Carlos “Chino” Luna se lanza como candidato: “Lo hago porque hay mucho garca lucrando con la gente”

El precandidato vistió los estudios de Infobae

Carlos “Chino” Luna, el ex goleador de Tigre y delantero de Racing, River, y entre otros equipos, del Elche de Comunidad Valenciana española, decidió saltar del verde césped al barro de la política. En una extensa nota con Infobae, el ex deportista abrirá su corazón. Se emocionará y hasta llorará al recordar su infancia cordobesa; el compromiso para con los chicos y adolescentes que viven bajo la línea de pobreza. Contará que desde 2005 colabora en comedores comunitarios. Que es testigo de los jubilados “que todos los días buscan la cena solidaria” en San Fernando, el distrito dónde vive. Mostrará indignación al referirse al actual gobierno: “El kirchnerismo nos ha puesto en decadencia a los humildes”. Afirmará que para algunos dirigentes “la asistencia social se ha vuelto un negocio” y definirá fuerte y al medio, como solía hacerlo en el campo de juego, que “el River-Boca de la política está destruyendo a la sociedad”.

El ex campeón de la Copa Superliga 2019 con Tigre se presenta como precandidato a primer concejal en la lista de Juntos por el Cambio que lleva a Agustina Ciarletta, a Diego Santilli y a Horacio Rodríguez Larreta como postulantes a la intendencia, gobernación y a la Presidencia, respectivamente. “No puedo defender a alguien o a un espacio que tenga más del cincuenta por ciento de los chicos por debajo de la línea de pobreza”, afirmó Luna.

— Chino, ¿cómo fue pasar del césped del club Tigre, de River, de Racing, al barro de la política?

— Bueno, fue una decisión bastante pensada. Analizada. Porque más allá de todo cuando yo jugaba o era jugador todavía me involucré desde hace tiempo en esto de la política. Me involucré de manera personal como siempre lo digo con comedores, hablando con los jóvenes. Y desde ahí viene mi pasión por esto. No es que apareció ahora. La gente que me conoce y que ha compartido conmigo sabe qué hace años hago esto. Es una de mis pasiones después del fútbol.

— ¿La política?

— La política, sí, es una de mis pasiones. Siempre me apasionó. Bueno, nunca lo había hecho de manera oficial. Ésta es mi primera vez. Estoy convencido de que puedo aportar mi grano de arena a la comunidad.

— ¿Por qué lo haces en Juntos por el Cambio, en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta y no en otro?

— La decisión del espacio fue porque me invitaron a participar, a acompañar como precandidata a intendenta de San Fernando a Agustina Ciarletta. Ella hace tiempo que viene caminando San Fernando. Lo hicieron con mucho respeto.

— ¿Qué es mucho respeto?

— Se presentó diciendo que sabía cómo pensaba y qué opinaba de San Fernando. Que podía aportar a la comunidad. Es algo que yo también estaba buscando. Y bueno, me abrió las puertas de su espacio, me invitó a participar. Me dejan ser quien soy, que es lo más importante para mí. Y acá estamos acompañándola en este sueño de ella de ser intendenta de San Fernando. Y empujándola con todas las cosas que yo como lugar que elegí para vivir ya vengo mamando y vengo viviendo desde hace tiempo.

— Uno te hacía a vos más cerca por ahí justamente por Tigre y porque Sergio Massa expresó que vos eras su ídolo deportivo.

— ¿Sergio dijo eso? (Risas).

Agustina Ciarletta, precandidata a intendenta en San Fernando por Juntos por el Cambio recorre las calles del Municipio con Carlos "Chino" Luna

— Te repito te hacía más cerca de Sergio Massa o de Malena Galmarini, ahora precandidata a intendenta de Tigre, que de Juntos por el Cambio.

— Bueno, todo el mundo sabe la relación de Sergio con el club Tigre. Yo fui por casi 10 años jugador de la institución. Es algo que por supuesto puede llevar a pensar a la gente como decís vos. Después de que yo dejé de jugar también fui secretario de actividades deportivas en el club Tigre, donde el presidente Ezequiel Melaraña firma un convenio de mutua ayuda con el intendente de San Fernando que es Juancito Andreotti, y bueno, el nexo entre club y municipio era yo para las distintas actividades que tenía el club Tigre era el que coordinaba y el que gestionaba todas esas cosas. Por eso todo el mundo por ahí creía que yo (estaba cerca de Massa) y no. Cuando me fui de Tigre el vínculo se cortó, más allá de que todo bien, pero no, nunca trabajé políticamente con ellos.

"La decisión del espacio fue porque me invitaron a participar, a acompañar como precandidata a intendenta de San Fernando a Agustina Ciarletta. Lo hicieron con mucho respeto", afirmó Luna (Fotos: Gastón Taylor)

— ¿Le pedirías al hincha de Tigre, de River, de Racing, que te vote?

— Mira, yo creo que las personas van dejando su esencia a lo largo de su vida y de lo que van transitando ¿no? Me considero un buen tipo que siempre he caminado por la línea del bien. Estoy en un lugar que me apasiona estar y que después del fútbol es el lugar que yo encontré para brindar todo mi corazón, para brindar todo mi esfuerzo y todas mis ganas de poder aportar algo. El que más me puede conocer es el hincha de Tigre porque toda esta pasión de querer hacer viene desde mi convivencia con ellos. Yo arranqué con esto de ayudar a un amigo que tenía un merendero en la (villa) 29 de Virreyes y yo vivía en Parque Patricios y mi novia en ese momento hacía bizcochuelos y yo me venía de Parque Patricios a traerle para que los chicos merienden. Y hacían apoyo escolar y demás. Esto estoy hablando año 2005, yo estaba en Racing. Y desde ahí empieza a tener sentido todo esto de participar en la política desde ese lugar, de forma personal.

— De una manera solidaria.

— Y perduró. Perduró en el tiempo. Me apasiona hacerlo. Hoy quizás viste cuando te metes te dicen no te metas que es un quilombo. Pero yo creo que por qué no puede un tipo meterse y querer usar esa herramienta de verdad de la política para ponerla al servicio de la comunidad. Yo no soy político, no vivo de la política. No necesito hacerlo. Pero lo quiero hacer porque hay tanto chanta, tanto garca que está lucrando con la gente y con los jóvenes, y veo tantos niños y tantos jóvenes sin proyectos, y eso me moviliza a querer participar más allá de que me tenga que bancar cosas después.

— ¿Les querés poner nombres a algunos de esos chantas?

— No, mejor no. Pero yo no puedo estar de acuerdo, no puedo defender a alguien o a un espacio que tenga más del cincuenta por ciento de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Eso es terrible Andrés. Y bueno, a mí me sensibiliza y quiero participar. Lo hago desde este espacio por lo que te dije antes, es el que me invitó, el que me abrió las puertas y el que me deja decir lo que pienso y lo que siento y lo voy a hacer así. Pero no quiero dar nombres como vos me dijiste, pero es obvio que esto ya no va más así, que necesitamos cambios profundos.

"Yo no soy político, no vivo de la política. Pero lo quiero hacer porque hay tanto chanta, tanto garca que está lucrando con la gente y con los jóvenes, y veo tantos niños y tantos jóvenes sin proyectos", afirma el ex goleador de Tigre

Su origen y compromiso con los jóvenes

— Recién cuando hablabas de los chicos te veía los ojos y realmente te emocionabas cuando hablabas de la pobreza, de las necesidades, de los más humildes.

— Sí porque…

En este punto Luna se emociona, llora, pide agua. A partir de ese momento la entrevista en el estudio de Infobae da un giro. “El Chino” permitió que fluyan los recuerdos de Piquillín, el pueblo cordobés dónde vivió. Ahí jugaba a la pelota por plata con sus tíos. Vivía con su mamá y sus parientes hacinado en pequeñas habitaciones dónde faltaban alimentos y dinero para llegar a fin de mes. De ahí también se comprende la empatía y el compromiso del “matador” de Tigre con los niños del conurbano que sufren las mismas carencias que tuvo él.

Después de unos minutos, el goleador pide continuar. Sus ojos aún están húmedos. Enrojecidos. Sus palabras, firmes, acompañan sus convicciones. Pide retomar la pregunta.

— Recién cuando hablabas de los chicos te veía los ojos y te emocionabas y hasta se te caía alguna lágrima cuando hablabas de la pobreza y de los chicos. ¿Qué es lo que te mueve? ¿O qué es lo que recordás?

— Sí, porque quizás viste que todos recordamos, nos queda lo que nos emociona, y uno viene de esos lugares ¿no? De vivir en dos piecitas diez, quince personas y crecer así. Buscar tu sueño, tu proyecto de vida, que quizás yo tuve suerte como deportista ¿no? Pero a veces yo pienso qué pasaría si no hubiese podido lograr ese sueño de ser jugador de fútbol, deportista, cualquier deporte. ¿Hubiese tenido la capacidad de querer ir al colegio todos los días? La problemática grande que tenemos hoy es la educación. Muchos chicos dejando el colegio secundario y donde hoy es tan necesario porque nadie te da un laburo si no tenés terminado el colegio secundario. Entonces me remonto a todas esas cosas, a toda la lucha personal, a toda la gente, chicos que eran iguales que yo y que no lo pudieron lograr y que hoy los visitas o hablás y les cuesta llegar a fin de mes y todo lo demás. Por eso, me remonto a la niñez, al sacrificio de mi vieja, porque yo crecí sin papá entonces a toda esa enseñanza que me dejó mi mamá del esfuerzo, de querer superarte todos los días. Y es difícil que todos los niños que hoy están por debajo de la línea de pobreza puedan lograr ese sueño que tienen. Por eso vuelvo hacia atrás y por ahí me enciende algo.

Otros tiempos, cuando el "Chino" Luna era estrella de Tigre dónde convirtió 112 goles, el segundo anotador de su historia

— Y vos vivías en esas piecitas con diez, doce personas.

— Sí, sí, en mi casa. Pero yo no quería eso viste. El año pasado una ONG me invitó a una charla con chicos de La Cava, de San Isidro y yo les decía eso: que vivía con personas alcohólicas y demás. Yo no quería eso para mí. No lo quería. Pero no es para todos tener esa fortaleza. Y quizás ellos en los barrios cuando se les dificulta abandonan el colegio porque los padres tienen que laburar, hacer changas para poder llegar a fin de mes y no están encima de su asistencia a la secundaria y demás, y empiezan a conocer la esquina, que a los 13 años te toman una Coca-Cola y ya después aparece el amigo con el faso, con la cerveza y así se van sumando cosas y se van perdiendo esas ganas de cumplir tus sueños, tu ilusión de mejorar tu vida o de ser algo.

Gestionar mejor San Fernando

— Y desde el Concejo Deliberante suponiendo que ingreses, ¿cómo se puede ayudar?

— Yo tengo que defender los derechos de los vecinos si me eligen para ocupar esa banca. Si no me eligen lo voy a seguir haciendo igual. O sea, no voy a esperar ocupar un lugar para intentar hacerlo. Pero en este tema de los chicos, te doy un ejemplo común, los clubes de barrio. Los clubes de barrio que reciben ayuda una vez por año que hacen un laburo bárbaro porque contienen a los chicos desde los 5 hasta los 12, 13 años que termina el baby. desde ahí hasta los 17, 18 años si no van al colegio secundario y si no se les da educación, una contención, es muy difícil porque desde el club de baby aquellos que son buenos o que pueden jugar en cancha de 11 se van a jugar en cancha de 11.

—¿Y los que no dónde van?

—Por eso hay que gestionar desde los polideportivos. Donde vivo yo, en San Fernando, esa franja de edad está abandonada no solamente con el colegio, también en los polideportivos. En los polideportivos de San Fernando se les cobran bonos para hacer actividades en los polideportivos municipales ¿Cómo puede ser? Cómo le podés cobrar un bono a un pibe, a un hijo de un tipo que labura en la Municipalidad, cuando el salario mínimo es de 150.000 pesos y el tipo que labura en la calle, en el municipio, hasta ganan menos que eso y la canasta básica alimentaria está en doscientos diez mil y pico de pesos. Cómo hacés para que le pague un bono de mil, dos mil pesos para que su hijo y su hija vayan a hacer una actividad a un poli. Está mal Andrés. Está mal. Bueno, esa sería una de las cosas que nosotros plantearíamos para cambiar. Si tengo que elegir, yo le daría a mi hijo comida antes de mandarlo al poli y pagarle mil, dos mil o lo que salga el bono de acuerdo con la actividad deportiva. Los polideportivos de San Fernando son hermosos. Son lo más lindo que hay. Pero hay que gestionar mejor, nada más. Eso es lo que yo planteo. No podes cobrarle a un pibe de una familia de un laburante que gana por debajo del salario mínimo.

"Yo nací en Córdoba en un pueblito. Bueno, me vine en mi adolescencia a buscar mi gran sueño a la gran ciudad. Piquillín mi pueblito en Córdoba", recuerda el ex delantero de River Plate

— Y qué otra cosa hay que cambiar en San Fernando.

— Las tasas están muy altas. Bueno, para eso los vecinos pagan impuestos, y altos. Las tasas de los comerciantes. Las habilitaciones de los comerciantes. Hacer un trámite de habilitación les lleva muchísimo tiempo. La transparencia. Agustina propone transparencia, que ningún concejal o alguien que ocupe un cargo pueda llevar a trabajar a un pariente. La seguridad, la inseguridad que la hay. En San Fernando ciertas cosas están fallando. Está fallando la gestión, la administración. Es lo que vamos a cambiar nosotros.

— ¿Si sos electo lo gritarías como alguno de los 112 goles que hiciste en Tigre?

— No porque, no sé, no sé si lo tomo igual. Si bien cuando vos jugas y representas a algún equipo lo haces con mucha responsabilidad y con respeto a ese lugar que ocupas dentro de una institución hoy lo daría de la misma manera. Lo haría con la misma garra. Lo haría con la misma pasión, con el mismo amor, porque amo el lugar donde vivo. Porque lo elegí. Elegí ese lugar para mis hijos y aposté por ese lugar. Y hoy creo que merezco la oportunidad de intentar cambiar algo de lo que yo veo mal.

El país y el kirchnerismo

— ¿Cómo ves el país?

— Mal. Mal. Lo veo mal. No me gusta hablar mal de nadie, pero creo que el kirchnerismo nos ha puesto en decadencia a los humildes. Ha puesto en decadencia con ellos a toda la sociedad. No creo en esas políticas. Si bien creo en la ayuda y en la asistencia social porque la gente la necesita, es obvio, pero esto se ha vuelto un negocio para algunos. Se ha vuelto algo que nos ha llevado… Yo recuerdo hace 20 años cuando yo debutaba en Español en Primera que apareció el kirchnerismo, Duhalde, la época de los tres presidentes en una semana, estuvimos bien un par de años. Después yo no veo… Todo sigue igual o peor Andrés.

— ¿Qué edad tienen tus hijos?

— 13 años. Y por ellos me involucré -en política-. Porque me preocupa. Me preocupa el futuro que les queda a ellos, a sus amigos, a los hijos de mis hijos. A los hijos de mis amigos. Me preocupa.

— Dónde naciste.

— Yo nací en Córdoba en un pueblito. Bueno, me vine en mi adolescencia a buscar mi gran sueño a la gran ciudad. Piquillín mi pueblito en Córdoba.

— ¿A qué edad viniste?

— Y vine a los 16 años, 17.

— ¿Solo o con tu vieja?

— No, solo. Solo. Un tipo me vio jugando al fútbol con mis tíos por plata y me trajo. Yo quería jugar a la pelota y me vine.

El goleador de Tigre se emocionó al recordar su dura infancia y que en Buenos Aires más de la mitad de los niños viven debajo de la línea de la pobreza

— Te vio jugando allá en tu pueblo.

— Sí, sí. Y bueno, me probé en varios clubes y quedé en Español y Español con todos sus problemas también de quiebra, que cerraron el club, cerraron la pensión. Cuando cierran la pensión me lleva el utilero de las inferiores a vivir a su casa en Villa Soldati. En los monoblocks de Villa Soldati. Departamento en el que vivía él, su mujer, su hijo, la mamá, un hermano. Vivíamos todos juntos. Y el tipo tuvo la generosidad de llevarme a vivir con él mientras la pensión estuvo cerrada. Ese tipo me empezó a enseñar lo que era la solidaridad. Imagínate, si le debo ¿no? Porque cuando volvieron los entrenamientos claro, como yo no me había ido a la provincia el primero que subieron a entrenar con la Primera fue a mí. Dijeron “che, falta uno ¿lo traemos?”. Y ahí empezó todo a cumplirse. El argentino siempre es solidario, siempre da una mano, siempre empuja y siempre quiere o tiene la ilusión de que todo puede mejorar.

— Y es la ilusión que tenés.

— Por supuesto. Hoy tengo fuerzas para participar en esto. Tengo ilusión de que lo podemos hacer. Tengo la fuerza para luchar. Para pelear por esto. Si veo cosas, daré un paso al costado.

— Si ves qué cosas.

— Y que no se puede hacer o lo que ha pasado durante todo este tiempo que veo que estamos peor. Cada vez vamos peor, vamos peor, vamos peor…

— ¿La política se vive como un Boca-River?

— Sí. Y uno sabe en el lugar que va a participar y que esta puede ser una de las consecuencias. Hago publicaciones de lo que estoy haciendo y por ejemplo antes lo hacía desde un lugar en el cual estaba solo y era un fenómeno ¿no? Hoy elegí un espacio y ya no soy tan fenómeno. Por este River-Boca partidario que para mí es una pelotudez más grande que… Para mí. Por ahí otros porque tienen, no sé. Porque tienen ganancias de defender a River o defender a Boca. Yo no las tengo. Yo digo lo que siento. Creo que tengo sentido común en lo que digo. Y es lo que puedo aportar a la comunidad.

— ¿Y quiénes te putean ahora en las redes sociales?

— No sé si me putean, pero por ejemplo, el actual gobierno que supuestamente defiende la vulnerabilidad del niño, del pobre, del humilde, de la asistencia social, tiene a más de la mitad de los pibes debajo de la línea de la pobreza. Yo critico eso. El kirchnerismo hizo cartel de que solamente ellos los pueden defender y no es así. Ese es el River-Boca que está enfermando o que quizás a los líderes les da rédito ese River-Boca. Para mí como sociedad la destruye.

— Vos decís que el River-Boca de la política destruye la sociedad.

— Destruye. Tenemos los resultados a la vista.

— ¿Y se puede saltar esa grieta?

— Qué tema ¿no? Yo siempre creo que los consensos en la política se necesitan para poder gobernar, para poder gestionar. Son los líderes que tenemos los que tienen que llevar a cabo eso. Pero también es cierto que hay que cambiar con firmeza algunas cosas que a veces necesitas defender con hechos lo que vos planteas o lo que vos decís para llevar a cabo ciertos cambios.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, dos de los referentes de Carlos "Chino" Luna en su lanzamiento a la arena política

— ¿Y cuándo caminas los barrios ves hambre?

— Lamentablemente sí porque colaboro con los comedores hace muchísimo tiempo. Voy cuando están comiendo y voy cuando van dos pibas a hacer asistencia escolar. Quizás necesitan asistencia escolar pero más necesitan comerse una factura, un pedazo de pan y un mate cocido. Veo a los abuelos buscando la cenita solidaria haciendo colas ahí al lado del súper mega polideportivo que yo participé en la inauguración a dos cuadras en Villa del Carmen. Lo veo. Te estoy hablando de San Fernando, un municipio de zona norte. No quiero imaginar en otros lugares. Por eso te digo que estas políticas no van más, hay que hacer cambios profundos. Va a llevar tiempo por supuesto y quizás hasta este iluso no los ve, pero quizás a mis hijos, a los hijos de mis hijos les toca verlos y disfrutarlos.

— ¿Qué edad tenés?

— Cuarenta y uno.

— Bueno, te queda un montón de recorrido.

— No sé, esperemos que sí. Que no se me vayan las ganas y la fuerza. Hoy las tengo y estoy muy ilusionado en esto y que puedo, como digo siempre, desde mi lugar de ex deportista, de haber gestionado en mi laburo como secretario deportivo en Tigre, desde todas las cosas que empesas a ver en los clubes. Por eso, yo estoy muy involucrado en lo que son los chicos y jóvenes. Nadie me puede venir a decir a mí que estoy hablando pavadas porque lo he hecho. Recién hace un mes que estoy en esto oficial digamos, pero lo he vivido antes.

— Fuiste hasta febrero secretario de deporte en Tigre . ¿Por qué renunciaste?

— Porque, nada, creí que nos estábamos desviando de un proyecto que nos habíamos planteado en mi inicio en el club y bueno, No quería ser cómplice del no cambio, de la no seriedad de lo que nos habíamos planteado y decidí dar un paso al costado. Tigre es un club hermoso. Es un club que el hincha lo representa y lo defiende muy bien más allá de lo institucional. Yo estoy enamorado del hincha. Siempre lo digo, no lo digo ahora que estoy en esto, por su pasión por su club. Por su fidelidad. Por su acompañamiento. Tengo una comunión tan fuerte con el hincha de Tigre que a mí me emocionaba jugar para Tigre. De hecho, si ves mis números, la estadística, me ha ido mejor siempre en Tigre que en otro lugar.

— Sós el segundo goleador de la historia de Tigre.

— Sí. Pero porque yo sentía que le debía dar alegrías, le debía dar buenos momentos. Me encantaba que me canten “Chino, Chino”. Muero porque me lo canten de nuevo..

— Bueno, ahora a lo mejor te gritan desde la política “Chino, Chino”. ¿Te gustaría?

— Es difícil que pase, no sé. No busco eso tampoco. Solo quiero tener la posibilidad de usar esa herramienta que es la política para trabajar en aquello que a mí me molesta y me duele lo que está pasando.

— Lo último. Estos días se está hablando tanto en el espacio de Javier Milei que los candidatos tienen que pagar para ser candidato a concejal o a lo que fuese. ¿Vos pagarías para eso?

— Ni en pedo. Jamás pagué por nada. ¿Por qué deberías pagar? Yo quiero participar desde un lugar sano. Desde un lugar… Ni pagar ni recibir.

