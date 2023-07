Juan Zabaleta calienta la interna con La Cámpora: “En el peronismo no se cogobierna”

Juan Zabaleta durante un acto con Máximo Kirchner y Martín Insaurralde

Juan Zabaleta es el intendente en busca de la reelección de Hurlingham, el único distrito bonaerense en el oeste del conurbano en el que La Cámpora le plantó una interna al PJ: el fin de semana, Máximo Kirchner participó del lanzamiento formal del candidato de su agrupación, Damián Selci, que se hizo cargo del municipio durante el interinato en el que “Juanchi” se mudó al Ministerio de Desarrollo Social, entre agosto del 2021 y octubre del año pasado.

“Máximo es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que yo integro. Y la verdad me apena haberlo visto el sábado pasado en Hurlingham acompañando a un sector, su sector, La Cámpora, y no entendiendo que su rol es amalgamar, y que amalgamar también es entender las diferencias”, dice Zabaleta entrevistado por Infobae en el centro de un municipio que es un polvorín y que abre un interrogante: ¿El que gana conduce y el que pierde acompaña?

-Hurlingham es el distrito bonaerense que más atención concentra por esta particularidad en la que hay un intendente del PJ y La Cámpora que plantea una PASO, haciendo mucha fuerza. ¿Cuál es su lectura?

No verlo como un drama, como un problema. Es una primaria abierta, una ley de nuestro gobierno. Era algo que veía natural que se viera de esta forma. Cuando por julio del 2021 me convoca el Presidente, la Vicepresidenta, también Sergio Massa y Máximo Kirchner, a integrar el gabinete nacional, a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, yo por supuesto no lo dudé un minuto. También les dije a mis vecinos que iba a volver. Cuando me tocó volver se generaron situaciones y diferencias con sectores del frente hoy Unión por la Patria...

-Con La Cámpora...

-Ahora, yo gobierno, yo tomo decisiones. Y cuando tomo decisiones miro a los 189.612 vecinos que viven en Hurlingham, a los que nunca les pregunto cómo piensan. Bueno, cuando se toman decisiones, cuando se está al frente de un gobierno, cuando se cambia un gabinete, se generan diferencias. Pero el intendente soy yo, a mí me votaron en octubre del 2019.

-Usted dice “yo gobierno, yo tomo decisiones y yo armo el gabinete”, ¿quiere decir que en algún momento La Cámpora quiso cogobernar?

-Yo soy un tipo de consenso. Tengo vínculo y diálogo con opositores. En el peronismo no se cogobierna, se conduce, se está al frente de un gobierno y se conduce. También, en algún punto, se acuerdan políticas, pero cuando eso no se puede, bueno, hay herramientas como la que vamos a tener el 13 de agosto para que sean los vecinos y las vecinas los que decidan quiénes van a ser los candidatos de Unión por la Patria.

"Nunca existió el albertismo", sentenció Juan Zabaleta (REUTERS)

-Le aprovecho y le hago un paréntesis: ¿Cree que en estos casi cuatro años de gobierno nacional ese fue uno de los problemas, que hubo un cogobierno o que un sector quiso cogobernar con el Presidente?

-Creo que como gobierno nacional tendríamos que haber entendido que esa mesa de trabajo que conformaron Alberto, Cristina y Sergio tendría que haberse consolidado y fortalecido día a día. Diferencias hay muchas, el tema es dónde discutirlas, y dónde saldarlas. Desgraciadamente no salió bien.

-¿A usted, en ese sentido, le hubiese gustado que el Presidente se haya independizado del kirchnerismo? En la crisis de las renuncias de septiembre del 2021 por parte de ese sector, parte del albertismo le decía a Fernández que era momento de independizarse.

-No existe el albertismo.

-Bueno, hubo un intento al menos.

-No existió nunca, no existe, no existe. Siempre todos entendíamos que la base para gobernar, y fundamentalmente para encarar un proceso electoral, era la unidad. Siempre se entendió eso. Por supuesto, en algunos casos pudo haber fallado. En esta elección se encontró una síntesis.

-Costó mucho.

-Bueno, pero hubo una actitud de mucha madurez de nuestros dirigentes para que esto así sea. Pero en esto, con Cristina, que gracias a Dios siempre está un peldaño arriba, logramos una fórmula de unidad, en la provincia de Buenos Aires también, el mejor candidato a gobernador que siempre digo, tendría que haber sido candidato a gobernador hace un tiempo largo...

-¿Y por qué no pasó eso?

-No tengo idea, o por ahí sí, pero en definitiva a mi me enseñaron también como militante y dirigente a cuidar y acompañar a aquellos que son buenos gobernando y gestionando. Y Axel Kicillof es bueno, es un buen gobernador que se hizo cargo y que entiende el rol de los intendentes. Entonces, yo hubiese ido cerrando etapas. Hoy hay una etapa cerrada, que es una fórmula nacional, con un hombre con mucha capacidad, y una fórmula provincial que logra contener a todos.

Axel Kicillof

-¿Y qué explicación le encuentra entonces a esta demora en ungir a Kicillof como candidato?

-No dependió de mi, no le encuentro explicación. Los buenos procesos en la política y en la gestión se tienen que consolidar rápidamente, pero estamos bien, tenemos un buen candidato a gobernador.

-Recién decía que Cristina Kirchner está un peldaño más arriba que el resto, ¿en qué escalón ubica a Máximo Kirchner?

-Una reflexión, y hasta con algo de pena: Máximo es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que yo integro, es el presidente del partido de todos los peronistas de la provincia. Y la verdad me apena haberlo visto el sábado pasado en Hurlingham acompañando a un sector, su sector, La Cámpora, y no entendiendo que su rol es amalgamar, y que amalgamar también es entender las diferencias.

-O sea que usted cree que como presidente del PJ bonaerense no debería haber estado el sábado pasado acompañando al candidato a intendente de La Cámpora, Damián Selci, en el lanzamiento en Hurlingham.

-Él es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, y acá vino a apoyar a un sector, su sector, y la verdad lo digo hasta con pena, porque hay que entender y hay que sentarse con aquellos que tienen diferencias.

-¿Hace mucho no charla con él?

-El 28 de noviembre fue la última vez. Pero yo vine a trabajar, es una etapa en la que hay que hablar menos con los dirigentes y más con la gente.

Máximo Kirchner, el sábado pasado, en el lanzamiento de Damián Selci, el precandidato a intendente de La Cámpora en Hurlingham

-En el 2021 se amagó con ir a una primaria legislativa en Hurlingham, hubo una negociación y al final hubo lista de unidad. ¿Por qué no pasó ahora?

-Se va a resolver el 13 de agosto, que es lo importante.

-¿El que gana conduce y el que pierde acompaña?

-Absolutamente.

-¿Pase lo que pase?

-Lo que tengo en claro en mi vida es aliado y adversario, nunca lo equivoco.

-¿La Cámpora es aliada suya o son adversarios?

-Es parte de Unión por la Patria. Yo tengo claro quienes son los adversarios hoy, los que dicen que las universidades públicas no sirven y van los extranjeros, los que dicen que van a vender órganos, los que dicen que van a sacar a palazos a la gente de la calle.

-O sea que usted dice que acá, en realidad, no hay mucha diferencia con La Cámpora.

-No, yo digo que somos parte de Unión por la Patria. Bueno, hay modelos de gestión, de relación con la sociedad, y de militancia política. Ese modelo lo vamos a debatir en una primaria.

-¿Y usted está convencido de que si La Cámpora pierde la interna va a acompañarlo después?

-Tenemos en claro todos cuales son los objetivos. Yo en eso no estoy confundido. Yo no creo que acá nadie quiera que le vaya mal a un vecino o una vecina de Hurlingham. Bueno, claramente tenemos diferencias en modelos. Eso se discute y se avanza claramente, y eso tiene que ser rápido.

-Recién hablaba de que el albertismo no existe y nunca existió, ¿no existió porque Alberto Fernández no quiso o no pudo?

-No importa si Alberto no quiso o no pudo, lo importante es que el Presidente trabajó para mantener la unidad del gobierno y llevar esto adelante. Ahora es Sergio, ahora es Sergio. Es una fórmula, una unidad, fortalecer esta fórmula, trabajar, que Sergio siga haciendo lo que vemos que está haciendo, explicar que a pesar de los problemas tiene en claro cuáles son las soluciones de la Argentina. A las pymes de Hurlingham no les cayeron ni tarifazos, no les impactaron importaciones desmedidas...

-Pero sí tuvieron una inflación de más del 100% interanual...

-Sí, está claro, pero estamos viendo un camino para resolver esa situación. En política se gana cuando se amplia, y Sergio representa esto: amplitud. Necesitamos un dirigente sin anteojeras ideológicas.

"Es un error analizar que nos conviene desde aquellos que van a votar a Juntos por el Cambio, no es por ahí", dijo el intendente (Gastón Taylor)

-¿Y alcanza para ganar?

-Hay que trabajar mucho, no hay que faltarle el respeto a nadie.

-¿Coincide con esta hipótesis instalada en el oficialismo de que a UP le conviene que Patricia Bullrich gane la interna de Juntos por el Cambio?

-Es un error analizar que nos conviene desde aquellos que van a votar a Juntos por el Cambio, no es por ahí.

-¿Usted cree que hay un fin de ciclo político?

-Eso lo plantea la sociedad cuando vota, eso lo impone la gente votando, no la dirigencia política.

-¿Le preocupa la falta de interés y el hartazgo de parte de la sociedad, un fenómeno que se está viendo en buena parte de las elecciones provinciales?

-Me preocupa, con total sinceridad, en el caminar cotidiana la apatía que tiene la sociedad con la política.

-¿Y cómo se expresa?

-Con desánimo. Pero el peronismo en campaña convoca, debate, discute, y eso es bueno, pero volviendo a la apatía, hay que recuperar la esperanza en la sociedad argentina. No alcanza solo con una propuesta electoral, si no de dónde venís y qué hiciste. Ahí los intendentes que laburamos sacamos una ventaja. Nadie pregunta por la interna, sí te dicen “terminen de pelearse”, ¿viste esas mañas de pelearse, tirar para un lado, para el otro? Todo eso no hizo bien, tampoco me hizo bien como ministro.

-¿Qué es lo que no le hizo bien como ministro?

-Tanta tensión interna. Eso te quita tiempo. Por eso volvió el 15 de octubre y me encerré acá, no hablé más con nadie, charlaba con mis vecinos, y ahora estamos en un proceso electoral.

-¿Y quién generaba esa tensión?

-Bueno, había tensión en el gobierno, ya está. Ahora es para adelante.

-¿Cuál es el motivo de tanto encono entre usted y La Cámpora?

-No llamemos encono, no estoy de acuerdo con el término. Naturalicemos la situación, tenemos la herramienta para resolverlo, y tenemos en claro que el 14 de agosto tenemos que tratar de que no logre avanzar un espacio político que hizo lo mismo entre el 2015 y el 2019. Cuando gobernó (Mauricio) Macri y acordó con el Fondo Monetario, se paró todo.

-¿Usted dice que el 14 de agosto va a estar desayunando con sus adversarios internos?

E-l 14 de agosto voy a estar caminando. Encontrémonos en el territorio, golpeando las manos en una casa, preguntándole a una abuela si necesita algo porque no le alcanza la jubilación, en la puerta de una fábrica.

-¿Imagina una campaña compleja puertas adentro?

-Mi campaña va a ser de cuerpo a cuerpo.

-¿Pero va a ser una campaña limpia?

-Yo voy a caminar 85 cuadras por día golpeando las manos y hablando con los vecinos. Después, cada uno tiene propuestas, y el que es mejor, arriba. Yo aprendí a hacer política con el Néstor Kirchner que ampliaba, con el que abría los brazos.

