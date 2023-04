El Gobierno porteño adelantó que en dos meses empezarán a utilizar las pistolas Taser en la Ciudad de Buenos Aires

Eugenio Burzaco junto a Horacio Rodríguez Larreta, durante un acto en la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, confirmó que este mes llegarán las pistolas Taser a la Argentina, y apuntó que, tras un período de capacitación, se empezarán a utilizar a partir de junio.

“Es posible que para el mes de junio o julio estén operativas las Taser, cuando la gente esté entrenada y capacitada”, aseguró el funcionario porteño en diálogo con Radio La Red.

Asimismo, también confirmó la cantidad de pistolas que estarán disponibles a partir de este mes. “Salieron las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el permiso de importación, con lo cual en el mes de abril vamos a tener la Taser acá en la Ciudad. Son 90 pistolas ahora y 60 más adelante, con lo cual es un número muy importante”, aseguró.

Operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Once (Foto: Maximiliano Luna)

“Creo que con las 150 taser vamos a estar bien cubiertos, el tema es que hay que capacitar al personal, las tiene que usar un personal más especializados. Hay que tenerlas en los lugares donde hay mucha concentración de personas y en brigadas de acción rápida para situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico”, explicó Burzaco.

El ministro de Seguridad porteño aclaró cuáles serían los lugares donde se utilizaría este nuevo recurso. “Implica tener brigadas para poder operar en todo el territorio, y sobre todo personal en estaciones de trenes y de subtes, donde el uso de la taser es fundamental”, aseguró.

No obstante, Burzaco hizo hincapié en lo importante que resultan las tazer para poder salvaguardar la vida de los efectivos policiales. “Esperemos que esto también cambie la dificultad que muchas veces tiene el policía en usar el arma de fuego. O en una agresión que no es con arma de fuego pero que termina con la vida del policía, como cuando atacan con un cuchillo o una faca y el policía no sabe bien cómo reaccionar”, concluyó sobre el tema de las pistolas Taser.

En febrero, una oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Zalazar, murió por dos impactos de bala en un episodio ocurrido a la salida de la estación de la línea C de subte del barrio porteño de Retiro

El titular de la cartea de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires hizo referencia además al crecimiento en la cantidad de delitos que se comenten en su distrito. “El aumento del delito se ve reflejado. Encontramos mucha gente de Colombia y Chile especializados en delitos violentos”, dijo.

“Frustran mucho algunas decisiones de jueces, como por ejemplo, la decisión de no dejarnos utilizar las cámara de reconocimiento facial desde hace un año”, aseguró, y pidió por “penas significativas de los jueces”

El diálogo con Sergio Berni

Por su parte, Eugenio Burzaco hizo referencia a la relación con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, luego del ataque que sufrió en la marcha de los choferes de colectivos, en la General Paz.

Burzaco reveló que tiene una charla pendiente con Sergio Berni, tras la agresión que sufrió de los choferes de colectivos (Luciano González)

“Tenemos un diálogo pendiente con Berni, esperé unos días para que pase un poco el conflicto que sucedió la otra vez. Nosotros entendemos que hicimos exactamente lo correcto, que era preservarlo a él y su vida, ante una agresión totalmente desmedida”, reveló el funcionario porteño.

Y agregó: “Él se enojó, no cree lo mismo que nosotros. Pero me parece que hay que anteponer la necesidad de seguridad para todos los que vivimos en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires. Así que espero poder juntarme a charlar y trabajar juntos”.

