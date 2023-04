Diputados retomará el miércoles el proceso de Juicio Político a la Corte Suprema

Marchi volverá a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados

La Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación volverá a reunirse el próximo miércoles para continuar escuchando el testimonio del ex administrador del Máximo Tribunal, Héctor Marchi.

Carolina Gaillard, legisladora del Frente de Todos y titular del grupo de trabajo, convocó la reunión para las 15 horas en la Sala 1 del edificio anexo A de la Cámara Baja. Volverá a ser citado el exadministrador de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), Aldo Tonón, quien rechazó los últimos dos llamados y en los últimos días se le cursó una tercera citación bajo advertencia de tramitar su presencia por la fuerza pública a partir de la correspondiente vía judicial.

En el encuentro de la comisión del pasado martes, Marchi apuntó directamente contra el juez Juan Carlos Maqueda.

Marchi era un testigo de vital importancia para el oficialismo ya que fue desplazado el jueves de la semana pasada de la Secretaría General de Administración, tras 15 años en el cargo. Esa decisión mostró, por primera vez desde que se inició el proceso de juicio político, diferencias entre los miembros del máximo tribunal.

En relación a la administración de la Obra Social, el testigo aseguró que estuvo bajo la supervisión del juez Maqueda durante casi todo el período analizado en sus informes de auditorías, que se realizaron durante 2021 y se rebotaban hasta 2008. “Está claro que él dirigió la obra social durante todo ese período. Todos los directores los eligió Maqueda, por eso no hubo concurso”, detalló.

El testigo explicó que el primer informe se concentraba en tres problemas de la Obra Social (que tiene unos 100.000 afiliados): “El primero fue de tipo organizativo: un directorio unipersonal que tomaba todas las decisiones, cargos vacantes de mucha importancia, y las locaciones de servicios como facturación y sistemas. La segunda debilidad era el sistema informático, que eran varios subsistemas que no tenían relación entre sí. Y la debilidad más importante se relacionaba con la falta de herramientas de gestión. Por ejemplo, la falta de contabilidad. No existe una organización sin contabilidad. No había conciliaciones bancarias, no había presupuestos, no había nada”, detalló.

Luego, insistió en que el juez Maqueda “no solo supervisaba sino que estaba al tanto de todo porque todos los empleados sabían que el doctor Aldo Tonón todas las semanas le llevaba todas las cuestiones para que las vea y las autorice”.

Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda

“Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda. Cualquier movimiento debía ser autorizado por el doctor Maqueda”, agregó.

Al día siguiente Marchi se presentó en Comodoro Py y pidió ser testigo en la causa por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. Según pudo saber Infobae, el ex funcionario hizo una presentación a media mañana de este miércoles ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 7, a cargo del fiscal federal Ramiro González.

“Vengo a presentarme y a solicitar se me incorpore como testigo a fin de ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, manifestó en su escrito el ex administrador.

Al respecto de Tonón, ya fue citado dos veces por la comisión. La semana pasada se ausentó sin explicación. En cambio, esta semana envió una nota a través de su abogado donde justificó su incomparecencia por tener una causa judicial sobre el tema.

La del próximo miércoles será la decimosegunda reunión de la Comisión de Juicio Político, desde que inició el trabajo, el pasado 26 de enero.

