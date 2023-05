Los movimientos sociales participarán del acto del 25 de mayo donde CFK será la única oradora

Los principales dirigentes del Movimiento Evita se reunieron a solas con CFK para apoyar el acto del 25 de mayo en la que Cristina Fernández será la única oradora

La foto que abre esta nota es una de las pruebas de unidad que el peronismo quiere mostrar hacia afuera. El Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos, pero que era hasta ahora el brazo político y de despliegue territorial del Presidente, se reunió ayer con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y con uno de los líderes de La Cámpora, Máximo Kirchner, para apoyar la convocatoria del 25 de mayo en conmemoración por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia.

Es la primera vez desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada que La Cámpora participará junto al Evita, Somos Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, así como también el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, en un acto masivo en la que la única oradora será la ex mandataria.

“Seguimos trabajando para fortalecer la unidad del campo nacional y popular”, escribió en su cuenta de Twitter la organización a cargo de Emilio Pérsico bajo el lema: “EL SOL DEL 25 VIENE ASOMANDO”, así, en letra molde. Además de la conmemoración histórica, la participación de la totalidad de las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sucede a un mes del cierre de listas.

El jueves la ex presidenta volverá a demostrar su centralidad a pesar de no aspirar a un posible tercer mandato, pero conociendo el poder de su lapicera para avalar o tachar candidatos en las listas nacionales y provinciales. De hecho, su hijo es el presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, secundado por la ex intendenta de La Matanza y vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la dirigente de La Cámpora e intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien ayer también participó de la reunión. La alcaldesa es pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP, dirigente del Evita y del Movimiento Misioneros de Francisco.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, también se reunió con Emilio Pérsico, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y, entre otros, la diputada provincial Patricia Cubría

En la foto se destacan Emilio Pérsico, uno de los principales dirigentes del Evita y secretario de Economía Social y el también funcionario de la jefatura de Gabinete Fernando “Chino” Navarro.

En la segunda foto, la centralidad la ocupa el diputado Kirchner, a su lado está la senadora provincial Patricia “Colo” Cubría, dirigente de Evita, paraje de Pérsico y precandidata a intendenta de La Matanza. Su intención, si se habilitan internas dentro del Frente de Todos, es arrebatarle el principal distrito electoral de la provincia de Buenos Aires a uno de los “Barones del Conurbano”, Fernando Espinoza, una tarea que no será sencilla. Del encuentro también participaron el diputado nacional del Evita, Leonardo Grosso y el defensor del Pueblo adjunto de la provincia, Eduardo “Cholo” Ancona.

Somos Barrios del Pie, cuyo coordinador nacional es el secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez, y el Movimiento Evita formaron su propio partido político: la Patria de los Comunes para competir por espacios de poder político y disputar intendencias peronistas y opositoras.

Que estas organizaciones sociales, hayan resuelto participar de una jornada clave en momentos de definiciones electorales no quiere decir que exista un consenso en un posible precandidato presidencial. Es más, dentro de esos espacios, hay un intenso debate abierto sobre el tema: “Está todo revuelto”, reconoció un destacado dirigente del Evita.

El jueves 25 de mayo se cumplen 25 años de la asunción de Néstor Kirchner Foto NA:fpvzzzz

Bajo el lema #NestorNosUne, las distintas corrientes de la coalición oficialista se fueron sumando a la convocatoria con sentido de rememoración histórica y, al mismo tiempo, para intentar limar algunas asperezas y acercamientos. De hecho, La Cámpora y La Patria de los Comunes competirán en algunos distritos por diferentes cargos, que incluyen desde concejalías municipales a diputaciones provinciales y nacionales.

Según pudo reconstruir Infobae, hay movimientos sociales que, además de apoyar una hipotética candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Grabois o del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevarán sus propias consignas, aunque queden apagadas por los cánticos que pidan por “Cristina Presidenta”.

En diálogo con este medio, Dina Sánchez, la referente del Frente Popular Darío Santillán expresó que la convocatoria del jueves: “Será una marcha multitudinaria y tiene que expresar con mucha claridad la situación que estamos viviendo con respecto al Poder Judicial, que define las elecciones en las provincias y actúa como un partido, solo que nadie los eligió. Este 25, vamos a volver a decir ‘democracia o mafia judicial’”.

Otros tiempos. Los mismos dirigentes del Movimiento Evita que ayer estuvieron en el despacho de la Vicepresidenta, son quienes apoyaban sin fisuras al actual jefe de Estado

A pesar de las diferencias con el kirchnerismo y, sobre todo, con el sector de La Cámpora, el Presidente escribió en su red social: “25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina” y cierra con el hashtag: “#NéstorNosUne”.

Menéndez, precandidato a intendente y militante activo por la reelección del gobernador Kicillof, escribió en su cuenta de Twitter: “Junto a la militancia de Tres de Febrero Futuro ya estamos preparándonos para acompañar este jueves a @CFKArgentina en Plaza de Mayo”.

Más escépticas fueron las redes sociales del Movimiento Evita, en las que también convocaron a la Plaza de Mayo para escuchar el discurso de CFK: “A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner TODXS A LA PLAZA”. Un dato que en la Casa Rosada no pasó desapercibido.

Seguir leyendo: