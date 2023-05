“Cristina presidenta”: el video que muestra que la decisión de la Vicepresidenta sorprendió a todo el peronismo

El Congreso del PJ estaba reunido cuando Cristina Kirchner ratificó que no será candidata

Miles de referentes del justicialismo y del kirchnerismo encabezaban el Congreso del PJ en el estadio de Ferro cuando Cristina Kirchner publicó la carta en la que ratificó que no se postulará en las elecciones de este año. La Vicepresidenta repitió la frase que lanzó cuando fue condenada en la causa por Vialidad: “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”.

El encuentro de esta tarde se realizó para resolver formalidades partidarias, entre ellas, nombrar a los apoderados del partido que serán autoridades importantes en el armado del frente electoral. En ese sentido, se resolvió que la conducción la llevará adelante el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ.

En ese sentido, las expectativas que se posaban en el Congreso sobre la posibilidad de una definición en el plano electoral quedaron relegadas luego de que la Vicepresidenta expresara en sus redes sociales que su decisión de desistir de la competencia electoral ya fue pensada y que no planea correrse de esa postura, en medio de críticas al Poder Judicial.

Lo llamativo del encuentro fue que tanto la militancia como los dirigentes que participaron del Congreso del PJ habían coreado, más, el cántico “¡Cristina presidenta!”. Esa prédica pareció tener un cierre tras la carta de Fernández de Kirchner, publicada antes de que el encuentro del peronismo llegara a su fin.

La sesión del órgano partidario cerró con la ratificación de autoridades, con Gildo Insfrán como presidente

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, publicó la ex mandataria.

En ese sentido, recordó que lo que anunció en diciembre último “no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada”.

“Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”, sentenció.

También se refirió a la interna que vive el Frente de todos y reclamó: “Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación”.

La vicepresidenta habló luego de que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad

“Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto”, resaltó la titular del Senado.

En la carta, la Vicepresidenta analizó: “Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste”.

