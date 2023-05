Elecciones 2023 en vivo: Néstor Grindetti criticó el eventual desdoblamiento en las elecciones en Buenos Aires

Néstor Grindetti: “No me gusta cuando uno cambia el reglamento a mitad del campeonato”

¿Qué ves acá hoy porque, al margen de modificarse o no el tablero, políticamente también hay una lectura importante?, consultó el periodista. “Personalmente no me gusta nada cuando uno cambia el reglamento a mitad del campeonato. Uno puede estar dispuesto a discutir cuando hay que hacer aggiornamiento en los reglamentos, pero que ahora el gobernador diga que quiere discutir temas de Buenos Aires después de cuatro años de gestión me parece bárbaro pero, ¡ahora! a semanas de las elecciones, cambiar el reglamento ahora suena evidentemente a una especulación electoral”.