Javier Milei: “Yo soy el único que sabe cómo parar la inflación y tengo la convicción para hacerlo”

El precandidato a presidente reafirmó su intención de dolarizar la economía, si llega a ser Presidente de la Nación (Foto: Franco Fafasuli)

El diputado nacional Javier Milei se diferenció del resto de los precandidatos a presidente de los distintos partidos políticos al remarcar que, bajo su consideración, no presentan programas de Gobierno concretos. “Yo soy el único que sabe cómo parar la inflación y tengo la convicción para hacerlo”, afirmó.

“La realidad es que no parece que estén ocupados por resolver los problemas de los argentinos. No tienen un programa consistente”, señaló el líder político de la Libertad Avanza en referencia a los partidos que compiten por la Presidencia, por lo que mencionó: “Dijeron que lo iban a tener a fin de año y ya casi estamos a mitad de año y no tienen ninguna propuesta”.

Con respecto a las reformas que plantea, el legislador aseguró que Emilio Campos le entregará “el proyecto de ley para reformar el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”, borrador que presentará en el Congreso, en el caso de ser electo presidente. “La propuesta me pareció superadora y la vamos a presentar”, señaló luego de ratificar sus consideraciones sobre la entidad financiera nacional, organismo al cual responsabiliza por las crisis económicas que golpearon al país en toda su historia.

En cuanto a la dolarización, si llegase a asumir la presidencia, Milei sostuvo que “hay varias formas de instrumentarla”. Así, ratificó sus intenciones de llevar la propuesta a un referéndum si los miembros del organismo legislativo se oponen a tratarlo.

Imaginándose ese escenario, Milei señaló que “va a ser muy lindo que los políticos no quieran que los ciudadanos elijan la moneda que quieren tener”. “Entonces, la pregunta es: ¿por qué algo que le haría tan bien a los argentinos, por qué lo rechazarías?”, lanzó el líder de La Libertad Avanza.

El precandidato a presidente apuntó: “Si yo llego al poder, llego con un mandato bien claro”, para luego agregar: “Yo te digo qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y, si hay algo de lo que no queda duda, es que estoy convencido de esto”.

Con la fecha del cierre de listas cada vez más cerca, el diputado descartó la posibilidad de que existiera una alianza con Juntos por el Cambio en el futuro inmediato. En ese sentido, durante una entrevista para el programa “La cruel verdad”, de A24, Milei fue consultado sobre si baraja la posibilidad de que se alcance una alianza con Patricia Bullrich, por lo que el economista respondió: “Es muy tarde”.

Luego de confirmar su fórmula presidencial junto a Victoria Villarruel, Milei continúa en su proceso de armar una lista definitiva

Al mismo tiempo que el diputado desechó la idea de ser parte de Juntos por el Cambio en el futuro, el líder liberal evitó hablar sobre la decisión que tomó su ex socio político, José Luis Espert, quien decidió sumarse al PRO. Mientras tanto, el partido negocia la incorporación de Margarita Stolbizer y negocia la llegada de Juan Schiaretti, luego de que Horacio Rodríguez Larreta planteara la necesidad de crear un “Frente de frentes”.

Por otro lado, el diputado reconoció que, hace tres años atrás, no pensaba en incursionar en la política, debido a que su rol estaba en su decisión por expandir la doctrina liberalista que desarrolló Juan Bautista Alberdi. “Cuando arranqué en política, lo primero que me dijeron fue que los liberales éramos simpáticos, pero que no teníamos votos”, recordó el referente y contó que le decían que “lo máximo a lo que podían aspirar era a tener un legislador”.Así, el precandidato destacó el 17% de los votos que obtuvo el partido que preside en las elecciones de 2021.

