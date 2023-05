Alberto Fernández se distanció de Cristina Kirchner y llamó a democratizar el Frente de Todos: “Tendrán más capacidad de liderazgo, pero no son Perón”

El presidente apuntó contra el liderazgo que tiene CFK en el peronismo. (REUTERS/Tomas Cuesta)

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner descartara su candidatura en las próximas elecciones y reconociera una fractura en la relación con Alberto Fernández, el presidente secundó la idea de una ruptura con su compañera de fórmula al destacar la necesidad de abrir el espacio político dentro del Frente de Todos (FdT). “Estoy pensando que vayan los que quieran presentarse, creo que al espacio hay que democratizarlo de una vez y para siempre”, opinó sobre la interna previo a las PASO y apuntó contra los personalismos al decir: “Tendrán más capacidad de liderazgo, pero no son Perón”.

El jefe de Estado reflexionó sobre los inicios del partido peronista al citar al fundador del movimiento político. “Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es ‘yo me voy a morir, organícense para que esto perdure’. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna”, expuso el político al resaltar que “lo más importante en el espacio es preservar la unidad y eso se logra dejando hablar al pueblo”.

“No creo que el peronismo pueda seguir siendo personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando Perón vivía.”, analizó y lanzó: “Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón”. Incluso, el representante del Poder Ejecutivo utilizó como ejemplos las presidencias que tuvieron Néstor Kirchner y la titular del Senado para explicar que “el peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Juan Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década”.

Por otro lado, Alberto Fernández desacreditó la lectura que hizo la vicepresidenta en la entrevista con Pablo Duggan para C5N, en la que proyectó la próxima contienda electoral será una pelea de “tercios”. La exmandataria planteó que “al ser tercios lo importante es entrar al balotaje, es una elección diferente”. “Hay que entender por qué hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios. En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer”, profundizó.

Cristina Kirchner vaticinó que en las elecciones general habrá una segunda vuelta

“De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, si en la segunda vuelta no sumo votos”, le respondió el Presidente a Kirchner en un diálogo con el periodista Sebastián Lacunza para ElDiarioAR.“No logro entender qué significa ‘garantizar el tercio’. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito”, cuestionó el mandatario, después de considerar que “es muy difícil predecir escenarios” a través del uso de las encuestas. “Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la medida que permitan una amplia participación, van a generar una gran movilización militante y van a promover una mayor adhesión. Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane” vaticinó.

Sobre la distancia que tendría con la líder del kirchnerismo, Fernández afirmó: “Yo no tengo una pelea con Cristina, tengo una mirada propia, ni siquiera sé si diferente”. Asimismo, el presidente habló sobre la ruptura política y confesó que “lo que te puedo decir es que esperaba que eso no ocurriera porque yo fui muy franco en el momento de la decisión sobre lo que quería hacer”, lo que lo llevó a confesar: “No quería volver a tener problemas de distanciamiento con la familia Kirchner porque me dolía por el recuerdo que tengo de Néstor, sobre todas las cosas”.

Alberto Fernández enfatizó la idea de evitar los personalismos en el peronismo. (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Con respecto a los candidatos que presentaría el Frente de Todos en las PASO, en donde se lucen nombres como el de Sergio Massa, Daniel Scioli, Juan Grabois, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro, que fue apodado como el supuesto elegido por la expresidenta, luego de que la vicepresidenta sostuviera que espera que “los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta”, el jefe de Estado afirmó que no va colocar a ningún aspirante propio.

“Si te dijera ‘yo voy a poner un candidato’, tampoco estoy democratizando. Quizás, de todos los que salen, hay uno que me gusta mucho”, evaluó Fernández al opinar: “Por ahí, a Cristina se le ocurre proponer uno que me parece maravilloso”. En este sentido, el representante del albertismo reiteró su propuesta de democratizar el partido, puesto que sostuvo que generaría la posibilidad de que haya “tantos candidatos como voluntades de ser candidato existan”.

En cuanto a la insistencia de varios miembros del frente y la militancia peronista que postularon a Cristina Kirchner como la única opción a tomar el mando de la agrupación y el país, el mandatario opinó que “es muy legítimo”, aunque no tardó en despegarse de la idea al afirmar: “Hay otros que pensamos que eso lo tiene que resolver la gente”. Así, el Presidente ratificó que “la mejor época del peronismo fue cuando fue a buscar a la gente y abrió sus puertas para que todos entren”.

