Familiares de genocidas respaldaron a “Wado” de Pedro: “Podemos construir una sociedad unida”

Eduardo "Wado" De Pedro

En tiempos de tanta grieta y polarización, en los que priman las diferencias políticas, el ministro del Interior -y posible candidato a presidente del kirchnerismo- Eduardo “Wado” De Pedro, recibió el respaldo de familiares de genocidas que convocaron a “construir una sociedad unida”.

El impactante gesto tuvo su origen en La Entrevista Informal, el ciclo de Infobae del cual participó el funcionario nacional donde entre varios temas habló sobre el shock que vivió el día que conoció a la hija de uno de los responsables del crimen de su madre ocurrido durante la última dictadura cívico-militar.

De Pedro contó que estaba caminando por la calle Las Heras y lo detiene una chica que lo reconoció y le dijo que era hija de uno los militares que asesinaron a su madre. “Me dice ‘quedate tranquilo, te quiero pedir perdón, porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, pude pasar las fiestas con él y sé que vos no’”, reveló el ministro del Interior sobre el emotivo encuentro y aseguró que cree en el perdón.

Las declaraciones de uno de los nombres que suena como presidenciable del Frente de Todos fueron tomadas por Historias Desobedientes, un grupo de hijas e hijos de militares y policías que rechazan a sus padres por sus roles durante la dictadura.

“Desde Historias Desobedientes -Familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia- acompañamos las declaraciones del compañero Wado de Pedro, Ministro del Interior de nuestro país y víctima directa del Terrorismo de Estado, en las cuales relata el encuentro con la hija de uno de los victimarios de su madre”, manifestó la organización a través de un comunicado.

“Entendemos y vivenciamos el efecto reparador del encuentro entre familiares de genocidas y víctimas de la dictadura cuando se reconoce el daño generado y la necesidad de Justicia”, se agregó al respecto de lo relatado por De Pedro en diálogo con Infobae.

Los familiares de genocidas señalaron que “como colectivo conformado por quienes tenemos un vínculo filiatorio con los criminales de lesa humanidad, nos sumamos a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia y reclamamos a nuestros familiares que rompan el pacto de silencio y señalen cuál es el destino de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio que las Madres, Abuelas y Familiares siguen buscando”.

En este marco, reflexionaron que “es a partir de la conciencia colectiva que nos ha dado la búsqueda incansable de los organismos de Derechos Humanos, su incesante lucha contra la impunidad y de la práctica permanente de la Memoria que podemos construir una sociedad unida”.

Los padres de De Pedro fueron víctimas de la dictadura. En abril de 1977, con apenas cinco meses de vida, el actual ministro perdió a su padre. Al año siguiente, en octubre de 1978, se produjo un tiroteo en su vivienda de Floresta. Participó un grupo de tareas que secuestró y asesino a Lucila Révora, madre de Wado, quien estaba embarazada de 8 meses y medio. La mujer fue trasladada a El Olimpo, el centro clandestino de detención, a donde llegó ya fallecida.

“Yo me salvé de las balas por el cuerpo de ella en la bañadera, me refugia y se me pone encima”, cuenta el ministro sobre el crimen de su madre. De ese hecho, De Pedro supone que fue secuestro y estuvo apropiado por una familia de militares durante algunos meses hasta que fue devuelto a partir de gestiones de familiares.

