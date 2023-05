Patricia Bullrich: “Cristina se esconde, que tenga la valentía de ponerse en la boleta”

De cara a las próximas elecciones, la precandidata a la Presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich , habló este sábado sobre su plan de Gobierno y apuntó contra el oficialismo: “Hay que terminar este modelo que extrae dinero todos los días de cada uno de los argentinos y no toma decisiones que son importantes”.

“Me preocupa la herencia pero no me preocupa que tengamos que tomar el toro por las astas, porque la gente lo va a entender y porque se lo vamos a explicar con claridad. Nosotros queremos cumplir con la institucionalidad argentina, aunque lleguemos con muletas, nosotros cerremos en eso. No como está adelantando el kirchnerismo que dice que nos van a sacar en helicóptero, nosotros somos distintos. Se van a encontrar con un gobierno bien parado, con toda la fuerza y con toda la fuerza social”, expresó Bullrich.