Inédito en una elección municipal: De Loredo reconoció su derrota sin un solo dato oficial del comicio

De Loredo reconoció su derrota sin un solo dato oficial del comicio (Foto: Mario Sar)

La elección de la intendencia de Córdoba dejó una postal inédita, más allá de la postal de la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio (JxC) que viajó a respaldar al candidato del espacio: Rodrigo De Loredo reconoció la derrota sin conocer un solo dato oficial del escrutinio. A las 21:15, el candidato a intendente opositor subió a una tarima poblada por las principales figuras de la coalición y admitió el triunfo de Daniel Passerini, el contendiente del frente oficialista, Hacemos por Córdoba.

“Aunque todavía no hay ningún dato oficial cargado hasta el momento, nosotros tenemos nuestro centro de cómputo, nuestras mesas testigo y ya tienen un nivel de avance en la carga que nos permiten reconocer que la diferencia ya está del otro lado así que queremos, ante todo, reconocer un triunfo y saludar a quien va a ser el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, a Daniel Passerini”, declaró De Loredo durante su discurso en su comando de campaña.

Cuando el dirigente radical comenzó a hablar, aún no había ningún dato oficial cargado. La Junta Electoral local volvió a ser noticia. En un comunicado oficial, que se posteó en la página donde se cargarán los datos del escrutinio provisorio, habían anunciado que se publicarán los guarismos de la elección a intendente de la ciudad de Córdoba cuando esta institución lo disponga.

Tanto JxC como el peronismo cordobés contaban con un esquema de mesas testigo y un centro de cómputos propio que les permitió conocer el resultado antes de que lo informe la justicia local. Debido a que la diferencia entre ambos espacios fue marcada, tanto De Loredo como Passerini estimaron que los datos que manejaban sus respectivos búnkers de campaña eran contundentes como para sentenciar un resultado. Y así sucedió. Fue algo similar a lo que ocurrió en la elección a gobernador, el 25 de junio pasado. Avanzada a la noche, y con un bajo número de votos escrutados a nivel oficial, Luis Juez salió a reconocer el triunfo de Martín Llaryora y apuntó contra el sistema de votación y cuestionó los problemas en la carga de datos.

Horacio Rodríguez Larreta en el búnker de Rodrigo De Loredo, en Córdoba (Foto: Mario Sar)

La jornada electoral empezó con altas temperaturas, ante la convocatoria a la prensa por parte de los distintos frentes electorales para dialogar sobre el mensaje que fue difundido este sábado, también por la Junta Electoral: no habría sanciones para quienes no asistieran este domingo a sufragar.

Los voceros fueron los jefes de campaña de ambos espacios, alejando a los candidatos de las denuncias cruzadas y las chicanas que podrían exponerlos a un mensaje negativo, frente a un posible resultado ajustado. Juan Negri lo hizo en nombre de Juntos por el Cambio y Héctor “Pichi” Campana por Hacemos Unidos por Córdoba. El mensaje de ambos frentes fue unificado. El descontento por el mensaje emitido que promovería a desalentar la participación ciudadana en los comicios.

Otro aspecto clave de la elección fue el bajo porcentaje de participación. Fue un dato en consonancia con lo que viene sucediendo en las votaciones que hubo en el resto de las provincias, desde que comenzó el calendario electoral del 2023, a principios de año. La Junta Electoral informó que esta vez votó apenas el 58 por ciento del padrón habilitado: casi 110.000 cordobeses menos que en la elección pasada, en contraposición a las elecciones provinciales, en donde fue tan sólo del 62 por ciento.

La difusión de un mensaje que adelantaba que no habrá sanción para las personas que no vayan a votar fue uno de los ejes que destacaron las fuerzas para explicar el alto porcentaje de deserción a las urnas. Pero hay otros factores a tener en cuenta. Ante comicios municipales despegados de las provinciales, los cordobeses irán a las urnas cinco veces este año. La fecha asignada para esta elección fue el domingo previo al fin de las vacaciones de invierno en la provincia. A su vez, los dirigentes cordobeses no pasaron por alto el descontento de la ciudadanía con la política. Lo cual se reflejó en que hubo votantes que no se sintieron representados por ninguna de las once opciones que se postulaban esta noche o que no supieron captar la participación con propuestas de interés.

Patricia Bullrich en Córdoba, en el búnker de Rodrigo De Loredo (Foto: Mario Sar)

El desembarco de los referentes nacionales en la “Jerusalem de Juntos por el Cambio”, como calificó a Córdoba Rodrigo De Loredo, se dio en horas de la tarde. Entonces, empezaron a marchar hacia el bunker del espacio, en la búsqueda de un resultado que no sólo beneficiaría a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, sino donde se podía dar un manto de paz a las diferencias de ambos referentes, que se profundizaron en el interior cuando trascendió el posible acuerdo entre el Jefe de Gobierno porteño con el gobernador Juan Schiaretti.

El mensaje de la Junta Electoral

El presidente de la Junta Electoral, Alejandro Moyano, habló luego del cierre de las mesas: ”Hasta ahora, el porcentaje que podemos dar sobre la participación es que concurrieron el 58% de las personas del padrón y que ese porcentaje puede subir un poco más”. Sobre la solicitada publicada en un diario local expresó: “Estoy convencido de que no incidió en la participación. La baja participación es una tendencia que se está viendo en todo el país. Nosotros dijimos que el voto es obligatorio y después dijimos que no habría multa. La norma prevé otras sanciones como, por ejemplo, no pueden ocupar cargo público por tres años”.

