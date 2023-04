Gerardo Morales: “Si a alguien se le ocurre incorporar a Milei a Juntos por el Cambio, no cuenten con el radicalismo”

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR advirtió que aliarse con el economista libertario “es un salto al vacío”. Además, le cuestionó su plan de dolarización y sentenció: “No sé de qué vive”

Gerardo Morales volvió a ratificar su posición y advirtió al PRO que “si a alguien se le ocurre incorporar a Javier Milei a Juntos Por el Cambio, no cuenten con el radicalismo”. El precandidato presidencial sostuvo que sumar al economista libertario “es un salto al vacío” y derribó su plan de dolarización.

En medio de la interna de la coalición opositora, Morales celebró que Patricia Bullrich rechazara una alianza con el diputado de La Libertad Avanza luego que este propusiera ir a una interna. “Viene bien que Patricia haya aclarado esa situación porque el radicalismo no tiene que ver nada con eso”, declaró el gobernador de Jujuy luego de concluir la reunión de la Mesa Directiva del Comité Nacional de la UCR en la sede que el partido tiene en Alsina 1786.

En diálogo con la prensa, Morales enfatizó: “Con Milei no vamos ni a la esquina”. A continuación enumeró “las locuras” planteadas por el economista como “la venta de órganos, la libre portación de armas, eliminar la educación pública, el Banco Central...”, y sentenció: “En la medida que a alguien se le ocurra incorporar a Milei a Juntos Por el Cambio, no cuenten con el radicalismo”. Para el presidente de la UCR, el diputado de La Libertad Avanza “es un desquiciado” que representaría “un salto al vacío” si llega al Gobierno.

La polémica en torno al economista volvió a generarse luego que Elisa Carrió manifestara este domingo que Mauricio Macri “quiere estar al lado de Milei” y abandonar al radicalismo y a la Coalición Cívica. Al respecto, Morales dijo que Lilita “muchas veces tiene razón. Yo escucho y veo, muchas veces pega, no se equivoca”.

En la reunión de este miércoles, de la que también participaron el diputado Mario Negri, el senador Martín Lousteau y la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, entre otros dirigentes, se dispuso que la Convención Nacional que anualmente realiza el partido -en la que se ratificará la pertenencia del radicalismo a JxC- se llevará a cabo el 12 de junio, en lugar a definirse. A la vez, se decidió que el Encuentro Programático -en el que se revalidará el programa de Gobierno del partido- se desarrollará en la ciudad de Córdoba los días 19 y 20 de junio.

Durante el encuentro se elaboró un documento titulado “La Argentina está en un pozo y la vamos a sacar adelante con un programa sólido, equipos preparados y convicciones firmes”, en el que además de criticar la política económica del gobierno de Alberto Fernández, se advirtió que “la salida para la Argentina” será sin caminos “perturbadores, delirantes e irreversibles”.

“Es que en medio de las crisis aparecen los desquiciados, los extremistas que prometen dolarizar para licuar los salarios, que sostienen que los órganos pueden comercializarse como un paquete de azúcar, que creen que la solución a la inseguridad es montar una guerra cotidiana en donde los ciudadanos anden armados”, remarca el documento que emitió el partido en clara alusión a Javier Milei.

Durante la breve conferencia de prensa, Gerardo Morales desarticuló el plan de dolarización que propone el dirigente libertario: “Necesitás más dólares que no hay, no sé de dónde lo va a sacar... tal vez lo aporte él. ¿Es rico? No sé de qué vive”.

Con respecto a propuestas, la UCR señaló en el documento que defenderá “el ingreso de los argentinos” y buscará “estimular la dinámica productiva y de generación de empleo privado”. “A la Argentina la sacaremos adelante entre todos. Para que el futuro sea con bienestar y progreso. Con paz, trabajo, diálogo y el ingenio y la capacidad del talentoso y laborioso pueblo argentino”, concluyó el radicalismo en el texto.

