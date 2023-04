Carlos Heller: “Quieren desestabilizar y no se puede dejar de vincular con la política”

Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos (NA)

En medio de las turbulencias de la cotización de la divisa norteamericana, el diputado nacional Carlos Heller acusó a la oposición de intentar desestabilizar al gobierno nacional. “A toda costa quieren desestabilizar y no se puede dejar de vincular con la política”, dijo.

En la entrevista de esta mañana con Mañana Sylvestre (Radio 10), Heller explicó el origen de un término que se ramificó en los medios y el universo económico por estos días: ¿qué es un golpe de mercado? “Es la instalación de expectativas que no se condicen con la realidad pero que vos tenés capacidad y fuerzas para instalarla. Esto genera que los distintos agentes económicos se muevan de distinta manera”.

Además agregó que “si la Argentina estuviera holgada con dólares disponibles, para que cualquiera pudiera comprar y guardar y atesorar, no se puede hacer un golpe especulativo. Pero si sabés que hay una debilidad en la situación de reservas, podés generar esa situación”, subrayó.

Te puede interesar: En medio de la escalada del dólar, el FMI confirmó que rediscute el programa con la Argentina

A esa teoría remarcó el factor político. “Que casualidad que unos días antes se instala una versión de crisis, por un asesor, entre un ministro y el presidente [en relación a la salida del Antonio Aracre] como así también lo que una operadora salió a decir [en relación a la devaluación de casi un 40% pronosticada por el banco estadounidense Wells Fargo], eso genera movimientos de los que asustan y por eso especulan, porque, como dice el dicho A río revuelto ganancia de pescador”.

Heller también apuntó a los que están apostando “desde junio de 2022 a una desestabilización política“. “Son operaciones una atrás de otra porque nadie especula con lo que abunda, sino con lo que falta”, enfatizó.

“¿Es necesaria la renegociación con el FMI que ayer comentó Massa y que el Fondo ratificó?”, preguntó Sylvestre. “Sí, pero alguna gente simplifica y dice ´dejen de hablar de la historia´ como si el daño que a la Argentina le generó el endeudamiento irresponsable que hizo la gestión de Macri, seguido de la pandemia, la guerra y la sequía, fueran solo datos estadísticos. Cada uno de ellos tuvieron enormes costos en el funcionamiento de la economía”.

El diputado nacional sostuvo que “desde ese marco, Argentina planteó rediscutir esas metas para que sean cumplibles a costo de no tener que hacer políticas de ajuste que signifiquen agravar la situación del país”. Según Heller “eso es lo que se plantea en la flexibilización: que no se nos impongan planes con metas que impliquen ajuste, hasta acá el Gobierno no ha tenido que hacer ninguna política que implique eso”, ratificó.

Una imagen de archivo en donde el ministro de Economía, Sergio Massa, sale del edificio del FMI en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Es tal el desastre desde donde se arranca y la incidencia que tienen los fenómenos descriptos que cuesta que se noten esos efectos positivos. ¡El camino es por acá!, lo que tenemos que insistir es que el país no necesita un cambio de rumbo en todo caso necesita profundizar este rumbo y mejorar lo que no se pudo. Repito, la salida es por acá, si cometemos el error que, por insatisfacción, elegimos un cambio de rumbo creo que la vamos a pasar muy pero muy mal”, subrayó.

Heller amplió que “en la negociación con el fondo se observa flexibilidad con respecto a las exigencias”. Y recordó los “créditos otorgados por 2500 millones de dólares“ y resaltó la coincidencia que “cuando se comenzó a liquidar el nuevo dólar exportador, se interrumpió cuando apareció el rumor de la devaluación: a toda costa quieren desestabilizar y no se puede dejar de vincular con la política”.

Por ello resaltó que “te presentan todas las cosas desde el punto de vista más dramático como ocurrió con los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o dicen que ´le están robando la plata a los jubilados´ y así instalan mentiras tras mentiras. Están creando ese clima, tratando de generar la mayor incertidumbre e inestabilidad política posible porque estamos llegando a los tiempos electorales”, cerró.

Te puede interesar: