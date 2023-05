Grupos piqueteros marcharán al ministerio de Desarrollo Social por alimentos y bajas en los planes

“La marcha de la bronca”. Así llama la Unidad Piquetera a la movilización que realizará hoy, desde las 14 horas, al ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes denuncian que Victoria Tolosa Paz dio de baja a “miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo a pesar de haber validado su identidad al programa tal como se les exigió”.

Los manifestantes llevarán hasta las inmediaciones del histórico edificio ubicado en la avenida 9 de Julio 1925, “los paquetes de polenta vencida y con gorgojos que envían a los comedores para alimentar a los chicos”. Si la ministra no los recibe no descartan un acampe en pleno centro porteño.

De forma paralela, los dirigentes piqueteros se reunieron con organizaciones oficialistas para determinar una protesta en conjunto contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional que, afirman, le impone al Gobierno.

“El hambre no se aguanta más”, comienza la consigna de la marcha de hoy a la tarde y agrega: “Basta de ajuste a los comedores y comida vencida”.

Dirigentes piqueteros y oficialistas avanzan en una marcha en conjunto contra el FMI

“El gobierno de Sergio Massa, Cristina de Kirchner, Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional termina como terminó el de Mauricio Macri, ajustando a las y los trabajadores y llevando adelante la política que reclaman las patronales y el Fondo para hacernos pagar la crisis”, le dice a Infobae Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera.

El sábado, los líderes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezados por su secretario general, Esteban Gringo Castro, se reunieron por tercera vez para coordinar la marcha en conjunto para reclamarle a la Casa Rosada por los recortes a los programas sociales que, entienden, son parte del pedido que el FMI le realizó a los equipos técnicos de Sergio Massa en la última misión a Washington.

La UTEP concentra a la mayoría de las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos. Hasta el momento no existe pleno consenso para llevar a cabo esta medida. Desde un sector del Movimiento Evita intentan desinflar la iniciativa porque “lo electoral condiciona” y si bien no votarán en contra, tampoco movilizarán un gran número de militantes. Es muy probable que el Evita envíe una “representación”. No harán lo mismo otros espacios que integran la UTEP, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, liderado por Juan Grabois, o el Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP.

En el último encuentro entre la UTEP y los piqueteros se habría acordado que el próximo jueves se realizaría una conferencia de prensa en conjunto para anunciar la movilización contra el FMI el próximo martes 16 de mayo.

Los dirigentes de la Unidad Piquetera denuncian que Victoria Tolosa Paz envía polenta vencida a los comedores y que se niega a recibirlos

Castro, también dirigente del Evita y del Movimiento Misioneros de Francisco, es uno de los principales impulsores de esta movilización junto a la Unidad Piquetera. Entiende que será una muestra de fuerza hacia el próximo Gobierno. “Tenemos que prepararnos y organizarnos, más allá de nuestras diferencias y matices, para evitar que cualquier gobierno que venga quiera hacer el ajuste”, expresó ante este medio. Y amenazó: “Si tenemos que dormir en la calle, si tenemos que vivir en la calle, lo hacemos, pero el ajuste no se lo vamos a permitir a nadie. A Alberto le decimos, acá estamos para luchar contra el Fondo”.

Belliboni justifica la movilización de hoy a partir de las dos de la tarde al sostener que la administración Fernández no aumenta los valores de los planes sociales a la par de “una inflación galopante que se lleva por delante los salarios, las jubilaciones y todos los gastos del Estado, incluidos la salud, la educación y hasta la comida de los comedores populares y encima mandan polenta vencida y con gorgojos” e insiste en que Tolosa Paz “dio de baja miles de personas que sí validaron sus datos mostrando una vez más que solo le importa el ajuste”.

En el comunicado que convoca a la marcha de hoy los piqueteros afirman que “mientras avanza en la Argentina, la ministra Tolosa Paz paso de la mesa contra el hambre a llevar más hambre a las mesas de los trabajadores”. También exigen que la funcionaria de Fernández los reciba para dar respuesta a sus demandas.

A las 15.30, una delegación de dirigentes piqueteros intentarán entregarle a Tolosa Paz o a algún funcionario el listado “con los miles despedidos del programa potenciar que sí hicieron la validación de datos y una caja con los alimentos vencidos, con gorgojos y en mal estado”, según le informó Eduardo Belliboni a este medio.

Para que la Señora Tolosa cocine para su familia lo que envia a los conedores populares.

