El oficialismo reúne a sus legisladores en el Senado para apurar la aprobación del pliego de la jueza de Hotesur, Ana María Figueroa

Desde hace una semana el movimiento en los pasillos del Senado de la Nación es casi nulo. Con el receso de invierno la mayoría de los senadores regresaron a sus ciudades y aprovechan para hacer campaña en sus distritos.

Pero el kirchnerismo tiene necesidades legislativas. Especialmente en el Senado donde desde hace cuatro meses no logra el número para llevar adelante una sesión y los temas se van acumulando, no solo los proyectos que revisten interés social sino los que tienen interés político. Y acá es donde el oficialismo busca acelerar los procesos.

La intención del presidente del interbloque, José Mayans, es reunir al resto de los 30 senadores que conforman el Frente de Todos para empezar a delinear la estrategia con la que encararán la primera semana después del receso invernal en la que intentarán sesionar con la mirada puesta en aprobar los 75 pliegos de jueces que tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos. En especial, el de la jueza Ana María Figueroa, la magistrada de Casación Penal que tiene la causa Hotesur.

Figueroa tiene 74 años, el próximo 9 de agosto cumple 75 y si para entonces no tiene aprobado el pliego que extiende por 5 años su nombramiento, será automáticamente jubilada y su lugar en el estratégico juzgado que comparte con sus colegas sala con Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, deberá ser ocupado por un nuevo integrante.

Con el acuerdo encaminado con Guillermo Snopek, el senador por Jujuy que preside el bloque de Unidad Federal cuya pre candidatura a diputado nacional volvió a estar en el paño de Unidad por la Patria en los últimos día, Mayans avanza en un nuevo entendimiento con Edgardo Kuider, también del bloque Unidad Federal y de esa manera -junto a otros bloques provinciales- alcanzar los 37 senadores que le permiten el quórum para sesionar.

Con Kuider, la discusión es por un proyecto de ley de tarifas energéticas diferenciales para las zonas cálidas. El senador quiere que el oficialismo lo apoye dictaminándolo. Mayans aseguró que el problema no es ése sino que ,“como está planteado, no pasa en Diputados; proponemos mejorarlo y acompañarlo”.

Desde Juntos por el Cambio la decisión sigue siendo la misma: no dar quorum y mucho menos si no hay una reunión de labor parlamentaria en la que se llegue a un consenso en el temario. De todas formas eso parece difícil que suceda no sólo porque el kirchnerismo si tiene el número para sesionar no va a negociar sino porque en JxC entienden que se puede dar cualquier negociación pero no la del pliego de Figueroa.

Temario

Además de los pliegos, que concentrará buena parte de la atención y la tensión en lo que podría ser recién en el octavo mes la segunda sesión del año de la Cámara Alta, los legisladores buscarán aprobar el proyecto en revisión por el cual de autoriza la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercicios Combinados. Esto es de vital importancia para las Fuerzas Armadas porque sin la autorización del Congreso no pueden participar. Pero no solo por eso, sino por los plazos. Durante el 2022 las Fuerzas Armadas de la Argentina no participaron de los “”juegos de guerra” con sus pares de la región porque la autorización del Congreso llegó tarde.

Otro de los proyectos a tratar es el dictamen del senador Pablo Yedlin (FdT) sobre fluoración de la sal para consumo, otro de la senadora Cristina del Carmen López Valverde por el que se crea el Programa Nacional Libros paras Aprender. Asimismo, en el temario también figura un proyecto de ley que llega en revisión de la Cámara de Diputados por el cual se crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, así como también otro que llega al Senado en la misma situación por el cual se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

