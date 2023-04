Cuáles son los candidatos que Alberto Fernández propuso para competir en las PASO del Frente de Todos

El presidente argentino Alberto Fernández llega a la sesión inaugural anual del Congreso en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 1 de marzo de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

“No debe haber nadie que señale un candidato, yo quiero que la gente lo elija”. Así resumió Alberto Fernández sus intenciones para el futuro del Frente de Todos, en el marco del armado electoral que debe definir próximamente la coalición de gobierno.

La frase del actual jefe de Estado apuntaba indirectamente contra la figura de Cristina Kirchner, que desde siempre ha tenido la lapicera para avalar o desaprobar los borradores de los armados de las listas.

La relación entre el Presidente y su vice parece haber cruzado un punto de no retorno que se vio reflejado en las declaraciones que esta mañana realizó Fernández en una entrevista con Nacional Rock, en la que reclamó que todas las diferencias internas se diriman en Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

“Espero que haya un espacio que proponga un candidato, otro que proponga otro y que eso lo zanje la gente”, pidió el actual mandatario, que no dudó en mencionar los nombres de algunos dirigentes que podrían competir en la interna del oficialismo.

“Hay varios buenos candidatos: (Agustín) Rossi es un dirigente espectacular; Victoria Tolosa Paz también puede ser”, destacó Alberto Fernández, que en la vereda de enfrente marcó a otra figura política: “Wado de Pedro podría ser (el candidato) del otro espacio, porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”.

La última frase deja en claro que las diferencias internas en el Frente de Todos son enormes y convierten en un verdadero desafío el hecho de elegir un representante para las próximas elecciones nacionales.

Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner sonríen durante un acto La Plata (Foto: NA)

El mandatario también se refirió a otras opciones electorales, pero son nombres que no salieron de su boca, sino que entraron en escena cuando fueron mencionados en la entrevista: al preguntarle por Daniel Scioli, el jefe de Estado consideró que “es un gran dirigente que podría ser candidato”.

Su actitud cambión cuando le preguntaron por la posibilidad de que Cristina Kirchner compita; en ese momento se puso a la defensiva y respondió: “No voy a opinar, es un problema de ella. Si se quiere presentar, que se presente; tiene muchos méritos para querer presentarse, tiene muchas razones”.

En cuanto a la chance de que el ministro de Economía se postule, Fernández fue breve y diplomático: “¿Massa? Si Sergio tiene vocación de presentarse, puede hacerlo”.

“Está claro que tenemos diferencias en la coalición y eso hay que dirimirlo con el voto de la gente. ¿Si hay muchos egos? Sí, en la política eso pasa”, reiteró el Presidente, que también cuestionó “el relato”, que se ha convertido en un estilo de hacer política.

“La construcción de un relato siempre tiene una parte de ficción y a mí no me gusta discutir ficción sino política. No me parece bien contar medias verdades, que es lo que hace un relato”, cuestión el mandatario. “Eso puede estar en un cuento o en una novela, pero cuando eso aparece en la política, le ponés épica cuando ganas y te olvidas de cuando las cosas están mal. Hay que hablar de los problemas económicos que tenemos”, concluyó.

