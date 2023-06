Los movimientos sociales del FdT respaldan una lista de unidad nacional pero quieren PASO en los municipios bonaerenses

Marcha de los movimientos sociales en la 9 de Julio (Maximiliano Luna)

Los movimientos sociales que integran el Frente de Todos buscan la “unidad” y “un candidato único” para disputar las próximas elecciones presidenciales. Entienden que el elegido debe ser el mejor posicionado “para ganarle a la derecha opositora”. De todos modos, sus principales dirigentes ya se reunieron con algunos de los posibles precandidatos para escuchar sus propuestas para la economía popular y discutir la participación que tendrían en las listas en caso de que no se llegue a un consenso.

Sobre la lista de unidad, los líderes sociales coinciden con la visión que ayer expuso el ministro de Economía Sergio Massa quien, al encabezar el Congreso del Frente Renovador en el municipio de Malvinas Argentinas, afirmó: “Lo mejor es la unidad, pero si se decide que haya PASO, allí vamos a estar”. El mensaje político fue claro y contundente. Si el Frente de Todos elige finalmente hacer internas, allí estará su espacio político para competir.

Infobae dialogó con seis de sus principales integrantes y el factor común entre ellos fue la necesidad de abroquelarse, aunar fuerzas y poder de movilización, y de trasmitir mensajes claros a los votantes para evitar un triunfo opositor. Sobre todo si Patricia Bullrich le gana la interna a Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei sigue bien posicionado en las encuestas, ya que consideran que cualquiera de ellos podría llevar a una “conmoción social” si cumplen con el “ajuste” que han prometido en tarifas y planes sociales.

Desde el Movimiento Evita, uno de sus dirigentes, ligado a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue determinante: “El Evita ratifica su voluntad de competir en los municipios donde tiene precandidatos a intendentes y de competir con su boleta. Es decir que el Frente de Todos distribuya las boletas, cosa que no ocurrió en 2021″.

El Movimiento Evita, junto a Somos Barrios de Pie, conformó un partido político para competir dentro de la interna del FdT, La Patria de los Comunes. En varios distritos esos precandidatos a intendentes ya tienen nombre. Daniel Menéndez, funcionario nacional y principal dirigente de Somos Barrios de Pie para Tres de Febrero; la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría, además pareja de Emilio Pérsico, en La Matanza; Mariel Fernández y el diputado nacional Leonardo Grosso, en San Martín. Los dirigentes del Evita también solicitan “mantener los espacios legislativos” que tienen hoy y que terminan su mandato (ocupados actualmente por Grosso y Cubría).

Desde el Evita, que supo ser uno de los principales aliados de Alberto Fernández en el Gobierno, repiten que “no descartan una lista de unidad si contuviera al conjunto de los integrantes del Frente de Todos” y aclara que a dos semanas del cierre de listas “eso es muy difícil.

Además de los nombrados, entre otros dirigentes del Evita se destacan Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Juan Manuel Aba Medina, ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner; y Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP

Los dirigentes sociales oficialistas aclaran que el “programa” del precandidato que apoyarían en caso de que no se conforme una lista única “debe versar sobre la economía popular, el monotributo productivo, crédito no bancario, políticas de agricultura familiar, obra pública y privada de manos de obra intensiva”. También “conocer si los que están trabajando sus precandidaturas, tienen en cuenta y valoran a la economía popular, si valoran y tienen en cuenta el trabajo de los sectores más humildes, si coinciden respecto a cómo formalizar a los millones de argentinos, hombres y mujeres que trabajan en la informalidad”. Afirman que en caso de que no haya lista de unidad acompañarán al precandidato que se aproxime más a sus propuestas y visiones políticas y sociales.

Según reconstruyó Infobae, varios de los referentes populares ya hablaron con Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); conversaron con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro durante un encuentro universitario y se volverán a encontrar con el funcionario nacional durante el “encuentro sub 50 del Movimiento Evita”. También han previsto reuniones con el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y con Agustín Rossi.

Se sabe, la política es muy dinámica y el arte de lo posible. De todos modos, Grabois, uno de los primeros en lanzarse a la arena presidencial oficialista, y un dirigente ligado a la Vicepresidenta y al diputado Máximo Kirchner, le adelantó a este medio que sólo se bajará de su intención presidencial si el candidato de unidad o precandidato interno del FdT es el ministro del Interior. O el gobernador Axel Kicillof.

Otro dirigente de la UTEP y del partido La Patria de los Comunes entendió que “el Frente de Todos tienen una posibilidad de ganar las elecciones si hay un ordenamiento y que el volumen del acuerdo de Sergio Massa, el kirchnerismo, Cristina, gobernadores e intendentes va a ser determinante”.

Para este dirigente social, que suele mantener reuniones con el Presidente y con Axel Kicillof, hasta ahora la fórmula de unidad que se podría imponer sería encabezada por Massa y un gobernador, con una representación del kirchnerismo en la lista de diputados y con Kicillof buscando su segundo mandato en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, y siempre según la visión del destacado líder popular, también se llegará a un acuerdo con Daniel Scioli. Para él este es el mejor escenario “ante las dificultades que tiene la oposición en conseguir sus propios acuerdos”.

Para el Evita sí es una necesidad imperativa que “después del resultado de las PASO se consolide la unidad del Frente de Todos para ser un espacio competitivo y frenar el retorno del macrismo”.

Uno de los dirigentes del Evita, que forma parte del peronismo, recordó que en la última reunión de la mesa nacional del Frente de Todos se acordó, a través de un documento, “la unidad del espacio”. El militante social afirma que el Evita no propone, como algunos especulaban, “a nivel presidencial PASO o muerte, o unidad o muerte sino lo que más sirva para ganar”.

La consigna, para el Movimiento Evita, es que “se construya un frente lo más amplio y fuerte posible para poder ganar las elecciones”.

