladiadora”. ¿Algo más que nos quieras contar sobre Fernando Galmarini que no sepamos?

-(Risas) No, no.

-¿Alguna vez en tu vida te dieron un elogio más raro?

-Nunca.

-Tu campaña para intendenta de Tigre tiene como slogan: “Tigre quiere más”. ¿Así te dice Sergio en alguna situación en particular?

-(Risas) Me debe haber dicho. No sé en qué situación, pero estamos hace 27 años juntos, es mucho tiempo. Que me ha dicho: “Basta, Malena, terminala”, seguro.

-¿Cuáles son las tres principales medidas que llevarías adelante si fueras intendenta de Tigre?

-Levantaría el sistema de salud que está muy caído, incluido el “turnos telefónicos Tigre” para que los vecinos no hagan cola a las cuatro de la mañana para sacar turno en el centro de salud. Arreglaría las escuelas que, a pesar de haber estado cerradas años por la pandemia, no se les hizo nada. Voy a seguir peleando por la Universidad del Delta que los diputados y senadores de Juntos por el Cambio no quieren votar en el Congreso. Mis vecinos y vecinas jóvenes necesitan una universidad cerca. Y voy a seguir trabajando por la seguridad de mi distrito para que Tigre vuelva a ser el distrito más seguro de la provincia de Buenos Aires.

-Vamos a pasar ahora al “Yo Nunca”. Si lo hiciste, no me decís nada y bajas un dedo. Si no lo hiciste, mantenés el dedo levantado. Yo nunca me dije a mí misma: “Qué malo que es este gobierno al Frente de Todos”

-(No baja ningún dedo).

-Yo nunca le dije: “Sergio, ¿para qué agarraste el Ministerio?”

-(Risas, baja un dedo).

-Yo nunca voté a Mauricio Macri.

-(No baja ningún dedo).

Malena Galmarini contó cuáles serían sus tres principales medidas que llevarías adelante si fuera intendenta de Tigre

-¿En el ballotage de 2015 tampoco?

-¡Nunca jamás en mi vida!

-Yo nunca putee a Alberto.

-(Risas, baja un dedo). Sí, para adentro, sí. Alguna vez…

-Yo nunca pensé: “¿A quién te comiste Grabois?”

-(No baja ningún dedo).

-Quiero saber tu mirada sobre algunas políticas públicas. ¿A favor o en contra de una reforma laboral?

-En contra de una reforma laboral en tanto y en cuanto no sepa cuál es la propuesta. Sí, creo que hay algunas cosas que podríamos reformar, pero que hay que hacerlo siempre a favor de los trabajadores, cuidando al empresario y a la empresaria, porque no hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas. Entonces, cuando hablan de reforma laboral, uno imagina, damos vuelta todo, no queda nada.

-¿De una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-A ver, tiene que haber una reforma tributaria primero para que sea más fácil tributar, que no es lo mismo que para que paguen más o paguen menos. Es muy imbricado el sistema tributario argentino. Entonces sí hay que hacer una reforma tributaria. Y después sí creo que quienes más tienen, más tienen que pagar, porque esa es una forma de un país solidario.

-¿Y de eliminar los planes sociales?

-Creo que hay que generar planes de trabajo. Eso significa sostener el plan social hasta tanto y en cuanto la persona que viene cobrando el plan social se sienta con la seguridad de que va a poder no solo aprender, sino sostener el trabajo que tiene. Si no, la gente no va a querer soltar el plan social, y yo puedo ponerme en ese lugar. “¿Y qué pasa si a los tres meses me echan y me quedo sin el plan y sin el trabajo?” Entonces habría que tejer una situación para que la gente no sufra angustia, miedo, incertidumbre, pero sí para que puedan volver al mercado de trabajo.

-¿A favor o en contra de legalizar la marihuana?

-La verdad es que no lo sé. Estuve investigando mucho este tiempo y hay dos líneas muy marcadas. Una, de que la marihuana es la entrada a drogas más duras, y otra, en la que yo creo, que la entrada a cualquier droga es el alcohol. Y entonces habría que ver qué hacemos con eso, sobre todo en los jóvenes, con la bebida blanca ahora.

La dirigente dio su opinión respecto de diferentes temas de agenda

-¿A favor o en contra del uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

-En contra.

-¿De renegociar un nuevo acuerdo con el fondo?

-A favor.

-¿Y de una reforma agraria?

-Ni a favor, ni en contra.

-¿De una ley de humedales?

-A favor.

-¿De dolarizar?

-En contra.

-¿De una devaluación brusca del peso?

-En contra.

-¿Y de una moneda única con los países de la región?

-A favor.

-Vamos a cerrar ahora con “La pregunta emoji”. ¿Cómo definirías el gobierno de Alberto Fernández?

La respuesta emoji de Malena Galmarini

-¿Qué quisiste decir?

-Que fue un gobierno peronista, que trabajó por la unión de los argentinos, y que tuvo que enfrentar el momento más fuerte que nos tocó vivir, la pandemia. Además, también tuvimos la guerra en Ucrania y la sequía. Creo que podríamos haber hecho un mucho mejor gobierno si no nos hubiesen tocado todas las plagas de Egipto.

