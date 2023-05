Alberto Fernández: “Por favor, no le entreguemos el poder a quien le sacó el 13% a lo jubilados ni a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó”

Alberto Fernández aplaude mientras habla Victoria Tolosa Paz (Imagen de archivo: Franco Fafasuli)

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas en la localidad de lomas de Zamora y, sin hacer nombres, disparó sin contemplaciones contra los referentes de Juntos por el Cambio -Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- y contra el líder libertario Javier Milei, quienes compiten para llegar a la Casa Rosada.

El jefe de Estado primero se enfocó en destacar el valor de la denominada “economía popular”, pero en el tramo final de su discurso le habló al electorado y le envió un mensaje que incluyó una pesada crítica a los dirigentes opositores: “Por favor, no le entreguemos el poder a quien le sacó el 13% a lo jubilados, no le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando (René) Favaloro se suicidó, no le entreguemos el poder al irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Seguir leyendo