Crece la indefinición electoral en el Frente de Todos y los intendentes aceleran sus propias campañas

Varios intendentes del peronismo que gobiernan los distritos del conurbano bonaerense esperan señales concretas sobre la estrategia electoral del Frente de Todos para las próximas elecciones. Reconocen que, hasta que eso no suceda, están algo alejados de la conversación, pero mientras tanto aceleran sus propias campañas locales con el objetivo de marcar presencia en el territorio entre actos y recorridas de gestión.

El que dio el puntapié en clave política fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. El jefe comunal volvió a su distrito a principios del mes pasado tras su paso por el ministerio de Economía bajo la órbita de Sergio Massa. Se había tomado licencia como intendente y, como explicó él mismo, pese a que regresó al municipio siguió “trabajando todos los días” por el distrito y “sin necesidad de cargos”.

Este fin de semana, Sujarchuk puso primera en la propia campaña hacia la reelección por el cargo de intendente al que accedió en 2015 y luego fue revalidado en 2019. En un acto ante 6 mil personas lanzó su candidatura. “Quiero ganar la tercera”, parafraseó. Contó con el acompañamiento del presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien también fue uno de los oradores del acto.

“El respaldo masivo es un reconocimiento de la gente y de mis compañeros del PJ Escobar por lo hecho en estos años de gobierno. Lo más importante es lo que está por venir: reafirmar nuestro compromiso en construir una sociedad más justa y con igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas”, dijo Sujarchuk tras el encuentro en el que también se aseguró el acompañamiento del Frente Renovador en su distrito.

Desde finales del año pasado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza también había confirmado que iría por la reelección. La jefa comunal es una de las pocas que tiene acceso al despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Días atrás, al conmemorarse un nuevo aniversario del natalicio de Eva Duarte, la intendenta encabezó un homenaje realizado por el PJ local a la dirigente peronista. Allí bajó línea a la militancia sobre una eventual candidatura -o no candidatura- de Cristina Kirchner. “Hay alguien que estamos seguros y seguras que lo puede hacer, que lo ha demostrado, que lo hizo, pero nosotros como militantes no podemos solamente rogar y pedirle a Dios y que se construya ese deseo de que Cristina sea. Ojalá que Cristina sea. Pero si no es Cristina, compañeros y compañeras, tenemos que salir con las mismas ganas, con el mismo ánimo, con el mismo orgullo, a militar y a buscar que este país pueda estar gobernado por el peronismo, porque es el único proyecto político que de verdad va a cumplir con su pueblo antes que con el FMI”, planteó la intendenta según consiga el medio Eltermometroweb.

Por lo pronto, la intendenta sigue con actividades de gestión enfocada en el distrito a la espera de una definición superestructural. Días atrás encabezó la inauguración de la nueva base operativa de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense. El nuevo destacamento contará con 300 flamantes efectivos policiales, 10 nuevos patrulleros 0 km, 12 motos bitripulantes de 750 cc de cilindrada y un ómnibus para traslado del personal.

También, en la zona sur del conurbano, el intendente -en uso de licencia- de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acelera la gestión a la espera de una definición política del Frente de Todos. Cascallares, que actualmente es diputado provincial, irá por un nuevo mandato a la intendencia del municipio, cargo que -al igual que Sujarchuk- accedió en la elección del 2015. Cerca del intendente advierten que aún falta un mes y medio para el cierre de listas y que por ahora todo es gestión.

En Moreno, su intendenta, Mariel Fernández irá por otro mandato. La jefa comunal accedió a la intendencia tras imponerse en una PASO durante el 2019 en la que le ganó al entonces intendente peronista, Walter Festa, y luego en la elección general. Al igual que el resto de sus colegas aguarda por una definición de las candidaturas nacionales.

Fernández integra el Movimiento Evita. A nivel provincial respaldan la reelección del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. A nivel nacional y tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no buscar un nuevo mandato no hay un acompañamiento pleno y explícito hacia alguno de los eventuales presidenciales. Por lo pronto trabajan en el armado del partido La Patria de los Comunes. La intendenta de Moreno integra también la conducción del PJ bonaerense.

Los intendentes buscan evitar la confrontación interna en el orden local. Si hay una PASO presidencial, el plan es que su boleta aparezca en todas las opciones a presidente. Acumulación plena.

Una muestra de esto la dio el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, quién en un lapso de horas estuvo en una actividad con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Luego acompañó al titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en la inauguración del Centro de Formación para militantes “Néstor Kirchner” y finalmente se hizo presente en el Teatro Argentino de La Plata para escuchar el discurso de la vicepresidenta. “Nos planteó la necesidad de seguir trabajando para generar trabajo, distribuir el ingreso entre los y las argentinas para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”, expresó sobre el mensaje de la titular del Senado.

Una vez que se defina la estrategia y los nombres presidenciales, los intendentes sí entrarán en acción en lo que sugiere el armado de listas a la Legislatura bonaerense, donde hoy tienen presencia y buscan sostener, también, ese polo de poder.

