Hilda Chiche Duhalde anunció que será candidata a diputada: “Me encantaría que fuera una revancha con Cristina”

Hilda“Chiche” Duhalde anunció que será candidata a diputada de la Provincia por la lista de Juan Schiaretti

La ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de “Hacemos por Nuestro País”, la alianza que lidera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien pretende llegar a la Casa Rosada.

Luego de que se frustrara la llegada de Schiaretti a Juntos por el Cambio y éste decidiera competir con un espacio propio, la mujer del ex presidente Eduardo Duhalde blanqueó sus aspiraciones políticas.

“He tomado una decisión que para mí es importante, porque no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano. Ante un ofrecimiento de Schiaretti, he decidido ir como primera diputada nacional mujer, representando a la provincia de Buenos Aires”, anunció durante una entrevista en Radio Continental.

Si bien el acuerdo entre Schiaretti y el actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no quedó del todo descartado, “Chiche” manifestó que aceptará cualquier determinación que tome de ahora en adelante. “Voy a acompañar a Schiaretti en las decisiones que tome, porque siempre he hablado de la necesidad de acuerdos. El que gane no va a poder gobernar si no hay acuerdos parlamentarios previos en políticas de Estado”, explicó.

Y agregó: “Yo acompaño a un candidato peronista. Quiero demostrarle a la sociedad que el peronismo no es kirchnerismo”.

En sus últimas apariciones públicas “Chiche” Duhalde fue muy crítica con la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora. Sobre ella dijo que le da “mucho asco y bronca” y sobre el espacio que lidera el diputado Máximo Kirchner aseguró que lo único que hace es “ventilar los problemas existentes dentro del Gobierno”.

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el ex presidente Eduardo Duhalde coincidieron en la necesidad de conformar un espacio anti grieta, en el último encuentro que mantuvieron en febrero

En ese contexto, fue contundente respecto a sus aspiraciones: “Quiero estar en un espacio peronista. Si ese espacio se va a ampliar para que el kirchnerismo y La Cámpora desaparezcan de nuestra tierra, voy a colaborar”.

En momentos donde Cristina Kirchner se bajó de cualquier tipo de candidatura y el Frente de Todos aún no definió las listas para las PASO, “Chiche” dijo que le hubiese gustado competir contra la Vicepresidenta. “Me encantaría que fuera una revancha con Cristina”, admitió sobre la posibilidad de que dos mujeres que encabezan listas adversas se sometan al voto popular.

Consultada acerca de cuál será su rol principal dentro del Congreso, si es que llega a ocupar una banca, “Chiche” remarcó que luchará por el derecho de los mujeres pero se diferenció de los movimientos feministas. “Las mujeres más pobres no son las que salen a desnudarse, a ponerse en tetas y romper todo, defendiendo la igualdad. Las mujeres más pobres son las que están sufriendo en sus casas, por falta de alimento y porque son golpeadas”, sentenció.

Para “Chiche” es necesario revitalizar el Congreso ante la mala imagen que tiene la sociedad de él. “Estoy harta de verlo tan desprestigiado. Se puede ayudar a tratar de volver a darle prestigio a este lugar”, resaltó.

”Cuando vos ves legislar, lo hacemos como si fuéramos Dinamarca o Suecia. Y no lo hacemos con los pies en la Tierra, como lo que somos, un país muy pobre. Ya me enojaba cuando estaba en el Congreso. Votamos una ley de educación maravillosa en el 2006 y todavía no la pudimos aplicar”, recordó.

En febrero de este año, el gobernador cordobés y el ex presidente Duhalde se reunión en la Casa de la provincia de Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires donde dialogaron de la construcción de un espacio “superador” al margen de la grieta que tenga como ejes “la producción y el trabajo”. Pero en aquel entonces nada hacía prever que su esposa se sumaría a su proyecto.

”Hoy fue una decisión tomada en mis oficinas. Ya tengo edad para contar, no para consultar. Cuando (Eduardo Duhalde) venga a cenar se lo voy a contar”, aseveró “Chiche” dando a entender que su marido no influye en sus determinaciones políticas.

