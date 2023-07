Jorge Macri: “Martín Lousteau no es alguien con quien vaya a levantar el teléfono para dialogar”

Jorge Macri (Gustavo Gavotti)

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Jorge Macri recalentó la interna del partido en la ciudad de Buenos Aires al ratificar su decisión de no debatir públicamente con su rival dentro del espacio, Martín Lousteau, por considerar que “no es alguien con quien vaya a levantar el teléfono para dialogar”.

El dirigente del PRO se expresó de esta manera en medio de las reiteradas críticas por parte del líder de Evolución, que viene reclamando un encuentro cara a cara entre ambos antes de las elecciones primarias que se realizarán el próximo 13 de agosto.

Durante una entrevista con la agencia Noticias Argentinas (NA), el ex intendente de Vicente López sostuvo que la gente espera que la coalición opositora resuelva “las internas lo mejor posible, o sea, con un buen nivel de convivencia”, ya que no le gusta “que le impongan candidatos a dedo”.

“Hoy estamos en un momento donde es natural que se dé una competencia entre el PRO y la UCR, con cada uno de nuestros aliados también. Expresamos dos miradas distintas de la Ciudad, dentro de un mismo espacio, pero con matices”, remarcó.

El senador nacional viene reclamando un debate con Jorge Macri

Desde que comenzó la campaña, Lousteau le viene recriminando a su adversario de Juntos por el Cambio “no querer debatir” las propuestas que cada uno tiene para la ciudad, en temas relacionados, por ejemplo, con la seguridad o con obras de infraestructura.

“No, que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar”, contestó Macri.

Al ser consultado sobre cómo definiría al senador nacional, el actual funcionario porteño se limitó a decir que “es el candidato de la UCR, punto”, pero evitó profundizar en el asunto al remarcar que no hace “juicio de valor de los demás”.

Respecto de si aceptaría trabajar junto a él luego de las PASO, respondió: “Sí, pero eso se construye día a día. Desde mí lugar la voluntad está, pero hay que construirla todos los días. Me parece que el nivel de virulencia que algunos momentos tomó la campaña y particularmente con el tema Franco Rinaldi, pone en juego un poquito eso. Pero ya está, no me siento ofendido”.

Por último, al referirse a la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Jorge Macri opinó que se “imaginaba una competencia intensa” entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, porque “tienen perfiles y roles distintos e historias de vida diferentes”.

“Además, sobre todo porque no hay una competencia real en el oficialismo nacional. En ese contexto, nos llevamos toda la atención nosotros. En el Gobierno hay una PASO fake, acá hay una competencia real e interesante, que yo creo que nos va a permitir hacer una muy buena elección y después está el desafío de cómo contenemos todo eso”, completó.

